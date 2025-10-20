در نشست مشترک مدیران مسئول روزنامه‌های کشور و اعضای تعاونی لیتوگرافان ایران، وضعیت بحرانی تأمین کاغذ و زینک مطبوعات بررسی شد. حاضران با انتقاد از انحصار و احتکار در بازار کاغذ، خواستار ورود مستقیم تعاونی‌ها به عرصه واردات و حمایت فوری وزارت ارشاد، وزارت صمت و بانک مرکزی شدند

نشست بررسی وضعیت کاغذ و زینک مطبوعات با حضور مدیران مسئول روزنامه‌های کشور روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه در محل تعاونی لیتوگرافان ایران برگزار شد. در این نشست که با حضور نمایندگان مطبوعات، ناشران و فعالان حوزه چاپ و نشر برگزار گردید، حاضران از ادامه بحران تأمین کاغذ و زینک و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها ابراز نگرانی کردند.

ورود مطبوعات به واردات کاغذ و زینک

امید حلالی، مدیرمسئول روزنامه‌های راوی ملت و اروند، با اشاره به تفاوت سرمایه تعاونی لیتوگرافان ایران با برخی تجار زینک گفت: «ما نشان دادیم که می‌توان با سرمایه محدود هم بازار را کنترل کرد. حالا وقت آن است که مطبوعات به‌صورت مستقیم وارد عرصه واردات کاغذ و زینک شوند.» وی پیشنهاد داد تعاونی مطبوعات و تعاونی لیتوگرافان با همکاری وزارت ارشاد و بانک ملی برای تأمین مستقیم این اقلام اقدام کنند تا وابستگی به دلالان کاهش یابد.

هشدار درباره بحران نقدینگی در کارخانه‌های داخلی

دکتر علی‌اکبر بهبهانی، مدیرعامل تعاونی مطبوعات کشور، ضمن انتقاد از وضعیت فعلی تأمین کاغذ گفت: «کارخانه کاغذ مازندران با بحران نقدینگی و بدهی‌های سنگین مواجه است و دیگر تولید کاغذ روزنامه را صرفه اقتصادی نمی‌داند. اگر حمایت فوری صورت نگیرد، مطبوعات در تأمین حداقل نیاز خود درمانده می‌شوند.»

احتکار کاغذ در انبارها و سودجویی دلالان

غلامرضا شجاع، مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان، با بیان اینکه «کاغذ در انبارها موجود است اما به‌صورت قطره‌چکانی فروخته می‌شود»، گفت: «برخی واردکنندگان منتظر افزایش نرخ ارز هستند تا سود بیشتری کسب کنند. درحالی‌که مطبوعات در آستانه تعطیلی‌اند.»

او از وزارت صمت و ارشاد خواست بسته حمایتی فوری با ارز ترجیحی برای واردات کاغذ روزنامه تصویب کنند و با متخلفان برخورد جدی شود.

مطالبه شفافیت و حمایت دولتی

اسرافیل عبادتی، مدیرمسئول روزنامه کار و کارگر، گفت: «در بازار کاغذ فساد وجود دارد. باید خودمان دست به کار شویم و کاغذ و زینک را مستقیم وارد کنیم. اگر اقدامی نکنیم، مطبوعات یکی پس از دیگری از صحنه خارج می‌شوند.»

پیشنهاد اتحاد رسانه‌ای برای نجات مطبوعات

کوشیار محمدی، مدیرمسئول روزنامه مملکت، با بیان اینکه «مطبوعات به نفس نفس افتاده‌اند»، افزود: «ضروری است دو تعاونی مطبوعات و لیتوگرافان برای واردات مستقیم متحد شوند. مطبوعات باید از حق خود دفاع کنند و با تشکیل جبهه واحد، مسئله را به سطح ملی بکشانند.»

لزوم ارتباط مؤثر با دولت و بازار

امیر اکبری، مدیرمسئول روزنامه‌های رویداد امروز و اصفهان امروز نیز در این نشست گفت: «نجات مطبوعات نیازمند اقدام فوری است. باید همزمان با مسئولان وزارت ارشاد و وزارت صمت از یک‌سو، و با تجار خوش‌نام و متعهد از سوی دیگر ارتباط مؤثر برقرار شود تا روند تأمین کاغذ و زینک به ثبات برسد.»

درخواست از رئیس‌جمهور و دستگاه‌های نظارتی

در پایان جلسه مقرر شد نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و رئیس سازمان تعزیرات ارسال شود. شرکت‌کنندگان هشدار دادند در صورت ادامه احتکار و گرانی، پیگیری قضایی و رسانه‌ای گسترده‌ای انجام خواهد شد.