همه چیز درباره فواید و مضرات خرما؛ طبع خرما گرم است یا سرد؟

از خواص و ارزش غذایی خرما تا مضرات و طبع آن، هرآنچه باید بدانید را در این راهنمای جامع و علمی بخوانید.

خرما( به انگلیسی dates) میوه شیرین و خوش‌طعم است نه تنها به عنوان یک خوراکی لذیذ، بلکه به‌عنوان یک منبع انرژی و مواد مغذی شناخته می‌شود. در این مقاله همه آنچه باید درباره خواص و مضرات خرما بدانید را بررسی می‌کنیم.

خرما چیست؟

خرما میوه درخت نخل است که در آب‌وهوای گرم و خشک رشد می‌کند. سابقه کشت آن به بیش از ۵ هزار سال پیش بازمی‌گردد و همچنان در کشورهایی مانند ایران، عربستان، مصر و بخش‌هایی از آفریقا و آمریکا تولید می‌شود.

انواع خرما بسیار متنوع هستند؛ از خرمای مدجول نرم و گوشتی گرفته تا خرمای پیارم و زاهدی که بافتی خشک‌تر دارند.

طبع خرما

در طب سنتی ایرانی، خرما دارای طبع گرم و تر است. این ویژگی باعث شده مصرف آن برای افرادی که مزاج سرد دارند، بسیار مفید باشد.

مصلح خرما

برای تعدیل اثرات گرمی خرما، می‌توان آن را همراه با خوراکی‌هایی مانند خیار، سکنجبین یا ماست مصرف کرد. این ترکیب‌ها علاوه بر کاهش اثر گرمی، باعث هضم بهتر خرما می‌شوند.

خرما

کالری خرما

کالری خرما در حالت طبیعی حدود ۲۷۷ کیلوکالری در هر ۱۰۰ گرم است.

به طور تقریبی، میزان کالری انواع خرما به شرح زیر است: خرما خشک: ۳۰۰ کالری در ۱۰۰ گرم

خرمای تر یا شیره‌دار: ۲۸۰ کالری در ۱۰۰ گرم

رطب (خرمای تازه): ۱۵۰ کالری در ۱۰۰ گرم

رطب مضافتی: ۲۸ کالری در ۱۰۰ گرم

خرما کبکاب: ۴۲ کالری در ۱۰۰ گرم

خرما زاهدی (خشک): ۲۴ کالری در ۱۰۰ گرم

خرما خاصویی: ۱۴ کالری در ۱۰۰ گرم

ارزش غذایی خرما

هر ۱۰۰ گرم خرمای طبیعی حدود ۲۷۷ کیلوکالری انرژی دارد. این مقدار شامل ۷۴٫۹۷ گرم کربوهیدرات، ۱٫۸۱ گرم پروتئین، ۰٫۱۵ گرم چربی، ۲۱٫۳۲ گرم آب، ۶٫۷۰ گرم فیبر و ۶۶٫۴۷ گرم قند است.

از نظر ویتامین‌ها، هر ۱۰۰ گرم خرما دارای حدود ۷ میکروگرم ویتامین A، ۰٫۰۵ میلی‌گرم تیامین (B1)، ۰٫۰۶ میلی‌گرم ریبوفلاوین (B2)، ۱٫۶۱ میلی‌گرم نیاسین (B3)، ۹٫۹۰ میلی‌گرم کولین (B4)، ۰٫۸۱ میلی‌گرم پانتوتنیک اسید (B5)، ۰٫۲۵ میلی‌گرم ویتامین B6 و ۱۵ میکروگرم فولات (B9) است.

از نظر مواد معدنی، هر ۱۰۰ گرم خرما شامل ۶۴ میلی‌گرم کلسیم، ۰٫۹۰ میلی‌گرم آهن، ۵۴ میلی‌گرم منیزیم، ۶۲ میلی‌گرم فسفر، ۶۹۶ میلی‌گرم پتاسیم، ۱ میلی‌گرم سدیم، ۰٫۴۴ میلی‌گرم روی، ۰٫۳۶ میلی‌گرم مس و ۰٫۳۰ میلی‌گرم منگنز می‌باشد.

خواص شگفت انگیز خرما

خواص خرما برای مردان

خرما با تأمین آهن و مس، به بهبود خون‌سازی کمک می‌کند. پتاسیم موجود در آن نیز برای عملکرد عضلات و اعصاب ضروری است.

خواص خرما برای زنان

در دوران بارداری، مصرف متعادل خرما می‌تواند به کاهش خطر کم‌خونی و تسهیل زایمان کمک کند. همچنین به‌عنوان یک میان‌وعده سالم، جایگزین مناسبی برای خوراکی‌های پرقند صنعتی است.

خواص خوردن خرما صبح ناشتا

مصرف خرما در ابتدای روز باعث تأمین سریع انرژی، بهبود عملکرد مغز و کمک به تثبیت قند خون می‌شود.

خواص خرما برای رحم

خرما سرشار از ترکیباتی چون فیبر و مواد مغذی است که به بهبود عملکرد رحم و سلامت بافت‌های آن کمک می‌کند. مصرف آن می‌تواند به کاهش خونریزی قاعدگی کمک کند.

فواید خوردن خرما هر روز

مصرف روزانه ۳ تا ۶ عدد خرما می‌تواند بخش قابل‌توجهی از فیبر و مواد معدنی مورد نیاز بدن را تأمین کند، بدون اینکه به قند خون سالم‌ها آسیب بزند.

خواص خرما برای تخمدان

اگرچه تحقیقات مستقیم کم است، اما وجود آنتی‌اکسیدان‌ها و مواد معدنی در خرما می‌تواند به سلامت سیستم تولیدمثل کمک کند.

خواص خرما برای کودکان

خرما منبعی عالی از انرژی و مواد مغذی برای کودکان است، به شرط آنکه در مقدار مناسب و متناسب با سن مصرف شود.

خواص خرما برای اسپرم

مصرف خرما باعث افزایش کیفیت و تعداد اسپرم در مردان می شود.

خواص خرما در طب سنتی

حکمای طب سنتی خرما را مقوی قلب، معده و اعصاب می‌دانند. همچنین بر این باورند که مصرف خرما می‌تواند به بهبود ضعف جسمانی و افزایش انرژی کمک کند.

سایر خواص خرما

علاوه بر موارد فوق، خرما ممکن است به کاهش التهاب، بهبود سلامت پوست، تنظیم فشار خون و حتی کاهش خطر برخی بیماری‌ها کمک کند.

خرما هیچ کلسترولی ندارد.

خرما سرشار از مواد غنی مس، منیزیم، سلنیوم و مگنز است که برای حفظ سلامت استخوان‌ها و پیشگیری از پوکی استخوان ضروری هست.

خرما حاوی ویتامین کا است که به انعقاد خون کمک می‌کند.

خرما تازه

مضرات خرما

مضرات خرما برای معده

فیبر زیاد خرما در برخی افراد باعث ایجاد بیماری های گوارشی چون نفخ، اسهال و یبوست می شود.​

مضرات خرما برای کبد

مصرف زیاد و بی‌رویه ممکن است منجر به اضافه وزن و در نتیجه فشار بر کبد شود.

مضرات خرما با چای

ترکیب خرما با چای پررنگ، به‌خصوص بعد از وعده‌های سنگین، می‌تواند باعث احساس سنگینی در معده شود.

مضرات خرما برای روده

در برخی افراد با مشکلات گوارشی خاص، مصرف زیاد خرما ممکن است باعث اسهال شود.

مضرات خوردن خرما در شب

قند طبیعی خرما ممکن است در افراد حساس، کیفیت خواب را کاهش دهد.

مضرات خرما برای قلب

در افراد دیابتی یا کسانی که رژیم کم‌قند دارند، مصرف بی‌رویه خرما می‌تواند به سلامت قلب آسیب بزند.

دیگر مضرات

افراد با قند خون بالا یا اضافه وزن باید خرما را با کنترل و اندازه‌گیری مصرف کنند.

مصرف بیش از اندازه خرما می تواند موجب تحریک و خارش پوست شود.

خرما می تواند باعث افزایش سطح پتاسیم در خون شود:

پرسش های متدوال

مقدار مصرف خرما در روز چقدر است؟

برای بیشتر افراد سالم، مصرف ۳ تا ۶ عدد خرما در روز مناسب و ایمن است.

آیا خرما باعث چاقی می‌شود؟

در صورت مصرف بیش از حد، بله. اما در اندازه متعادل، یک میان‌وعده سالم و مقوی است.

آیا خرما برای دیابت مضر است؟

در مصرف محدود و با مشورت پزشک، خرما می‌تواند جایگزین مناسبی برای قندهای تصفیه‌شده باشد.

چه زمانی خرما را مصرف کنیم؟

مصرف خرما در صبحانه یکی از بهترین زمان‌هایی که می‌توانید از خرما استفاده کنید.

سخن آخر

خرما میوه‌ای خوش‌طعم و پرانرژی است که با مصرف متعادل، می‌تواند فواید زیادی برای قلب، گوارش و انرژی روزانه داشته باشد. البته مضرات خرما در صورت زیاده‌روی، مثل افزایش کالری و مشکلات گوارشی، قابل توجه است.

شما خرما را چگونه مصرف می‌کنید؟ تازه، خشک یا در دسرها؟ تجربه خودتان از خواص یا مضرات خرما را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.