بحران سرما و بارش سنگین برف در استان اصفهان، منجر به توقف آموزش حضوری در تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌ها برای روز شنبه ۲۹ آذر شد. مدیریت بحران با اعلام هشدار نارنجی و کاهش ۱۲ درجه‌ای دما، از استقرار ۵۱۰ تیم امدادی و تسهیلات دورکاری برای مادران شاغل جهت مقابله با یخ‌زدگی معابر خبر داد.

استان اصفهان در آستانه ورود به آخرین روزهای آذرماه، با یکی از جدی‌ترین چالش‌های جوی سال جاری روبرو شده است. نفوذ سامانه بارشی قدرتمند و ریزش مداوم برف که با افت شدید دما همراه بود، ستاد مدیریت بحران استانداری را ناچار به اتخاذ تصمیمات فوری کرد. این وضعیت که منجر به اختلال در تردد محورهای مواصلاتی و یخ‌زدگی معابر شهری شده، نه تنها تقویم آموزشی را به فضای مجازی منتقل کرد، بلکه پروتکل‌های امدادی ویژه‌ای را در سطح جاده‌های ترانزیتی استان فعال نموده است. جزئیات این مصوبات و وضعیت پایداری خدمات عمومی در ادامه تشریح می‌شود.

تعطیلی گسترده مراکز آموزشی و تمهیدات دورکاری شاغلان

منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، در گفت‌وگویی صریح با رسانه‌ها، از تغییر وضعیت فعالیت تمامی نهادهای آموزشی استان خبر داد. طبق مصوبه اضطراری، روز شنبه ۲۹ آذرماه، تمامی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سطح استان اصفهان به دلیل بارش برف و لغزندگی شدید معابر به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

این تصمیم که با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان اتخاذ شده، شامل تعطیلی کامل مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی نیز می‌گردد. علاوه بر بخش آموزشی، مدیریت بحران برای حمایت از بنیان خانواده در شرایط بحرانی، اعلام کرد که مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال، دانش‌آموزان ابتدایی و همچنین مادران باردار می‌توانند با هماهنگی مدیران دستگاه‌های مربوطه، از ظرفیت دورکاری استفاده کرده و وظایف اداری خود را از منزل پیگیری نمایند.

عملیات ضربتی ۵۱۰ تیم امدادی در محورهای برف‌گیر اصفهان

با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم استقرار توده هوای سرد، عملیات امداد زمستانی در سراسر جاده‌های استان کلید خورده است. هم‌اکنون ۵۱۰ تیم عملیاتی متشکل از نیروهای پلیس راه، راهداری، اورژانس، شرکت‌های خدمات‌رسان (آب، برق و گاز) و تیم‌های آتش‌نشانی در نقاط حادثه‌خیز مستقر شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که طی ۴۸ ساعت اخیر، بیش از ۱۰ هزار کیلومتر از جاده‌های اصلی و فرعی استان توسط ماشین‌آلات سنگین برف‌روبی شده است.

در بخش امدادرسانی میدانی، نیروهای هلال‌احمر و مدیریت بحران موفق شدند به ۴۷۰ خودروی گرفتار در کولاک امدادرسانی کرده و بیش از ۳۷۰ خانواده را که در مسیرهای مواصلاتی دچار مشکل شده بودند، در پایگاه‌های اسکان اضطراری مستقر نمایند. این عملیات در حالی ادامه دارد که دمای هوا در برخی مناطق استان با افتی ۱۲ درجه‌ای مواجه شده و خطر یخ‌زدگی شریان‌های حیاتی را تشدید کرده است.

آماده‌باش کامل شهرداری‌ها برای یخ‌زدایی و بازگشایی معابر شهری

در حوزه مدیریت شهری، تمرکز اصلی بر جلوگیری از انسداد معابر داخلی و تسهیل عبور و مرور شهروندان معطوف شده است. بر اساس آمارهای ارائه شده، ۳۲۰ تیم امدادی در ۳۴ شهر و ۲۵۴ روستای استان به‌طور مستمر در حال انجام عملیات شن‌پاشی، نمک‌پاشی و برف‌روبی هستند. شیشه‌فروش با تأکید بر ابلاغ دستورالعمل‌های ایمنی به دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، از شهروندان درخواست کرد از سفرهای غیرضروری اجتناب کرده و در صورت اجبار به تردد جاده‌ای، حتماً از سلامت فنی خودرو و همراه داشتن زنجیرچرخ اطمینان حاصل کنند.