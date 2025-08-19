لیست مدارس دخترانه زرینشهر با آدرس و شماره تماس
اگر به دنبال آدرس و شماره تماس مدارس دخترانه زرینشهر (لنجان) هستید، این راهنما همه اطلاعات موردنیاز شما از دبستان تا هنرستان را یکجا در اختیارتان قرار میدهد.
تحریریه اصفهان: انتخاب مدرسه مناسب برای فرزند یکی از مهمترین دغدغههای والدین است. اگر به دنبال مدارس دخترانه زرینشهر (لنجان) هستید، در این مطلب فهرست کامل مدارس ابتدایی، متوسطه اول و دوم و هنرستانهای دخترانه زرینشهر به همراه آدرس، شماره تلفن و کد پستی آنها را مشاهده میکنید. این اطلاعات میتواند به شما در پیگیری امور آموزشی و اداری فرزندتان کمک کند.
پیشنهاد میکنیم همچنین بخوانید: لیست مدارس پسرانه زرین شهر با آدرس و شماره تلفن
مدارس دخترانه زرین شهر
لیست مدارس ابتدایی دخترانه زرین شهر
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|دبستان دولتی دخترانه یاس زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر خیابان شهید رجایی خیابان شاهد
|52273211
|8471831337
|2
|دبستان دولتی دخترانه حضرت رقیه (س) زرین شهر (لنجان)
|ورنامخواست فلکه قائم
|2253939 یا 52254091
|8473133463
|3
|دبستان دولتی دخترانه مهتاب زرین شهر (لنجان)
|سده لنجان خیابان امام روبروی پایگاه بسیج امیرالمومنین (ع)
|2437770 یا 52432545
|8474145369
|4
|دبستان دولتی دخترانه فاطمیه (س) زرین شهر (لنجان)
|ورنامخواست انتهای خیابان امام دبستان فاطمیه
|52250588
|8473115744
|5
|دبستان دولتی دخترانه حکیمه 1 زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر، سده لنجان، خیابان توحید
|52432550
|8474141137
|6
|دبستان دولتی دخترانه نجات 1 زرین شهر (لنجان)
|خیابان سجاد.دبستان دخترانه نجات
|52224219
|8471956656
|7
|دبستان دولتی دخترانه مریم (1) زرین شهر (لنجان)
|سده خیابان امام کوی مریم مدرسه مریم پلاک 11
|2432542 یا 52432542
|8474177577
|8
|دبستان دولتی دخترانه نیکان زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر چهارصد دستگاه خیابان علامه امینی خیابان مدرس دبیرستان بهشت آیین
|52233660 یا 52239474
|8471811137
|9
|دبستان دولتی دخترانه نرجس 1 زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر خیابان نهضت خیابان شیخ مرتضی ریزی
|2232114 یا 52232161
|8471743967
|10
|دبستان دولتی دخترانه پروین اعتصامی 1 زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر چمگردان
|52240166
|8478183794
|11
|دبستان دولتی دخترانه زهره (1) زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر خیابان ولی عصر جنب مسجد حاج حسین
|52222676
|8471985115
|12
|دبستان دولتی دخترانه شمیم زرین شهر (لنجان)
|خیابان شهید بهشتی خیابان ملا صدرا کوی قائم
|52233660 یا 52235505
|8471863867
|13
|دبستان دولتی دخترانه عترت زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر خیابان شهید بهشتی خیابان ملا صدرا کوی قائم
|52233660
|8471863867
|14
|دبستان دولتی دخترانه عدل الهی 1 زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر خیابان ولیعصر کوی شهید وفایی
|52224110
|8471643115
|15
|دبستان دولتی دخترانه ارمغان زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر چهارصد دستگاه بلوار علامه طبا طبایی خیابان مدرس
|52273575 یا 52272733
|8471814139
|16
|دبستان دولتی دخترانه آزاده (1) زرین شهر (لنجان)
|زاینده رود محله بیستجان بلوار پیامبر
|52662190
|8493166971
|17
|دبستان دولتی دخترانه اسما زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر بلوار سعدی جنب اداره ی اوقاف
|52236846
|8471774583
|18
|دبستان (ابتدایی) دخترانه محمدیه زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر چمگردان خیابان اباذر کوچه قایمیه
|2240466 یا 52240466
|8478113498
|19
|دبستان (ابتدایی) دخترانه نصرصنایع دفاع 1 زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر مهر آباد
|6322781
|8497111111
|20
|دبستان (ابتدایی) دخترانه بشارت نوگوران (1) زرین شهر (لنجان)
|شهر باغشاد محله نوگوران خیابان اصلی
|6352111
|8477111437
|21
|دبستان (ابتدایی) دخترانه بهار1 زرین شهر (لنجان)
|زاینده رود باباشیخعلی جنب گلزار شهدا
|2662412 یا 52662412
|8493111111
|22
|دبستان غیرانتفاعی دخترانه مهرآفرین زرین شهر (لنجان)
|-
|52233646
|-
|23
|دبستان غیرانتفاعی دخترانه سحر زرین شهر (لنجان)
|شهر چمگردان خیابان آزادی کوچه ناصر خسرو
|52245740
|8478166894
|24
|دبستان غیرانتفاعی دخترانه مرحوم چوپانی ورنامخواست زرین شهر (لنجان)
|ورنامخواست خیابان شهید رضا شاه مرادی ساختمان
|52233660 یا 52250626
|8473136877
|25
|دبستان غیرانتفاعی دخترانه هدی زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر، خیابان آیت اله کاشانی، روبروی گلستان شهدا
|52229334
|8471953571
|26
|دبستان غیرانتفاعی دخترانه آزاده1 زرین شهر (لنجان)
|دهستان زاینده رود، خیابان پیامبر اعظم، پلاک 123
|52662190
|8493166971
|27
|دبستان غیرانتفاعی دخترانه مهر آفرین زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر چمگردان خیابان صاحبالزمان کو چه مدرس
|52240333
|8478134457
|28
|دبستان غیرانتفاعی دخترانه فرشته ها زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر سده لنجان خیابان امام کوچه شهید کیومرث ادیبی
|52433002
|8474147835
|29
|دبستان غیرانتفاعی دخترانه کیمیا زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر خیابان شهیددستغیب پلاک 26
|2233823
|
|30
|دبستان غیرانتفاعی دخترانه شهید زهروی زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر محله قلعه قاسم
|52233660 یا 52215131
|8471689813
|31
|دبستان غیرانتفاعی دخترانه مهرآفرین زرین شهر (لنجان)
|چمگردان خیابان اباذر کوچه شهیدعلی محمدخدادادی پلاک13
|52233676 یا 52241863
|8478134457
|32
|دبستان غیرانتفاعی دخترانه نگین زرین شهر (لنجان)
|چمگردان خیابان امام کوچه معارف
|2246056
|8471864918
|33
|دبستان غیرانتفاعی دخترانه مینو زرین شهر (لنجان)
|خیابان امام خیابان منتظری کوچه شهید محمود معتمدی پ86
|52233660 یا 52436664
|8474184411
لیست دبیرستان دخترانه زرین شهر
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|متوسطه دخترانه حضرت فاطمه (س) زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر خیابان دکترشریعتی کوچه شهید قجه ای
|2233848
|8471764517
|2
|متوسطه دخترانه خدیجه کبری زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر خیابان شهید مدنی کوچه شهید میرصفائی
|2224636
|8471987713
|3
|متوسطه دخترانه سپیده کاشانی زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر خیابان نهضت
|2239743
|8471733115
|4
|متوسطه دخترانه شهیدغلامرضا ابراهیمی زرین شهر (لنجان)
|ورنامخواست خیابان امام کوچه شهید حسینی
|2250190
|8473164367
|5
|متوسطه دخترانه فیضیه سده زرین شهر (لنجان)
|سده خیابان امام خمینی کوچه سردار
|2434775
|8474137649
|6
|متوسطه دخترانه قدسیه زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر بلوار ش رجایی
|52238485
|8471901569
|7
|متوسطه دخترانه لقمان چمگردان زرین شهر (لنجان)
|چمگردان خیابان اباذر کوچه بهداری
|52240499
|8478143566
|8
|متوسطه دخترانه فاضله زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر بلوار حریت
|2238545
|-
|9
|متوسطه دخترانه فضیلت زرین شهر (لنجان)
|ورنامخواست فلکه قائم خیابان امام
|2253939
|-
|10
|متوسطه دخترانه آزادگان زرین شهر (لنجان)
|چمگردان خیابان امام بلوار آزادگان
|2240255
|-
|11
|متوسطه دخترانه شیخ فضل الله نوری زرین شهر (لنجان)
|زاینده رود روستای باباشیخ علی بلوار پیامبر اعظم
|2663322
|8471615173
|12
|متوسطه دخترانه شهید قجه ای زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر خیابان شهید مطهری
|52223611
|-
|13
|متوسطه دخترانه فکرنشان زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر سده خیابان امام خمینی خیابان شیخ بهائی
|52233660
|-
|14
|متوسطه دخترانه صدرا (معارف اسلامی) زرین شهر (لنجان)
|زرین شهربلوار شهید بهشتی خیابان ملاصدرا
|52233660 یا 52238818
|8471849340
|15
|متوسطه دخترانه حضرت معصومه (س) زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر ابتدای بلوار معلم جنب مدرسه ابوذر
|2233657
|-
|16
|متوسطه دخترانه مجتهده امین زرین شهر (لنجان)
|باغشاد نوگوران خیابان اصلی جنب مخابرات
|6352666
|-
|17
|متوسطه دخترانه زینبیه زرین شهر (لنجان)
|سده خیابان امام بالاتر از سه راه استقلال
|2432545
|-
|18
|متوسطه دخترانه هاجر زرین شهر (لنجان)
|ورنامخواست انتهای خیابان امام
|2254004
|-
|19
|متوسطه دخترانه کوثر زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر خیابان سجاد کوچه ثار اله
|22244454
|-
|20
|متوسطه دخترانه حضرت زهرا (س) زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر خیابان ابن سینا کوی شهید اشرف زاده پ52
|2223934
|-
|21
|متوسطه دخترانه صدرا زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر خیابان شریعتی
|52233676
|-
|22
|متوسطه دخترانه صدیقه کبری زرین شهر (لنجان)
|زاینده رود محله بابا شیخ علی بلوار پیامبر اعظم
|2662415
|-
|23
|متوسطه دخترانه ام البنین زرین شهر (لنجان)
|-
|2662311
|-
|24
|متوسطه دخترانه سروش زرین شهر (لنجان)
|ورنامخواست بلوار ش شاهمرادی فلکه قائم کوچه سروش 19
|2254077
|-
|25
|متوسطه دخترانه فروزنده زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر میدان کشاورز کوچه شهید نمازی پلاک45
|-
|-
|26
|متوسطه دخترانه بعثت زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر محله قلعه قاسم
|52233660
|-
|27
|متوسطه دخترانه افتخار زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر بلوار باهنر خیابان شهید دستغیب کوچه ادیب نیشابوری
|52235041
|8471836484
|28
|متوسطه دخترانه افتخار1 زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر، خیابان امام جنوبی روبروی خیابان مطهری پلاک384
|-
|-
|29
|متوسطه دخترانه عفاف زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر خیابان شهید رجایی کوچه شاهد
|52273996
|8471811111
|30
|متوسطه دخترانه آموزش ازراه دورقائم زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر خیابان شیخ بهایی جنوبی کوچه شهید نمازی
|2270305
|-
|31
|متوسطه دخترانه قائم زرین شهر (لنجان)
|-
|-
|-
لیست هنرستان دخترانه زرین شهر
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|هنرستان دخترانه فکر نشان زرین شهر (لنجان)
|سده خیابان امام کوچه شهید سیاهپوش
|03152432
|8474148539
|2
|هنرستان دخترانه تربیت زرین شهر (لنجان)
|زرین شهر خیابان شهید رجایی
|52233676 یا 52238686
|8471844844
|3
|هنرستان دخترانه بانوروحانی زرین شهر (لنجان)
|زرین شهرخ امام پشت فرهنگسرای شهرداری کوچه مقدس
|52223069
|8471964511
|4
|هنرستان دخترانه سروش زرین شهر (لنجان)
|ورنامخواست دبیرستان سروش فلکه قائم کوچه سروش 19
|52233660 یا 52254077
|8473111111
سخن آخر
در این مطلب، فهرست کاملی از مدارس دخترانه زرینشهر (لنجان) شامل ابتدایی، متوسطه و هنرستانها به همراه آدرس و شماره تماس ارائه شد. اگر متوجه شدید شماره تلفن یا آدرس مدرسهای تغییر کرده است، لطفاً در بخش نظرات اطلاع دهید تا اطلاعات بهروز شود.