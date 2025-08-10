بیوگرافی صحرا اسداللهی | از فروشنده فرهادی تا برنامه رک

صحرا اسداللهی، بازیگر و کارگردان با نقش‌آفرینی در فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی درخشید و به سرعت در میان علاقه‌مندان سینما شناخته شد.در این مطلب، زندگی شخصی، مسیر حرفه‌ای و آثار شاخص او را مرور می‌کنیم.

اصفهان امروز_ هاجر خانی: صحرا اسدالهی( Sahra Asadollahi)، بازیگر و کارگردان جوان و توانمند ایرانی با نقش‌آفرینی در فیلم «فروشنده» به کارگردانی اصغر فرهادی به شهرت رسید.اما به دلیل مصاحبه جذاب و دلنشین وی با مجید واشقانی در برنامه رک بسیار محبوب شد. در این مطلب، بیوگرافی کامل، اطلاعات زندگی شخصی و حرفه‌ای، فعالیت‌های هنری، و جزئیاتی از حضور در سینما، تلویزیون و تئاتر او را بررسی می‌کنیم.

صحرا اسداللهی صحرا اسداللهی

مشخصات صحرا اسداللهی

مشخصات فردی

نام کامل: صحرا فاطمه اسدالهی

تاریخ تولد: ۲۷ مرداد ۱۳۷۱

محل تولد: روستای کندر، استان البرز

شغل: بازیگر و کارگردان

نماد ماه تولد: شیر

مشخصات فیزیکی

قد: ۱۶۸ سانتی‌متر

وزن: 65کیلوگرم

رنگ چشم: عسلی

رنگ مو: مشکی

چپ دست یا راست دست: راست دست

مشخصات خانوادگی

نام برادر: میلاد

شغل مادر: خانه‌دار

مشخصات تحصیلی

دانشگاه: دانشگاه سوره

رشته تحصیلی: بازگیری

مدرک: کارشناسی

عکس های جدید صحرا اسداللهی عکس های جدید صحرا اسداللهی

بیوگرافی کامل صحرا اسداللهی

زندگی شخصی و خانوادگی

صحرا اسداللهی فرزند اول خانواده‌ای کم‌جمعیت است و تنها یک برادر دارد. اطلاعاتی از والدین او در منابع رسمی منتشر نشده است.

عکس پدر و مادر صحرا اسدالهی عکس پدر و مادر صحرا اسدالهی

تحصیلات

او فارغ‌التحصیل رشته معماری از دانشگاه سوره است.

شروع فعالیت هنری

ورود او به عرصه هنر با گزارشگری در برنامه «صبح بخیر ایران» آغاز شد. سپس در سال ۱۳۹۲ با تئاتر و در سال ۱۳۹۳ با سریال «گاهی به پشت سر نگاه کن» وارد تلویزیون شد. شهرتش با فیلم فروشنده آغاز شد.صحرا اسدالهی تجربه کارگردانی را در کارنامه خود دارد. وی مستند تست دوربین را ساخته است.

اساتید و مربیان

وی در کلاس های بازیگری استاد سمندریان شرکت کرد.

علایق و تفریحات

صحرا عاشق فیلم دیدن، به‌ویژه فیلم‌های کوتاه است. همچنین به موسیقی، مخصوصاً آثار استاد شجریان علاقه فراوانی دارد. او به شدت ماشین‌ها را دوست دارد و می‌گوید در صورت نبودن در سینما، به شغل‌های مرتبط با خودرو علاقه دارد!

صحرا اسداللهی و همسرش

او مجرد است و تاکنون ازدواج نکرده است.

اینستاگرام صحرا اسداللهی

اینستاگرام صحرا اسداللهی به آدرس sahra_asadolahi است که 208 هزار فالور دارد، 356 صفحه را دنبال می کند و تاکنون 384 پست بارگذاری کرده است.وی در ژولای 2016 صفحه شخصی خود در اینستاگرام را ایجاد کرد و صفحه وی در ژانویه 2021 تیک آبی دریافت کرد.لیندا کیانی و احمد مهران فر صفحه وی را دنبال می کنند.

صفحه اینستاگرام صحرا اسداللهی صفحه اینستاگرام صحرا اسداللهی

ص حرا اسدالهی در بچه مهندس

صحرا اسدالهی در بچه مهندس، نقش لیلا معینی نامزد هادی و خبرنگار را به کارگردانی علی غفاری به عهده داشت.

عکس صحرا اسدالهی در بچه مهندس عکس صحرا اسدالهی در بچه مهندس

فروشنده

فروشنده نخستین تجربه بازی صحرا اسداللهی در قاب سینما به کارگردانی اصغر فرهادی است که با ایفای نقش مژگان به شهرت رسید.

صحرا اسدالهی در فیلم فروشنده صحرا اسدالهی در فیلم فروشنده

سقوط معکوس

سقوط معکوس عنوان نمایشی به کارگردانی سجاد ‌داغستانی است که در مهر سال 1394 در در فرهنگسرای ‌خانواده به همره بازیگرانی چون رضا آزاد، الهه ‌موچانی، پوریا خدابخش، سمانه سیاه پوشان، علیرضا ‌حسن ‌پور، صحرا ‌اسدالهی، شمیم گلبند، سنا رضایی، علیرضا افشار نادری، نازنین اسدی، رامین پور مهدی، ستوده خیاطی اجرا شد.

صحرا اسداللهی در نمایش سقوط معکوس صحرا اسداللهی در نمایش سقوط معکوس

تصویر دختری در آینه

تصویر دختری در آینه عنوان تئاتری به کارگردانی علی جعفری در سال ۱۳۹۵ است که این نمایش در مرداد و شهریور در خانه ‌نمایش ‌مهرگان با بازی صحرا اسداللهی، مسیحا ‌احمدزاده، علی جعفری اجرا شد. صحرا اسداللهی در نمایش تصویر دختری در آینه صحرا اسداللهی در نمایش تصویر دختری در آینه دربیل دربیل عنوان نمایشی به نویسندگی داریوش ‌علیزاده و کارگردان سعید ‌دشتی است که در تماشاخانه ‌پالیز در سال ۱۳۹۶ با بازیگرانی چون صحرا ‌اسدالهی، رایکا ابراهیمی، نادر ‌فلاح، داریوش ‌علیزاده، پریچهر قنبری، نیما ‌شعبان ‌نژاد، پوریا ‌شکیبایی اجرا شد. صحرا اسداللهی در نمایش دربیل صحرا اسداللهی در نمایش دربیل سگ نگهبان و درختی در باغ سگ نگهبان و درختی در باغ عنوان نمایشی به کارگردانی سعید ذهنی است که در آبان 1403 در سالن ‌چهارسو تئاترشهر ‌ با بازی صحرا ‌اسدالهی و احمد نیکپور روی صحنه رفت. صحرا اسداللهی در نمایش سگ نگهبان و درختی در باغ صحرا اسداللهی در نمایش سگ نگهبان و درختی در باغ فیلم‌ها و سریال‌ها

فیلم‌های سینمایی:

فروشنده (۱۳۹۴)

دریاچه ماهی (۱۳۹۵)

آپاندیس (۱۳۹۶)

آقای سانسور (۱۳۹۶)

شب لرزه، جوجه تیغی و...

سریال‌ها:

گاهی به پشت سر نگاه کن

در جستجوی آرامش

بچه مهندس

شرایط خاص

از یادها رفته

تئاتر

بازی در نمایش‌های متعددی مانند:

سقوط معکوس

تصویر دختری در آینه

دریبل

سگ نگهبان و درختی در باغ

بلافیگورا، فانفار، مزون و...

حضور در شبکه نمایش خانگی

شب‌های مافیا

آنتن

مصاحبه صحرا اسداللهی

عکس صحرا اسداللهی

صحرا اسداللهی صحرا اسداللهی

عکس های اینستاگرام صحرا اسداللهی عکس های اینستاگرام صحرا اسداللهی

صحرا اسداللهی در ساحل دریا صحرا اسداللهی در ساحل دریا

صحرا اسداللهی بازیگر صحرا اسداللهی بازیگر

پرسش های متدوال

صحرا اسداللهی چند سال دارد؟

او متولد ۲۷ مرداد ۱۳۷۱ است و در حال حاضر ۳۲ سال سن دارد.

محل تولد صحرا اسداللهی کجاست؟

صحرا اسداللهی در روستای کندر از توابع استان البرز متولد شده و اصالتش به همان منطقه بازمی‌گردد.

صحرا اسداللهی در چه فیلم‌هایی بازی کرده است؟

از مهم‌ترین فیلم‌های او می‌توان به «فروشنده»، «دریاچه ماهی»، «آقای سانسور»، «آپاندیس» و «جوجه تیغی» اشاره کرد.

سخن آخر

صحرا اسداللهی یکی از چهره‌های جوان و پرانرژی دنیای بازیگری است که با تلاش و پشتکار، مسیری موفق را در سینما، تلویزیون و تئاتر طی کرده است. اگر شما اطلاعات بیشتری از زندگی شخصی یا حرفه‌ای این هنرمند دارید، آن را در بخش نظرات با ما و دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید.