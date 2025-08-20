طرز تهیه خورش آلو اسفناج خوشمزه و مجلسی

در این مطلب آموزش طرز تهیه خورش آلو اسفناج با گوشت و مرغ را به صورت مرحله به مرحله و فیلم برایتان آورده ایم.

خورش‌های ایرانی هر کدام طعمی خاص و داستانی پشت خود دارند. یکی از خورش‌های اصیل و کمتر شناخته‌شده اما بسیار خوشمزه، خورش آلو اسفناج است. این غذا با ترکیب اسفناج تازه، گوشت، آلو و ادویه‌های ایرانی پخته می‌شود و طعمی ترش و ملس دارد. اگر به دنبال غذایی متفاوت، مقوی و پرخاصیت هستید، خورش آلو اسفناج یک انتخاب عالی برای سفره شما خواهد بود.

خورشت آلو اسفناج چیست؟

خورش آلو اسفناج یک خورش سنتی ایرانی است که بیشتر در شهرهای شمالی و مرکزی ایران پخته می‌شود. ترکیب اسفناج تازه به همراه آلو بخارا یا آلو خورشتی باعث ایجاد طعمی ملس و خوشایند می‌شود.

مواد لازم برای تهیه خورش آلو اسفناج (برای ۴ نفر)

گوشت گوسفندی یا گوساله: ۳۰۰ گرم

اسفناج تازه: ۷۰۰ گرم

آلو خورشتی (یا آلو بخارا): ۱۵۰ گرم

پیاز: ۲ عدد متوسط

سیر: ۲ حبه

روغن: ۳ تا ۴ قاشق غذاخوری

زردچوبه: ۱ قاشق چای‌خوری

فلفل سیاه: نصف قاشق چای‌خوری

نمک: به مقدار لازم

آب‌لیمو یا آبغوره (اختیاری برای ترشی بیشتر): ۲ قاشق غذاخوری

طرز تهیه خورشت آلو اسفناج با گوشت گوسفندی

۱. آماده‌سازی اسفناج: ابتدا اسفناج‌ها را خوب بشویید، خرد کنید و کنار بگذارید.

۲. تفت دادن اسفناج: در یک قابلمه بزرگ کمی روغن بریزید و اسفناج خرد شده را اضافه کنید. چند دقیقه تفت دهید تا آب آن تبخیر شود و کمی تغییر رنگ بدهد. سپس کنار بگذارید.

۳. سرخ کردن پیاز و گوشت: پیازها را ریز خرد کنید و در قابلمه جدا با کمی روغن سرخ کنید تا طلایی شوند. گوشت خرد شده را اضافه کنید و همراه زردچوبه و فلفل کمی تفت دهید تا رنگ گوشت تغییر کند.

4. افزودن آب و پخت گوشت: حدود ۳ لیوان آب اضافه کنید، در قابلمه را بگذارید و اجازه دهید گوشت روی حرارت ملایم بپزد (حدود ۱.۵ ساعت).

۵. اضافه کردن اسفناج و آلو: پس از نیم‌پز شدن گوشت، اسفناج تفت داده شده و آلوهای شسته‌شده را اضافه کنید. اجازه دهید خورش حدود ۴۵ دقیقه دیگر روی حرارت ملایم جا بیفتد.

۶. تنظیم طعم: در ۱۵ دقیقه پایانی، نمک و در صورت تمایل آبغوره یا آب‌لیمو اضافه کنید. خورش باید طعمی ملس و جاافتاده پیدا کند.

طرز تهیه خورشت آلو اسفناج با مرغ

فوت و فن های تهیه خورشت آلو اسفناج

اگر می‌خواهید خورش شما لعاب‌دارتر شود، می‌توانید چند عدد آلو را له کرده و در خورش بریزید.

استفاده از کمی سیر خرد شده در حین پخت، طعم خورش را دلپذیرتر می‌کند.

در صورت تمایل می‌توانید به جای گوشت قرمز از مرغ هم استفاده کنید.

بهتر است خورش را روی حرارت ملایم بگذارید تا آرام آرام جا بیفتد.

آلو را خیلی زود به خورش اضافه نکنید تا بیش از حد له نشود.

اگر در تهیه خورشت آلو اسفناج، از از گوشت گوسفندی استفاده می کنید ، سعی کنید حتما از قلم استفاده کنید که طعم لذیذ تری به غذا بدهد.

می توانید با توجه به ذائقه خودتان به این خورشت شکر اضافه کنید .

اگر می خواهید ، خورشت طعم ترش تری داشته باشد، می توانید از آلو جنگلی استفاده کنید .

می توانید برای خوش طعم کردن خورشت ، از لیمو عمانی نیز استفاده کنید .

سخن آخر

خورش آلو اسفناج یکی از خورش‌های خوشمزه و متفاوت ایرانی است که هم طعم خاصی دارد و هم فواید تغذیه‌ای فراوانی. این خورش ملس و دلچسب می‌تواند تنوع خوبی به سفره‌های ایرانی ببخشد و تجربه‌ای تازه از آشپزی سنتی باشد.

شما تا حالا خورش آلو اسفناج رو امتحان کردید؟

ترجیح می‌دید اون رو با گوشت گوسفندی درست کنید یا طعمش با مرغ رو بیشتر دوست دارید؟

فوت‌وفن‌ها و تجربه‌های خودتون رو حتماً در بخش دیدگاه‌ها با ما و بقیه همراهان به اشتراک بذارید. شاید راهکار شما، راز خوشمزه‌تر شدن این غذا برای بقیه باشه!