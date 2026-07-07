سیزدهمین نمایشگاه مبلمان مدرن و صادراتی اصفهان امروز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان، در کمربندی شرق و بزرگراه استاد پرورش، افتتاح شد. علاقه‌مندان تا ۲۰ تیرماه هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ فرصت بازدید دارند و پارکینگ شهر نمایشگاهی در تمام این روزها برای بازدیدکنندگان رایگان است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان، احمدرضا طحانیان، در مراسم افتتاحیه از وسعت ۱۵ هزار مترمربعی نمایشگاه امسال خبر داد و گفت مشارکت‌کنندگانی از استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، البرز، کرمانشاه، فارس و خراسان رضوی در آن حضور دارند. به گفته او تنها ۱۰ درصد شرکت‌کنندگان از داخل استان اصفهان هستند و ۹۰ درصد باقی‌مانده از سراسر کشور آمده‌اند.

در میان غرفه‌های اصفهانی می‌توان نام لیدوما، آکاژو، مستر دیزاین، مبل عظیمی، قصر رویایی، ژورنال و ژیوان را دید، و در کنارشان برندهای شناخته‌شده کشوری مثل مبلیران، تی‌رست، چوبینه، آترین چوب، یاپراک، پارس، آیلار، شهر چوب و هادیوا هم تازه‌ترین محصولات‌شان را عرضه می‌کنند. غرفه‌ها در سه سالن و چند زون مجزا چیده شده‌اند، و بازدیدکنندگان می‌توانند از مبلمان راحتی و اسپرت گرفته تا سرویس خواب، میز ناهارخوری، کالای خواب و طرح‌های سنتی و استیل را از نزدیک ببینند.

از نظر ترکیب صنفی هم ۶۵ درصد شرکت‌کنندگان واحدهای تولیدی‌اند و ۳۵ درصد در حوزه توزیع و خدمات فعالیت می‌کنند؛ یعنی عملاً کل زنجیره صنعت مبلمان کشور در این چند روز زیر یک سقف جمع شده است. طحانیان رویکرد صادراتی نمایشگاه را مهم‌ترین وجه تمایز آن دانست و افزود هدف اصلی، معرفی ظرفیت تولیدکنندگان داخلی و باز کردن راه به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است.

شهروندانی که می‌خواهند وقت مفیدتری در نمایشگاه بگذرانند و مستقیم سراغ غرفه مورد نظرشان بروند، بهتر است پیش از حضور نگاهی به پلان سالن‌ها بیندازند و در صورت تمایل بلیت را از قبل و به‌صورت آنلاین تهیه کنند.