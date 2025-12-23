تصمیمات فوری کارگروه اضطرار در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی
غیرحضوری شدن تمام مقاطع تحصیلی و دانشگاههای اصفهان در روز چهارشنبه؛ اعمال طرح زوج و فرد از درب منزل و دورکاری مادران شاغل
به دستور مدیریت بحران استانداری اصفهان و به دلیل تشدید آلایندهها، روز چهارشنبه ۳ دیماه، فعالیت تمامی مدارس و دانشگاهها در اصفهان و ۸ شهرستان دیگر غیرحضوری شد. همچنین طرح زوج و فرد ترافیکی از درب منزل اجرا شده و مادران دارای فرزند خردسال و گروههای آسیبپذیر مشمول دورکاری خواهند بود.
در پی پایداری جوی و صدور هشدار سطح نارنجی توسط سازمان هواشناسی مبنی بر افزایش نگرانکننده غلظت آلایندهها در مناطق مرکزی استان، جلسه اضطراری کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا با حضور نمایندگان عالی دستگاههای اجرایی استان تشکیل شد. در این نشست که به ریاست مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان برگزار گردید، ضمن بررسی آخرین شاخصهای کیفی هوا و پیشبینیهای جوی، تصمیمات سختگیرانهای برای محدودسازی ترددها و کاهش مواجهه شهروندان با هوای آلوده اتخاذ گردید که مهمترین خروجی آن، تغییر شیوه آموزش در تمامی سطوح تحصیلی از حضوری به مجازی برای روز چهارشنبه سوم دیماه است.
جزئیات تعطیلی فیزیکی مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی
منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، با تشریح مصوبات نهایی این کارگروه اعلام کرد که به منظور حفظ سلامت دانشآموزان و دانشجویان، فرآیند آموزش در روز چهارشنبه ۳ دیماه در تمامی مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی و دانشگاههای دولتی و غیردولتی به صورت کاملاً غیرحضوری و از طریق بسترهای الکترونیکی انجام خواهد شد.
این مصوبه شامل نواحی ششگانه آموزشی شهر اصفهان و همچنین مناطق آموزش و پرورش در شهرستانهای فلاورجان، نجفآباد، خمینیشهر، شاهینشهر، برخوار، مبارکه، لنجان و شهر سجزی میشود. این مناطق که در طرح جامع کاهش آلودگی هوای اصفهان قرار دارند، بیشترین تأثیرپذیری را از پایداری جوی فعلی داشته و لذا تعطیلی فیزیکی کلاسهای درس در آنها الزامی تشخیص داده شده است. علاوه بر مراکز آموزشی، تمامی مهدهای کودک و مراکز پیشدبستانی در مناطق یادشده در روز چهارشنبه به طور کامل تعطیل خواهند بود.
شرایط دورکاری برای کارمندان و گروههای حساس
در بخش دیگری از مصوبات این کارگروه، تدابیر حمایتی ویژهای برای کارکنان دولت در نظر گرفته شده است. طبق اعلام استانداری اصفهان، مادران شاغلی که دارای فرزند دانشآموز در مقطع ابتدایی هستند یا فرزند زیر ۶ سال دارند، میتوانند با موافقت مدیران دستگاه اجرایی مربوطه، وظایف خود را به صورت دورکاری انجام دهند.
همچنین این امتیاز دورکاری شامل مادران باردار و کارکنانی که دارای بیماریهای خاص، زمینهای و یا نقص سیستم ایمنی هستند نیز میشود تا از تردد غیرضروری این اقشار آسیبپذیر در سطح شهر و مواجهه با آلایندههای خطرناک جلوگیری به عمل آید.
اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل و ممنوعیتهای ترافیکی
شیشهفروش با اشاره به سهم عمده منابع متحرک در آلودگی هوای کلانشهر اصفهان، از اعمال محدودیتهای ترافیکی شدید خبر داد. بر این اساس، طرح زوج و فرد تردد خودروها در روز چهارشنبه ۳ دیماه در دو بازه زمانی صبح و عصر اجرایی میشود. شهروندان باید توجه داشته باشند که این طرح از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ و مجدداً از ساعت ۱۶ الی ۲۱ برقرار است و نکته حائز اهمیت، اجرای آن «از درب منزل» در سطح شهر اصفهان است.
پلیس راهور استان و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مأموریت یافتهاند تا با استقرار نیرو و استفاده از دوربینهای نظارتی، بر اجرای دقیق این طرح نظارت کنند. همچنین برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی معتبر در دستور کار جدی پلیس قرار دارد و هیچگونه اغماضی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.
توقف فعالیتهای عمرانی و تشدید نظارت بر صنایع آلاینده
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بر ممنوعیت هرگونه فعالیتی که منجر به افزایش ذرات معلق و آلودگی هوا شود، تأکید کرد. بر این اساس، کلیه عملیاتهای خاکبرداری، تخریب و فعالیتهای عمرانی گرد و خاکزا در روز چهارشنبه ممنوع است. همچنین سوزاندن بقایای گیاهی، ضایعات و زباله که یکی از عوامل تشدید آلودگی محلی است، تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
در این جلسه مقرر گردید اداره کل حفاظت محیط زیست استان با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت (صمت)، پایشهای شبانهروزی خود را بر واحدهای صنعتی و تولیدی افزایش دهند. هدف از این پایشها، شناسایی و کاهش فعالیت واحدهای آلاینده در شرایط اضطرار است. علاوه بر این، نظارت بر توزیع سوخت پاک در جایگاههای سوخترسانی توسط شرکت نفت و محیط زیست با دقت بیشتری انجام خواهد گرفت.
ممنوعیت ورزش در فضای باز و روشن کردن آتش در پارکها
با توجه به خطرات سلامتی ناشی از تنفس عمیق در هوای آلوده، برگزاری هرگونه مسابقه ورزشی و انجام فعالیتهای بدنی و ورزشهای همگانی در فضای باز ممنوع اعلام شد. شیشهفروش از شهروندان درخواست کرد تا اصول خودمراقبتی را رعایت کرده و از ورزش در پارکها و معابر عمومی خودداری کنند.
همچنین به منظور جلوگیری از انتشار دود و آلودگی بیشتر، روشن کردن آتش در تمامی پارکها و تفرجگاههای شهری از جمله پارک جنگلی ناژوان، حاشیه زایندهرود و پارک کوهستانی صفه ممنوع است و شهرداری موظف به برخورد با موارد تخلف در این مناطق میباشد. مدیریت بحران استان در پایان از عموم شهروندان خواست تا با کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، در مدیریت این شرایط بحرانی مشارکت نمایند.