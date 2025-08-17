طرز تهیه خوراک جگر مرغ خوشمزه و سریع

در این مقاله، طرز تهیه خوراک جگر مرغ خوشمزه و مقوی را به صورت مرحله به مرحله همراه با نکات کلیدی برای طعم‌دهی بهتر و خوشمزه‌تر شدن آن به شما آموزش می‌دهیم

اگر به دنبال یک غذای سریع، لذیذ و مقوی هستید که هم‌زمان طعمی خاص و متفاوت داشته باشد، خوراک جگر مرغ گزینه‌ای عالی برای شماست! این خوراک ساده اما خوشمزه، یکی از محبوب‌ترین غذاهای ایرانی است که با ترکیب جگر مرغ، پیاز، سیب‌زمینی و ادویه‌جات مختلف، می‌تواند یک تجربه جدید در آشپزی شما باشد. در این مطلب، تمامی نکات و دستورالعمل‌های لازم برای تهیه خوراک جگر مرغ را به شما آموزش خواهیم داد تا با کمترین زمان ممکن، غذایی خوش‌طعم و پرانرژی برای خود و خانواده‌تان آماده کنید. پس اگر می‌خواهید طعم واقعی این غذای خوشمزه را تجربه کنید، با ما همراه شوید!

خوراک جگر مرغ چیست؟

خوراک جگر مرغ یک غذای سنتی و مقوی است که با استفاده از جگر مرغ، پیاز، سیب‌زمینی، ادویه‌جات و گاهی سبزیجاتی مانند فلفل دلمه‌ای و قارچ تهیه می‌شود. این غذا به‌ویژه در فصل‌های سرد سال، به‌عنوان یک غذای گرم و انرژی‌بخش در خانه‌های ایرانی سرو می‌شود.

مواد لازم برای تهیه خوراک جگر مرغ

برای تهیه خوراک جگر مرغ برای ۴ نفر، به مواد زیر نیاز دارید:

جگر مرغ: ۵۰۰ گرم

پیاز: ۲ عدد بزرگ

سیب‌زمینی: ۲ عدد متوسط

فلفل دلمه‌ای: ۱ عدد

قارچ: ۱۵۰ گرم

گوجه‌فرنگی: ۲ عدد

سیر: ۲ حبه

زردچوبه، نمک، فلفل سیاه: به مقدار لازم

روغن مایع یا کره: به مقدار لازم

رب گوجه‌فرنگی: ۱ قاشق غذاخوری

آبلیمو یا سرکه: ۱ قاشق غذاخوری (اختیاری)

خواک جگر مرغ

طرز تهیه خوراک جگر مرغ

آماده‌سازی جگر مرغ: جگر مرغ را به‌خوبی بشویید و در صورت نیاز، خونابه‌های آن را خارج کنید. سپس به قطعات کوچک برش دهید. برای کاهش بوی زهم، می‌توانید جگر را به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در شیر خیس کنید و سپس آبکشی نمایید. تفت دادن پیاز و سیر: پیازها را نگینی خرد کرده و در روغن داغ تفت دهید تا طلایی شوند. سپس سیر رنده‌شده را اضافه کرده و کمی دیگر تفت دهید. افزودن جگر مرغ: جگرهای خردشده را به پیاز و سیر اضافه کرده و تفت دهید تا رنگ آن تغییر کند. اضافه کردن رب گوجه‌فرنگی و ادویه‌جات: رب گوجه‌فرنگی را به مواد اضافه کرده و تفت دهید تا رنگ باز کند. سپس زردچوبه، نمک و فلفل سیاه را افزوده و مخلوط کنید. افزودن سبزیجات: فلفل دلمه‌ای و قارچ را خرد کرده و به مواد اضافه کنید. تفت دهید تا سبزیجات نرم شوند. پخت نهایی: گوجه‌فرنگی‌ها را خرد کرده و به مواد اضافه کنید. در صورت تمایل، آبلیمو یا سرکه را نیز افزوده و مخلوط کنید. درب تابه را بگذارید و اجازه دهید با حرارت ملایم ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بپزند تا آب اضافی تبخیر شود و خوراک جا بیفتد.

نکات برای خوشمزه شدن خوراک جگر مرغ

برای کاهش بوی زهم جگر، می‌توانید قبل از پخت آن را در شیر یا آبلیمو خیس کنید.

از جگر مرغ تازه و باکیفیت استفاده کنید تا طعم بهتری داشته باشد.

برای طعم‌دهی بهتر، می‌توانید از ادویه‌های مانند زیره، آویشن یا دارچین استفاده کنید.

در هنگام پخت، از حرارت ملایم استفاده کنید تا جگر خشک نشود.

برای تنوع در طعم، می‌توانید از سبزیجات مختلف مانند گوجه‌فرنگی، فلفل دلمه‌ای و قارچ استفاده کنید.

در صورت تمایل به جای کره از روغن استفاده کنید.

در صورت تمایل مقدار بیشتری رب و زعفران استفاده کنید.

توجه داشته باشید حتما آب جگر تبخیر شود و بعد کره را اضافه کنید تا بوی بد جگر از بین برود.

این غذا آب ندارد ولی اگر دوست دارید مقدار کمی آب جوش به آن اضافه کرده و بعد برای سرو آماده کنید.

پرسش‌های متداول

چگونه می‌توان بوی زهم جگر مرغ را از بین برد؟

برای کاهش بوی زهم جگر، می‌توانید آن را به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در شیر یا آبلیمو خیس کنید و سپس آبکشی نمایید.

آیا می‌توان جگر مرغ را با برنج سرو کرد؟

بله، خوراک جگر مرغ را می‌توان با برنج یا نان سرو کرد.

مدت زمان پخت جگر مرغ چقدر است؟

مدت زمان پخت جگر مرغ معمولاً بین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه است.

آیا می‌توان از جگر مرغ منجمد استفاده کرد؟

بله، می‌توانید از جگر مرغ منجمد استفاده کنید، اما قبل از پخت، آن را به‌طور کامل یخ‌زدایی کنید.

سخن آخر

خوراک جگر مرغ یک غذای سریع، خوشمزه و مقوی است که می‌توانید آن را به‌راحتی در خانه تهیه کنید. حالا که با روش تهیه آن آشنا شدید، وقتشه که این غذا رو امتحان کنید و طعمی متفاوت را تجربه کنید. امیدواریم از تهیه و خوردن آن لذت ببرید!