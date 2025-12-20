کلان‌شهر اصفهان که طی ۹ ماه گذشته اغلب روزها را در محاصره آلاینده‌های جوی و غبار خاکستری سپری کرده بود، سرانجام در پی ورود سامانه بارشی قدرتمند و ناپایداری‌های جوی اخیر، روی خوش آرامش را دید. صبح شنبه ۲۹ آذرماه، شهروندان اصفهانی در حالی هفته جدید کاری خود را آغاز کردند که نمایشگرهای سنجش کیفیت هوا در اکثر میادین و خیابان‌های اصلی، رنگ سبز را به نشانه «هوای پاک» نمایش می‌دادند. طبق اعلام رسمی سازمان محیط‌زیست، میانگین شاخص کیفی هوا در ساعات اولیه صبح عدد ۳۶ را نشان می‌دهد؛ عددی که ثبت آن برای سومین روز پیاپی، رکوردی کم‌سابقه در تقویم زیست‌محیطی سال جاری این شهر صنعتی محسوب می‌شود و نویدبخش روزی عاری از آلاینده‌های شمیایی برای گروه‌های حساس جامعه است.

جزئیات وضعیت ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا؛ «میرزا طاهر» پاک‌ترین نقطه شهر

بر اساس گزارش‌های دریافتی از ۱۷ ایستگاه سنجش فعال در سطح کلان‌شهر اصفهان منتهی به ساعت هفت صبح، وضعیت جوی در شرایط ایده‌آل قرار دارد. داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) نشان می‌دهد که غلظت آلاینده‌ها در اکثر مناطق به حداقل رسیده است. در تشریح جزئیات آماری ایستگاه‌ها، ایستگاه «میرزا طاهر» با ثبت شاخص خیره‌کننده ۹ AQI، پاک‌ترین هوا را در میان مناطق مختلف شهر به خود اختصاص داده است. پس از آن، ایستگاه‌های رودکی و هزار جریب با عدد ۲۲، رهنان با ۲۵، میدان انقلاب و بزرگراه شهید خرازی با عدد ۳۰ در رتبه‌های بعدی تمیزترین نقاط شهر قرار دارند.

همچنین شاخص کیفی در ایستگاه‌های سپاهان‌شهر ۳۵، فیض ۳۶، دانشگاه صنعتی ۳۹، و ایستگاه‌های پرتردد زینبیه، کاوه و فرشادی با عدد ۴۲ و پارک زمزم و کردآباد با عدد ۴۶، همگی در محدوده سبز و وضعیت پاک گزارش شده‌اند. تنها دو ایستگاه در مرکز شهر وضعیت متفاوتی را نشان می‌دهند؛ ایستگاه خیابان احمدآباد با شاخص ۶۶ و خیابان ۲۵ آبان با شاخص ۵۳ در وضعیت «قابل‌قبول» (رنگ زرد) قرار دارند که البته فاصله کمی با مرز هوای پاک دارند.

ثبت تنها ۶ روز پاک در ۹ ماه؛ تاثیر سامانه بارشی بر تنفس شهر

بررسی آمارهای بلندمدت نشان‌دهنده عمق بحران آلودگی در اصفهان است. طبق داده‌های موجود، شهر اصفهان از ابتدای سال جاری تاکنون طی گذشت حدود ۹ ماه، تنها ۶ روز هوای پاک را تجربه کرده است. نکته قابل تامل اینجاست که ۴ روز از این ۶ روز، تنها در ماه جاری (آذرماه) و دقیقاً پس از فعالیت سامانه‌های بارشی اخیر و وزش بادهای موثر اتفاق افتاده است. این آمار نشان می‌دهد که بدون دخالت عوامل طبیعی و ناپایداری‌های جوی مانند بارش برف و باران، ظرفیت تهویه طبیعی شهر اصفهان پاسخگوی حجم آلاینده‌های تولیدی توسط منابع ثابت و متحرک نیست. هوای شهر پس از دو شبانه‌روز بارش مداوم باران و برف، در حال حاضر آفتابی و شفاف است، هرچند در برخی مناطق وقوع پدیده مه صبحگاهی دید افقی را کاهش داده است.

پیش‌بینی هواشناسی: یخ‌زدگی و کاهش شدید دما در راه است

اداره کل هواشناسی استان اصفهان ضمن تایید وضعیت پایدار جوی فعلی، هشدارهایی را در خصوص کاهش دما صادر کرده است. بر اساس نقشه‌های پیش‌بینی، تا اواسط هفته جاری دمای هوا در بیشتر مناطق استان بین ۸ تا ۱۰ درجه سلسیوس کاهش خواهد یافت. این افت دما می‌تواند منجر به یخ‌زدگی سطح معابر در ساعات ابتدایی صبح و شب شود. بنابراین شهروندان باید ضمن لذت بردن از هوای پاک، تمهیدات لازم برای مواجهه با هوای سرد زمستانی را در نظر داشته باشند.

وضعیت کیفی هوا در شهرهای اقماری و شهرستان‌ها

پایش کیفیت هوا تنها محدود به شهر اصفهان نبوده و ایستگاه‌های شهرهای اطراف نیز داده‌های خود را مخابره کرده‌اند. بر این اساس، هوای شهر شاهین‌شهر همانند مرکز استان در وضعیت «پاک» قرار دارد. اما در سایر شهرهای اقماری شامل خمینی‌شهر، زرین‌شهر، قهجاورستان و مبارکه، شاخص‌ها کمی بالاتر بوده و وضعیت «قابل‌قبول» (سالم) ثبت شده است. این تفاوت نشان‌دهنده تاثیر متغیرهای محلی و منابع آلاینده بومی در هر شهرستان است.

مفاهیم فنی: شاخص AQI چگونه محاسبه می‌شود؟

جهت تنویر افکار عمومی، لازم به ذکر است که شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری استاندارد برای تبدیل غلظت ترکیبات مختلف آلاینده به یک عدد واحد و قابل‌فهم است. این شاخص پنج آلاینده اصلی شامل مونوکسید کربن (CO)، دی‌اکسید گوگرد (SO2)، دی‌اکسید نیتروژن (NO2)، ازن (O3) و ذرات معلق (زیر ۲.۵ و ۱۰ میکرون) را اندازه‌گیری می‌کند. بر اساس طبقه‌بندی استاندارد:

۰ تا ۵۰: هوای پاک (سبز)

۵۱ تا ۱۰۰: هوای سالم یا قابل‌قبول (زرد)

۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)

۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای عموم (قرمز)

۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم (بنفش)

۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک (قهوه‌ای)

ثبت عدد ۳۶ برای میانگین اصفهان، نشان‌دهنده غلظت بسیار پایین ذرات معلق و گازهای سمی در جو است که فرصتی مغتنم برای پیاده‌روی و فعالیت‌های ورزشی در فضای باز محسوب می‌شود.