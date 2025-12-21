بحران سفید در شریانهای حیاتی مرکز ایران؛
جزئیات عملیات نفسگیر ۴۸ ساعت گذشته در اصفهان؛ از نجات ۶۸۳ گرفتار در برف
طی ۴۸ ساعت گذشته و با تشدید بارش برف و کولاک در استان اصفهان، نیروهای هلالاحمر به ۶۸۳ حادثهدیده امدادرسانی کرده و ۲۲۵ خودروی گرفتار را رهاسازی کردند. همزمان، راهداری از بازگشایی تمامی محورهای شریانی خبر داد، اما نسبت به مهگرفتگی، یخبندان و احتمال وقوع بوران در ساعات آتی هشدار صادر کرد.
استان اصفهان در دو شبانهروز گذشته کانون یکی از فشردهترین عملیاتهای امداد و نجات و راهداری در سال جاری بود. ورود سامانه بارشی قدرتمند که با کولاک شدید و کاهش دید افقی همراه شد، وضعیت اضطراری را در محورهای مواصلاتی این استان رقم زد و صدها مسافر و راننده را در جادهها زمینگیر کرد. با این حال، بسیج امکانات لجستیکی و حضور میدانی نیروهای عملیاتی، مانع از وقوع یک فاجعه انسانی شد. آخرین گزارشهای رسمی حاکی از پایان عملیات رهاسازی خودروها و بازگشت تردد روان به محورهای اصلی است، اما مقامات مسئول نسبت به موج دوم مخاطرات جوی ناشی از برودت هوا هشدار میدهند.
کارنامه عملیاتی هلالاحمر؛ جدال با زمان برای نجات ۶۸۳ نفر
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان اصفهان در تشریح جزئیات عملیاتهای ۴۸ ساعت منتهی به امروز، آمارهای قابلتوجهی را ارائه کرد که نشاندهنده حجم سنگین مأموریتها در شرایط نامساعد جوی است. بمانعلی یوسفی اعلام کرد که امدادگران این جمعیت در نقاط مختلف استان، موفق به امدادرسانی به ۶۸۳ فرد حادثهدیده شدهاند. این افراد عمدتاً مسافرانی بودند که به دلیل غافلگیری در برابر شدت بارشها و عدم تجهیز به وسایل گرمایشی و ایمنی، در محاصره برف و کولاک گرفتار شده بودند.
تمرکز اصلی تیمهای عملیاتی بر رهاسازی خودروهای در راه مانده استوار بود. طبق آمار رسمی، ۲۲۵ دستگاه خودرو که در میان تودههای برف و کولاک زمینگیر شده بودند، با استفاده از تجهیزات فنی و خودروهای سنگین امدادی رهاسازی شده و به مسیر امن هدایت شدند. این عملیاتها در شرایطی انجام گرفت که در برخی گردنهها، دید افقی به حداقل ممکن رسیده بود.
در جریان حوادث ۴۸ ساعت گذشته، متأسفانه تلفات و مصدومیتهایی نیز به ثبت رسید. آمار تجمیعی نشان میدهد که ۲۷ نفر در سوانح مختلف جادهای مصدوم شدند و متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد. از میان مصدومان، پنج نفر که دارای شرایط حاد پزشکی بودند، خدمات فوریتهای پزشکی دریافت کرده و به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین هشت نفر دیگر نیز خدمات درمان سرپایی را در محل حادثه دریافت کردند. علاوه بر اقدامات درمانی، اسکان اضطراری نیز بخش مهمی از مدیریت بحران بود؛ بهطوریکه حدود ۳۰ نفر از مسافران در پایگاههای امدادی اسکان یافته و ۱۳ نفر دیگر برای در امان ماندن از خطرات احتمالی به اماکن امن منتقل شدند.
واکاوی سوانح شاخص؛ از انحراف سمند تا تصادف رخبهرخ
بررسی دقیقتر حوادث رخداده نشان میدهد که لغزندگی جادهها و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، عامل اصلی سوانح بوده است. یوسفی به دو حادثه شاخص در این بازه زمانی اشاره کرد. نخستین مورد مربوط به انحراف یک دستگاه خودروی سمند در محور کوهستانی و برفگیر "بویین میاندشت به الیگودرز" بود. این حادثه منجر به مصدومیت سه نفر شد که با اعزام سریع تیم عملیاتی، اقدامات نجات انجام گرفت.
حادثه دوم که ابعاد گستردهتری داشت، در کیلومتر ۴۰ محور اصلی "شهرضا به آباده" به وقوع پیوست. در این سانحه، برخورد رخبهرخ یک دستگاه پژو ۴۰۵ با یک دستگاه پیکان، منجر به حادثه دیدن ۱۰ نفر از سرنشینان شد. شدت برخورد و تعداد بالای درگیران در حادثه، اعزام فوری تیمهای امدادی هلالاحمر را به همراه داشت تا عملیات رهاسازی و ایمنسازی صحنه تصادف انجام شود. شایانذکر است که استان اصفهان با برخورداری از ظرفیت چهار هزار امدادگر، یکی از گستردهترین شبکههای امدادی کشور را در اختیار دارد.
پایان انسداد در محورهای شریانی و وضعیت فعلی راهها
همزمان با عملیات نجات، تیمهای راهداری نیز نبرد سنگینی را برای بازنگه داشتن شریانهای حیاتی استان مدیریت کردند. رئیس اداره مدیریت راههای استان اصفهان با اعلام خبر توقف بارشها در اغلب نقاط استان، از بازگشایی کامل محورهای اصلی خبر داد. مریم تاکی اظهار کرد که در حال حاضر بارشها تقریباً در تمام سطح استان متوقف شده و تنها گزارشهای پراکندهای از بارش خفیف در شهرستان دهاقان وجود دارد که تأثیری بر ترافیک عبوری ندارد.
بر اساس آخرین پایشهای تصویری و گزارشهای میدانی راهداران، گردنه استراتژیک "ملااحمد" و محور "ظفرقند" که پیشازاین دچار اختلال شده بودند، اکنون کاملاً بازگشایی شدهاند. همچنین مسیرهای ارتباطی پرتردد نظیر "شهرضا"، "سمیرم" و "یاسوج" که استان اصفهان را به استانهای جنوبی متصل میکنند، بدون هیچگونه انسدادی زیر بار ترافیک قرار دارند و تردد در آنها جریان دارد.
هشدارهای جدی هواشناسی؛ مهگرفتگی و خطر بوران
اگرچه بارشها متوقف شده، اما مخاطرات جادهای همچنان پابرجاست و تغییر چهره داده است. رئیس اداره مدیریت راههای استان اصفهان نسبت به پدیده مهگرفتگی شدید در برخی محورها هشدار داد. طبق اعلام وی، در حال حاضر محورهای "خروسگلو" و "قرقچی" با پدیده مه غلیظ و کاهش دید مواجه هستند. این شرایط ایجاب میکند که رانندگان با هوشیاری کامل، رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه رانندگی کنند.
نگرانی اصلی اما مربوط به ساعات آینده است. تاکی با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی تصریح کرد که با عبور سامانه بارشی، استان با کاهش محسوس دما و وزش باد شدید مواجه خواهد شد. این ترکیب خطرناک در محورهای کوهستانی میتواند منجر به وقوع "بوران" شود؛ پدیدهای که حتی بدون بارش جدید، برفهای موجود را جابهجا کرده و دید را به صفر میرساند. وی تأکید کرد که همراه داشتن زنجیر چرخ برای تردد در تمامی محورهای سردسیر و کوهستانی استان همچنان "الزامی" است و رانندگان باید پیش از سفر از طریق سامانههای ۱۴۱ از وضعیت راهها مطلع شوند.