اگر به دنبال آدرس و شماره تماس مدارس دخترانه زرین‌شهر (لنجان) هستید، این راهنما همه اطلاعات موردنیاز شما از دبستان تا هنرستان را یکجا در اختیارتان قرار می‌دهد.

تحریریه اصفهان: انتخاب مدرسه مناسب برای فرزند یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های والدین است. اگر به دنبال مدارس دخترانه زرین‌شهر (لنجان) هستید، در این مطلب فهرست کامل مدارس ابتدایی، متوسطه اول و دوم و هنرستان‌های دخترانه زرین‌شهر به همراه آدرس، شماره تلفن و کد پستی آن‌ها را مشاهده می‌کنید. این اطلاعات می‌تواند به شما در پیگیری امور آموزشی و اداری فرزندتان کمک کند.

مدارس دخترانه زرین شهر

لیست مدارس ابتدایی دخترانه زرین شهر

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 دبستان دولتی دخترانه یاس زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان شهید رجایی خیابان شاهد 52273211 8471831337 2 دبستان دولتی دخترانه حضرت رقیه (س) زرین شهر (لنجان) ورنامخواست فلکه قائم 2253939 یا 52254091 8473133463 3 دبستان دولتی دخترانه مهتاب زرین شهر (لنجان) سده لنجان خیابان امام روبروی پایگاه بسیج امیرالمومنین (ع) 2437770 یا 52432545 8474145369 4 دبستان دولتی دخترانه فاطمیه (س) زرین شهر (لنجان) ورنامخواست انتهای خیابان امام دبستان فاطمیه 52250588 8473115744 5 دبستان دولتی دخترانه حکیمه 1 زرین شهر (لنجان) زرین شهر، سده لنجان، خیابان توحید 52432550 8474141137 6 دبستان دولتی دخترانه نجات 1 زرین شهر (لنجان) خیابان سجاد.دبستان دخترانه نجات 52224219 8471956656 7 دبستان دولتی دخترانه مریم (1) زرین شهر (لنجان) سده خیابان امام کوی مریم مدرسه مریم پلاک 11 2432542 یا 52432542 8474177577 8 دبستان دولتی دخترانه نیکان زرین شهر (لنجان) زرین شهر چهارصد دستگاه خیابان علامه امینی خیابان مدرس دبیرستان بهشت آیین 52233660 یا 52239474 8471811137 9 دبستان دولتی دخترانه نرجس 1 زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان نهضت خیابان شیخ مرتضی ریزی 2232114 یا 52232161 8471743967 10 دبستان دولتی دخترانه پروین اعتصامی 1 زرین شهر (لنجان) زرین شهر چمگردان 52240166 8478183794 11 دبستان دولتی دخترانه زهره (1) زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان ولی عصر جنب مسجد حاج حسین 52222676 8471985115 12 دبستان دولتی دخترانه شمیم زرین شهر (لنجان) خیابان شهید بهشتی خیابان ملا صدرا کوی قائم 52233660 یا 52235505 8471863867 13 دبستان دولتی دخترانه عترت زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان شهید بهشتی خیابان ملا صدرا کوی قائم 52233660 8471863867 14 دبستان دولتی دخترانه عدل الهی 1 زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان ولیعصر کوی شهید وفایی 52224110 8471643115 15 دبستان دولتی دخترانه ارمغان زرین شهر (لنجان) زرین شهر چهارصد دستگاه بلوار علامه طبا طبایی خیابان مدرس 52273575 یا 52272733 8471814139 16 دبستان دولتی دخترانه آزاده (1) زرین شهر (لنجان) زاینده رود محله بیستجان بلوار پیامبر 52662190 8493166971 17 دبستان دولتی دخترانه اسما زرین شهر (لنجان) زرین شهر بلوار سعدی جنب اداره ی اوقاف 52236846 8471774583 18 دبستان (ابتدایی) دخترانه محمدیه زرین شهر (لنجان) زرین شهر چمگردان خیابان اباذر کوچه قایمیه 2240466 یا 52240466 8478113498 19 دبستان (ابتدایی) دخترانه نصرصنایع دفاع 1 زرین شهر (لنجان) زرین شهر مهر آباد 6322781 8497111111 20 دبستان (ابتدایی) دخترانه بشارت نوگوران (1) زرین شهر (لنجان) شهر باغشاد محله نوگوران خیابان اصلی 6352111 8477111437 21 دبستان (ابتدایی) دخترانه بهار1 زرین شهر (لنجان) زاینده رود باباشیخعلی جنب گلزار شهدا 2662412 یا 52662412 8493111111 22 دبستان غیرانتفاعی دخترانه مهرآفرین زرین شهر (لنجان) - 52233646 - 23 دبستان غیرانتفاعی دخترانه سحر زرین شهر (لنجان) شهر چمگردان خیابان آزادی کوچه ناصر خسرو 52245740 8478166894 24 دبستان غیرانتفاعی دخترانه مرحوم چوپانی ورنامخواست زرین شهر (لنجان) ورنامخواست خیابان شهید رضا شاه مرادی ساختمان 52233660 یا 52250626 8473136877 25 دبستان غیرانتفاعی دخترانه هدی زرین شهر (لنجان) زرین شهر، خیابان آیت اله کاشانی، روبروی گلستان شهدا 52229334 8471953571 26 دبستان غیرانتفاعی دخترانه آزاده1 زرین شهر (لنجان) دهستان زاینده رود، خیابان پیامبر اعظم، پلاک 123 52662190 8493166971 27 دبستان غیرانتفاعی دخترانه مهر آفرین زرین شهر (لنجان) زرین شهر چمگردان خیابان صاحبالزمان کو چه مدرس 52240333 8478134457 28 دبستان غیرانتفاعی دخترانه فرشته ها زرین شهر (لنجان) زرین شهر سده لنجان خیابان امام کوچه شهید کیومرث ادیبی 52433002 8474147835 29 دبستان غیرانتفاعی دخترانه کیمیا زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان شهیددستغیب پلاک 26 2233823 30 دبستان غیرانتفاعی دخترانه شهید زهروی زرین شهر (لنجان) زرین شهر محله قلعه قاسم 52233660 یا 52215131 8471689813 31 دبستان غیرانتفاعی دخترانه مهرآفرین زرین شهر (لنجان) چمگردان خیابان اباذر کوچه شهیدعلی محمدخدادادی پلاک13 52233676 یا 52241863 8478134457 32 دبستان غیرانتفاعی دخترانه نگین زرین شهر (لنجان) چمگردان خیابان امام کوچه معارف 2246056 8471864918 33 دبستان غیرانتفاعی دخترانه مینو زرین شهر (لنجان) خیابان امام خیابان منتظری کوچه شهید محمود معتمدی پ86 52233660 یا 52436664 8474184411

لیست دبیرستان دخترانه زرین شهر

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 متوسطه دخترانه حضرت فاطمه (س) زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان دکترشریعتی کوچه شهید قجه ای 2233848 8471764517 2 متوسطه دخترانه خدیجه کبری زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان شهید مدنی کوچه شهید میرصفائی 2224636 8471987713 3 متوسطه دخترانه سپیده کاشانی زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان نهضت 2239743 8471733115 4 متوسطه دخترانه شهیدغلامرضا ابراهیمی زرین شهر (لنجان) ورنامخواست خیابان امام کوچه شهید حسینی 2250190 8473164367 5 متوسطه دخترانه فیضیه سده زرین شهر (لنجان) سده خیابان امام خمینی کوچه سردار 2434775 8474137649 6 متوسطه دخترانه قدسیه زرین شهر (لنجان) زرین شهر بلوار ش رجایی 52238485 8471901569 7 متوسطه دخترانه لقمان چمگردان زرین شهر (لنجان) چمگردان خیابان اباذر کوچه بهداری 52240499 8478143566 8 متوسطه دخترانه فاضله زرین شهر (لنجان) زرین شهر بلوار حریت 2238545 - 9 متوسطه دخترانه فضیلت زرین شهر (لنجان) ورنامخواست فلکه قائم خیابان امام 2253939 - 10 متوسطه دخترانه آزادگان زرین شهر (لنجان) چمگردان خیابان امام بلوار آزادگان 2240255 - 11 متوسطه دخترانه شیخ فضل الله نوری زرین شهر (لنجان) زاینده رود روستای باباشیخ علی بلوار پیامبر اعظم 2663322 8471615173 12 متوسطه دخترانه شهید قجه ای زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان شهید مطهری 52223611 - 13 متوسطه دخترانه فکرنشان زرین شهر (لنجان) زرین شهر سده خیابان امام خمینی خیابان شیخ بهائی 52233660 - 14 متوسطه دخترانه صدرا (معارف اسلامی) زرین شهر (لنجان) زرین شهربلوار شهید بهشتی خیابان ملاصدرا 52233660 یا 52238818 8471849340 15 متوسطه دخترانه حضرت معصومه (س) زرین شهر (لنجان) زرین شهر ابتدای بلوار معلم جنب مدرسه ابوذر 2233657 - 16 متوسطه دخترانه مجتهده امین زرین شهر (لنجان) باغشاد نوگوران خیابان اصلی جنب مخابرات 6352666 - 17 متوسطه دخترانه زینبیه زرین شهر (لنجان) سده خیابان امام بالاتر از سه راه استقلال 2432545 - 18 متوسطه دخترانه هاجر زرین شهر (لنجان) ورنامخواست انتهای خیابان امام 2254004 - 19 متوسطه دخترانه کوثر زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان سجاد کوچه ثار اله 22244454 - 20 متوسطه دخترانه حضرت زهرا (س) زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان ابن سینا کوی شهید اشرف زاده پ52 2223934 - 21 متوسطه دخترانه صدرا زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان شریعتی 52233676 - 22 متوسطه دخترانه صدیقه کبری زرین شهر (لنجان) زاینده رود محله بابا شیخ علی بلوار پیامبر اعظم 2662415 - 23 متوسطه دخترانه ام البنین زرین شهر (لنجان) - 2662311 - 24 متوسطه دخترانه سروش زرین شهر (لنجان) ورنامخواست بلوار ش شاهمرادی فلکه قائم کوچه سروش 19 2254077 - 25 متوسطه دخترانه فروزنده زرین شهر (لنجان) زرین شهر میدان کشاورز کوچه شهید نمازی پلاک45 - - 26 متوسطه دخترانه بعثت زرین شهر (لنجان) زرین شهر محله قلعه قاسم 52233660 - 27 متوسطه دخترانه افتخار زرین شهر (لنجان) زرین شهر بلوار باهنر خیابان شهید دستغیب کوچه ادیب نیشابوری 52235041 8471836484 28 متوسطه دخترانه افتخار1 زرین شهر (لنجان) زرین شهر، خیابان امام جنوبی روبروی خیابان مطهری پلاک384 - - 29 متوسطه دخترانه عفاف زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان شهید رجایی کوچه شاهد 52273996 8471811111 30 متوسطه دخترانه آموزش ازراه دورقائم زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان شیخ بهایی جنوبی کوچه شهید نمازی 2270305 - 31 متوسطه دخترانه قائم زرین شهر (لنجان) - - -

لیست هنرستان دخترانه زرین شهر

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 هنرستان دخترانه فکر نشان زرین شهر (لنجان) سده خیابان امام کوچه شهید سیاهپوش 03152432 8474148539 2 هنرستان دخترانه تربیت زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان شهید رجایی 52233676 یا 52238686 8471844844 3 هنرستان دخترانه بانوروحانی زرین شهر (لنجان) زرین شهرخ امام پشت فرهنگسرای شهرداری کوچه مقدس 52223069 8471964511 4 هنرستان دخترانه سروش زرین شهر (لنجان) ورنامخواست دبیرستان سروش فلکه قائم کوچه سروش 19 52233660 یا 52254077 8473111111

سخن آخر

در این مطلب، فهرست کاملی از مدارس دخترانه زرین‌شهر (لنجان) شامل ابتدایی، متوسطه و هنرستان‌ها به همراه آدرس و شماره تماس ارائه شد. اگر متوجه شدید شماره تلفن یا آدرس مدرسه‌ای تغییر کرده است، لطفاً در بخش نظرات اطلاع دهید تا اطلاعات به‌روز شود.