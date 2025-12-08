محاصره اصفهان در وضعیت قرمز: آلودگی هوا از مرز هشدار گذشت + جزئیات مناطق

کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان در صبح دوشنبه ۱۷ آذرماه با ثبت میانگین شاخص ۱۶۷ (AQI) در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم قرار گرفت. در این بین، منطقه کردآباد با عدد ۲۱۵ وضعیت بسیار ناسالم (بنفش) را تجربه کرد. هواشناسی با صدور هشدار نارنجی، تداوم انباشت آلاینده‌ها را تا روز سه‌شنبه پیش‌بینی کرده است.

صبح دوشنبه هفدهم آذرماه، آسمان اصفهان بار دیگر زیر لایه‌ای ضخیم از آلاینده‌ها پنهان شد تا نفس کشیدن برای شهروندان این کلان‌شهر دشوارتر از روزهای گذشته شود. بر اساس جدیدترین داده‌های دریافتی از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، وضعیت جوی اصفهان نه تنها بهبود نیافته، بلکه با میانگین شاخصی که از مرزهای استاندارد فاصله زیادی گرفته، زنگ خطری جدی را برای سلامت عمومی به صدا درآورده است. داده‌های ثبت شده تا ساعت ۸ صبح امروز نشان می‌دهد که غلظت آلاینده‌ها در اکثر مناطق شهر به حدی رسیده که تمامی گروه‌های سنی در معرض خطر قرار دارند و حتی در برخی نقاط، وضعیت از رنگ قرمز فراتر رفته و به رنگ بنفش تغییر یافته است. این شرایط بحرانی در حالی رقم می‌خورد که سازمان هواشناسی نیز نسبت به پایداری جو و عدم وزش باد مؤثر هشدار داده است.

وضعیت قرمز در ۱۵ ایستگاه؛ کردآباد در منطقه بنفش

بر اساس گزارش‌های دقیق سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست منطقه اصفهان، میانگین شاخص کیفی هوا (AQI) در کلان‌شهر اصفهان عدد ۱۶۷ را نشان می‌دهد که بیانگر وضعیت «ناسالم برای عموم» است. اگرچه میانگین داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال تا ساعت ۸ صبح عدد ۱۵۱ را ثبت کرده بود، اما روند افزایشی غلظت آلاینده‌ها در ساعات میانی روز کاملاً مشهود است.

نکته نگران‌کننده در آمار امروز، وضعیت فوق بحرانی در منطقه کردآباد است. شاخص کیفی هوا در این منطقه با عبور از عدد ۲۰۰ و ثبت رقم ۲۱۵ AQI، در وضعیت بنفش یا «بسیار ناسالم» قرار گرفته است که شرایطی اضطراری محسوب می‌شود.

سایر ایستگاه‌های شهر نیز وضعیت چندان بهتری ندارند و همگی با نمایش رنگ قرمز، هوایی مسموم را تنفس می‌کنند. جزئیات شاخص آلودگی در مناطق مختلف به شرح زیر است:

جدول وضعیت شاخص کیفی هوای مناطق اصفهان (۱۷ آذر ۱۴۰۴) ردیف نام ایستگاه

منطقه شاخص کیفی

(AQI) وضعیت رنگ هشدار ۱ کردآباد ۲۱۵ بسیار ناسالم بنفش ۲ احمدآباد ۱۷۹ ناسالم برای عموم قرمز ۳ ولدان ۱۷۲ ناسالم برای عموم قرمز ۴ رهنان ۱۶۸ ناسالم برای عموم قرمز ۵ میانگین کلان‌شهر ۱۶۷ ناسالم برای عموم قرمز ۶ خیابان کاوه ۱۶۷ ناسالم برای عموم قرمز ۷ پروین اعتصامی ۱۶۷ ناسالم برای عموم قرمز ۸ دانشگاه صنعتی ۱۶۴ ناسالم برای عموم قرمز ۹ خیابان فیض ۱۶۴ ناسالم برای عموم قرمز ۱۰ زینبیه ۱۶۳ ناسالم برای عموم قرمز ۱۱ سپاهان‌شهر ۱۶۳ ناسالم برای عموم قرمز ۱۲ بزرگراه خرازی ۱۶۱ ناسالم برای عموم قرمز ۱۳ پارک زمزم ۱۶۰ ناسالم برای عموم قرمز ۱۴ هزار جریب ۱۵۹ ناسالم برای عموم قرمز ۱۵ میرزا طاهر ۱۳۹ ناسالم برای گروه‌های حساس نارنجی

تنها نقطه روشن در نقشه آلودگی امروز اصفهان، ایستگاه میرزا طاهر با شاخص ۱۳۹ است که وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) را نشان می‌دهد؛ هرچند فاصله این عدد با وضعیت قرمز بسیار اندک است.

گسترش آلودگی به شهرهای مجاور و کمربند صنعتی

بحران آلودگی هوا تنها محدود به شهر اصفهان نیست و شهرهای اقماری و صنعتی اطراف نیز درگیر این پدیده جوی شده‌اند. داده‌های ایستگاه‌های سنجش نشان می‌دهد که شهرهای خمینی‌شهر، شاهین‌شهر، کاشان و قهجاورستان نیز امروز دوشنبه را با وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم آغاز کرده‌اند.

همچنین وضعیت در زرین‌شهر، به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی استان، اگرچه قرمز نیست اما با قرارگیری در وضعیت نارنجی، برای گروه‌های حساس شامل سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی ناسالم گزارش شده است. این گستردگی جغرافیایی آلاینده‌ها نشان‌دهنده استقرار یک توده هوای پایدار و سنگین بر روی بخش مرکزی استان اصفهان است.

هشدار نارنجی هواشناسی: پایداری جو تا سه‌شنبه ادامه دارد

اداره کل هواشناسی استان اصفهان هم‌زمان با تشدید آلودگی‌ها، اقدام به صدور هشدار سطح نارنجی کرده است. بر اساس پیش‌بینی نقشه‌های هواشناسی، به دلیل پایداری جو و نبود ناپایداری‌های جوی مؤثر (مانند وزش باد یا بارش باران)، شرایط برای انباشت آلاینده‌ها کاملاً فراهم است.

این سکون نسبی هوا و پدیده وارونگی دما (اینورژن) باعث شده است که غلظت آلاینده‌های جوی روندی افزایشی داشته باشد. طبق اعلام هواشناسی، این وضعیت تا روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه ادامه خواهد داشت. مناطق تحت تأثیر این هشدار شامل مناطق مرکزی استان، شاهین‌شهر و میمه، فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، کبوترآباد، لنجان (زرین‌شهر)، مبارکه، نجف‌آباد، برخوار (دولت‌آباد) و شهر اصفهان است.

کارشناسان هواشناسی تأکید کرده‌اند که در صورت عدم مدیریت منابع آلاینده ثابت (مانند صنایع و نیروگاه‌ها) و متحرک (خودروها) در مناطق پرتردد و صنعتی، احتمال افزایش شاخص آلودگی به سطوح بسیار خطرناک دور از انتظار نیست.

مفاهیم شاخص کیفیت هوا (AQI)

برای درک بهتر اعداد اعلام شده، لازم است بدانیم شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری استاندارد برای تبدیل غلظت آلاینده‌هایی نظیر مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازن و ذرات معلق (PM2.5 و PM10) به یک عدد قابل‌فهم است.

۰ تا ۵۰: پاک (سبز)

۵۱ تا ۱۰۰: سالم (زرد)

۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)

۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای عموم (قرمز)

۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم (بنفش)

۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک (قهوه‌ای)

با توجه به اعداد ثبت شده در اصفهان (میانگین ۱۶۷)، توصیه اکید می‌شود شهروندان، به ویژه افراد آسیب‌پذیر، از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کرده و از انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز پرهیز کنند.