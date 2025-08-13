قرص دیازوکساید: کاربرد، قیمت و تداخل دارویی

قرص دیازوکساید دارویی مؤثر برای کاهش فشار خون است که در درمان هایپوگلیسمی و حملات ناگهانی فشارخون بالا به کار می‌رود. در این مقاله با کاربرد، قیمت و تداخلات دارویی آن آشنا خواهید شد.

اصفهان امروز_ هاجر خانی: دیازوکساید (Diazoxide) یک داروی تجویزی برای کاهش فشار خون است که به منظور درمان هایپوگلیسمی و حملات ناگهانی افزایش فشارخون به کار می‌رود. این دارو معمولاً در اشکال قرص و کپسول با دوزهای 25، 50 و 100 میلی‌گرم عرضه می‌شود و تحت برندهای پروگلیسم و اودمین در بازار موجود است. در این مقاله به بررسی موارد مصرف، عوارض جانبی، تداخلات دارویی و نکات مهم در مصرف دیازوکساید پرداخته‌ایم.

مشخصات داروی دیازوکساید

نام علمی: دیازوکساید (Diazoxide)

نام‌های تجاری: پروگلیسم، اودمین

نوع: داروهای ضد فشار خون اورژانسی

دسته‌بندی: داروهای کاهنده فشار خون

گروه سنی: بزرگسالان

دسترسی: با نسخه پزشک

اشکال دارویی: قرص و کپسول

تداخلات دارویی: داروهای ضد دیابت، فنی‌توئین، داروهای تیازیدی

نحوه عملکرد دیازوکساید

دیازوکساید با اثر مستقیم بر دیواره عروق باعث گشاد شدن آن‌ها و کاهش فشار خون می‌شود. این دارو همچنین با مهار ترشح انسولین از پانکراس به افزایش قند خون کمک می‌کند و برای درمان هایپوگلیسمی و حملات ناگهانی فشارخون بالا موثر است.

قرص دیازوکساید 25 میلی گرم

هشدارها و احتیاطات مصرف

حساسیت به داروها: قبل از مصرف، اگر به دیازوکساید یا سایر داروهای تیازیدی (مانند هیدروکلروتیازید) حساسیت دارید، از مصرف خودداری کنید.

بارداری: مصرف دیازوکساید در بارداری باید تحت نظر پزشک و فقط در صورت لزوم باشد.

شیردهی: استفاده از این دارو در دوران شیردهی ممنوع است، زیرا می‌تواند باعث کاهش وزن نوزاد و مشکلات تغذیه‌ای شود.

مشکلات قلبی و کلیوی: مصرف این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی، نقرس و مشکلات کلیوی باید با احتیاط صورت گیرد.

فشار خون : مصرف دیازوکساید در فشارخون ریوی بالا نیاز به تجویز با احتیاط می باشد.

الکل: در صورت مصرف دیازوکساید از نوشیدن الکل خودداری کنید.

موارد مصرف دیازوکساید

کریز فشارخون: برای کاهش فشار خون به طور فوری و در شرایط بحرانی.

افت قند خون ناشی از افزایش انسولین: در درمان هایپوگلیسمی ناشی از هایپر انسولینمیا.

نکات مهم در مصرف دیازوکساید

مطالعه بروشور دارویی: قبل از مصرف، به دقت بروشور دارویی را مطالعه کنید. مراجعه منظم به پزشک: ملاقات‌های منظم برای بررسی پیشرفت درمان، به‌ویژه در چند هفته اول، ضروری است. مقدار مصرف: مقدار مصرف باید مطابق با توصیه پزشک باشد و از تغییر دوز خودسرانه پرهیز کنید. رژیم غذایی هنگام درمان با دارو باید کنترل شود.

دوز مصرف دیازوکساید

بزرگسالان: برای درمان هایپوگلیسمی: 3 تا 8 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، در 2 یا 3 دوز مساوی. برای کریز فشارخون: 1 تا 3 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (حداکثر 150 میلی‌گرم) به صورت وریدی.

کودکان و نوزادان: مشابه بزرگسالان، با دوز مناسب به ازای وزن بدن و تقسیم به دوزهای مساوی.

عکس جعبه داروی دیازوکساید

عوارض جانبی دیازوکساید

اسهال، یبوست

درد شکم و تپش قلب

سرگیجه و بی‌اشتهایی

فشار خون بالا، از دست دادن چشایی

حالت تهوع و استفراغ

اگر هر یک از این علائم را تجربه کردید، به پزشک مراجعه کنید.

​منع مصرف دیازوکساید

بارداری

شیردهی

حساسیت مفرط به دیازوکساید

حساسیت مفرط به تیازیدها

منع مصرف در بیماران مبتلا به هایپوگلایسمی فانکشنال

تداخل دارویی دیازوکساید

دیازوکساید ممکن است با داروهایی مانند داروهای ضد دیابت، فنی‌توئین و دیورتیک‌های تیازیدی تداخل داشته باشد. قبل از مصرف این دارو، تمامی داروهایی که استفاده می‌کنید را به پزشک اطلاع دهید.

فراموش کردن یک نوبت

اگر یک نوبت مصرف دیازوکساید را فراموش کردید، به محض یادآوری باید دارو را مصرف کنید، مگر اینکه زمان مصرف نوبت بعدی نزدیک باشد. در این صورت، از مصرف دو برابر دارو خودداری کنید.

شرایط نگهداری دیازوکساید

این دارو باید در دمای اتاق و دور از نور نگهداری شود. همچنین، داروها باید از دسترس کودکان دور نگه داشته شوند.

قیمت دیازوکساید

کپسول پروگلیسم 100 میلی‌گرم: 142,400,000 ریال

کپسول اودمین 50 میلی‌گرم: 4,140,000 ریال

کپسول پروگلیسم 25 میلی‌گرم: 4,600,000 ریال

پرسش های متداول

قرص دیازوکساید برای چیست؟

قرص دیازوکساید برای کاهش فشار خون استفاده می‌شود و همچنین در درمان افت قند خون ناشی از افزایش انسولین موثر است.

سخن آخر

داروی دیازوکساید برای کاهش فشار خون تجویز می‌شود و ممکن است عوارضی مانند حالت تهوع، درد معده و تداخلات دارویی با آسپرین داشته باشد. اگر سوالی درباره این دارو دارید، آن را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید یا تجربیات خود از مصرف آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.