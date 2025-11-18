مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از اجرای طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در پایتخت خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت پشت‌بام‌ها و فضاهای شهری، امکان افزایش ۱۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق خورشیدی در تهران وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری توانیر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، کامبیز ناظریان با حضور در هفتمین کنفرانس نیروگاه‌های خورشیدی، با اشاره به نقش کلیدی انرژی‌های تجدیدپذیر در آینده صنعت برق کشور اظهار داشت: تهران به‌عنوان کلانشهر و با ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک نیازمند توسعه زیرساخت‌های نوین انرژی است.

وی با بیان این که استفاده از ظرفیت پشت‌بام ساختمان‌ها، ادارات و مراکز عمومی در دستور کار قرار گرفته، افزود: صنعت برق پایتخت با هدف کاهش آلاینده‌ها و بهبود پایداری شبکه، برنامه‌هایی را برای توسعه ۱۵۰۰ مگاواتی نیروگاه‌های خورشیدی در سطح شهر تدوین کرده است.

مدیرعامل برق پایتخت همچنین بر لزوم همکاری و تعامل شهروندان با این طرح تاکید کرد و گفت: مشارکت مردم در احداث سامانه‌های خورشیدی نه‌تنها به صرفه‌جویی در هزینه‌ها و تولید برق پاک منجر می‌شود، بلکه به تحقق شهر سبز و پایدار نیز کمک می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در تهران، گامی موثر در جهت تحقق اهداف ملی در حوزه انرژی‌های پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است و چشم‌انداز روشنی برای آینده انرژی پایتخت ترسیم می‌کند.