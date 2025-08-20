خواص و مضرات خیار | بررسی کامل ارزش غذایی

خیار میوه‌ای ساده و پرطرفدار است که بیش از ۹۰ درصد آن را آب تشکیل می‌دهد. این صیفی‌جات خوش‌طعم با خواصی چون آبرسانی بدن، سلامت پوست و کاهش وزن شناخته می‌شود، اما زیاده‌روی در مصرف آن می‌تواند مضراتی به همراه داشته باشد.در ادامه با همه خواص و مضرات خیار آشنا می‌شویم.

خیار یکی از صیفی‌جات پرمصرف در سراسر جهان است که علاوه بر طعم خنک و دلپذیر، سرشار از مواد مغذی نیز هست. این میوه کم‌کالری و پرآب می‌تواند به آبرسانی بدن، سلامت پوست، کاهش وزن و حتی پیشگیری از برخی بیماری‌ها کمک کند. البته مصرف بیش از اندازه آن نیز ممکن است مشکلاتی برای برخی افراد ایجاد کند. در ادامه با نگاهی جامع به خواص و مضرات خیار می‌پردازیم.

خیار چیست؟

خیار (Cucumber) یا به فارسی «بادرنگ»، گیاهی یک‌ساله از خانواده کدوییان است که ساقه‌ای بالارونده دارد و میوه‌ای سبز و آبدار تولید می‌کند. خاستگاه اصلی آن به هند و ایران بازمی‌گردد اما امروزه در اکثر نقاط دنیا کشت می‌شود.

انواع خیار

خیار سبز

خیار چنبر

خیار باغی

خیار ارمنی

خیار لیمویی

خیار خالدار

خیار انگلیسی (دراز و بی‌دانه)

خیار سفید تایلندی

و انواع محلی مثل خیار اصفهانی و خیار مشک

طبع خیار

در طب سنتی، خیار دارای طبع سرد و تر است. مصرف زیاد آن برای افراد سردمزاج می‌تواند مشکلاتی مثل نفخ و ضعف هضم ایجاد کند.

مصلح خیار

برای تعدیل اثرات سردی خیار، توصیه می‌شود آن را با نمک، عسل یا سبزیجات گرم‌مزاج مانند نعناع و رازیانه میل کنید.

کالری خیار

کالری خیار در حالت با پوست 15 کیلو کالری و در حالت بدون پوست 12 کیلو کالری در 100 گرم می باشد.

ارزش غذایی خیار

جدول ارزش غذایی خیار تشکیل دهنده اصلی مقدار در100 گرم انرژی (کالری) 15 کیلوکالری کربوهیدرات 3.63 گرم پروتئین 0.65 گرم چربی 0.11 گرم آب 95.23 گرم فیبر 0.50 گرم قند 1.67 گرم

ویتامین های خیار نام ویتامین مقدار در 100 گرم ویتامین A 5.00 میکروگرم ویتامین E 0.03 میلی گرم ویتامین K 16.40 میکروگرم ویتامین C 2.80 میلی گرم تیامین (B1) 0.03 میلی گرم ریبوفلاوین (B2) 0.03 میلی گرم نیاسین (B3) 0.10 میلی گرم کولین (B4) 6.00میلی گرم پانتوتنیک اسید (B5) 0.26 میلی گرم ویتامین B6 0.04 میلی گرم فولات (B9) 7.00میکروگرم

مواد معدنی خیار نام ماده معدنی مقدار در 100 گرم کلسیم 16.00 میلی گرم آهن 0.28 میلی گرم منیزیم 13.00 میلی گرم فسفر 24.00 میلی گرم پتاسیم 147.00 میلی گرم سدیم 2.00 میلی گرم روی 0.20 میلی گرم مس 0.04 میلی گرم منگنز 0.08 میلی گرم سلنیم 0.30 میکروگرم

خواص خیار شامل آبرسانی بدن و سلامت پوست

خواص خیار

خواص خیار در شب

کمک به آبرسانی بدن در طول خواب

ایجاد احساس سیری و جلوگیری از پرخوری شبانه

بهبود دفع سموم و آرامش معده

خواص خیار برای مردان

کمک به سلامت قلب به دلیل پتاسیم و آنتی‌اکسیدان‌ها

بهبود سلامت پروستات با ترکیبات ضدالتهابی

تقویت سیستم ایمنی و انرژی روزانه

خواص خیار برای رحم

کمک به پاکسازی و کاهش التهاب

پیشگیری از عفونت‌های واژینال به دلیل خاصیت ضدباکتری

تامین مواد معدنی مفید برای عملکرد طبیعی رحم

خواص خیار سبز برای کبد

کمک به سم‌زدایی طبیعی کبد

کاهش خطر کبد چرب با فیبر و آنتی‌اکسیدان‌ها

تعادل دمای بدن و جلوگیری از حرارت کبد در طب سنتی

خواص خیار در شب برای پوست

آبرسانی و رفع خشکی پوست

کاهش پف زیر چشم

شفاف‌سازی و جلوگیری از چروک زودرس

خواص خیار برای قلب

پتاسیم موجود در خیار فشار خون را تنظیم می‌کند.

آنتی‌اکسیدان‌ها از آسیب اکسیداتیو به عروق جلوگیری می‌کنند.

خواص ماست خیار در شب

ترکیب ماست (پروبیوتیک) و خیار (فیبر و آب) به بهبود هضم کمک می‌کند.

وعده‌ای سبک و خنک برای شب‌های گرم تابستان

کمک به خواب آرام‌تر و رفع عطش

خواص خیار در بارداری

مانع از بروز ناهنجاری‌های رشد جنین

دیگر خواص خیار

کمک به کاهش وزن

پیشگیری از یبوست

رفع بوی بد دهان

کاهش استرس و بهبود خواب

تقویت رشد مو و درخشان کردن پوست​

کاهش مشکلات گوارشی مثل سوزش و ورم معده ​

مضرات خیار

مضرات خیار برای معده

مصرف زیاد خیار به‌ویژه با پوست می‌تواند موجب نفخ، دل‌پیچه و ترش کردن شود.

مضرات خیار برای کلیه

افراد مبتلا به بیماری‌های کلیوی باید در مصرف خیار احتیاط کنند، چون پتاسیم زیاد می‌تواند فشار مضاعف بر کلیه‌ها وارد کند.

مضرات خیار با عسل

برخی منابع طب سنتی مصرف هم‌زمان خیار و عسل را مضر می‌دانند و معتقدند ممکن است باعث ایجاد نفخ و دل‌درد شود.

ماست و خیار برای زخم معده

این ترکیب با وجود سبکی، ممکن است به دلیل طبع سرد و اسیدی بودن، علائم زخم معده را در برخی افراد تشدید کند.

مضرات خیار برای سرماخوردگی

به دلیل سردی مزاج، مصرف زیاد خیار در دوران سرماخوردگی می‌تواند بدن را ضعیف‌تر کند.

دیگر مضرات خیار

تشدید علائم اسهال

کاهش بیش از حد فشار خون در مصرف زیاد

ایجاد ناراحتی گوارشی در کودکان خردسال

افزایش تکرر ادرار در دوران بارداری

پرسش های متدوال

آیا خیار برای زخم معده ضرر دارد؟

بله، در برخی افراد می‌تواند باعث تحریک معده و تشدید علائم شود.

بهترین زمان خوردن خیار سبز چه زمانی است؟

بهترین زمان مصرف خیار صبح یا به‌عنوان میان‌وعده در طول روز است. خوردن آن با معده خالی یا درست قبل از خواب برای معده‌های حساس توصیه نمی‌شود.

آیا خیار چاق کننده است؟

خیار یکی از میوه های لاغر کننده است که فیبر بالایی دارد.

آیا خیار قند دارد؟

خیار میوه کم قند است.

آیا خیار آهن دارد؟

بله

سخن آخر

خیار میوه‌ای خوش‌طعم و پرخاصیت است که در کنار فواید فراوان، اگر زیاد مصرف شود می‌تواند مضراتی هم داشته باشد. حالا شما بگویید؛ خیار را بیشتر به چه شکل مصرف می‌کنید؟ سالاد، ماست‌وخیار یا به صورت تازه؟ تجربه‌تان را در دیدگاه‌ها با ما به اشتراک بگذارید.