مسابقات شنای «جام شهدای دانشجو» به میزبانی اصفهان، به مناسبت گرامیداشت ۲۵ آبان و با حضور گسترده دانشجویان دختر از دانشگاه‌های اصفهان، صنعتی و آزاد برگزار شد. در این رقابت‌ها، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) با درخشش در مواد ۵۰ متر آزاد، قورباغه و پروانه، اکثریت مقام‌های برتر را کسب کردند.

در آستانه گرامیداشت حماسه تاریخی روز ۲۵ آبان، استخر ستاره شاهد رقابتی پرشور، نفس‌گیر و البته تکنیکی در آب بود؛ جایی که دختران دانشجو از دانشگاه‌های مختلف استان و حتی سراسر کشور، برای کسب افتخار در مسابقات شنای «جام شهدای دانشجو» به آب زدند. هیجان در هر موج و حرکت کرال موج می‌زد، اما این دانشجویان یک دانشگاه بودند که گوی سبقت را از دیگران ربودند و با اقتدار بر سکوهای قهرمانی ایستادند. نگاهی دقیق به این آوردگاه آبی می‌اندازیم تا ببینیم چگونه قهرمانان جدید شنای دانشجویی معرفی شدند.

درخشش دانشجویان در «جام شهدای دانشجو» به میزبانی اصفهان

مسابقات شنای باشکوه جام شهدای دانشجو، به مناسبت گرامیداشت حماسه غرورآفرین روز ۲۵ آبان، با حضور پررنگ و رقابتی دانشجویان دختر از مجموعه‌ای گسترده از دانشگاه‌های استان اصفهان و دیگر استان‌های کشور برگزار گردید. این رویداد مهم ورزشی به میزبانی استخر ستاره و با همکاری فعال اداره کل ورزش و جوانان، معاونت فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، هیات ورزش‌های آبی استان و مجموعه‌ای از دانشگاه‌های استان به مرحله اجرا درآمد.

این دوره از مسابقات، حضور دانشجویانی از دانشگاه‌های کلیدی زیر را همراه داشت:

دانشگاه‌های دولتی و مادر استان: اصفهان، علوم پزشکی، صنعتی اصفهان، هنر و همچنین دانشگاه کاشان.

دانشگاه‌های فراگیر: پیام نور اصفهان و نجف‌آباد، دانشگاه فرهنگیان و جامع علمی–کاربردی صیاد نزاجا.

مؤسسات آموزش عالی خصوصی: راغب اصفهانی، المهدی مهر و صفاهان.

دانشگاه‌های آزاد اسلامی: واحد اصفهان (خوراسگان)، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، شیراز و حتی پیام نور کرج.

این تنوع حضور، نشان‌دهنده اهمیت و اعتبار این جام در سطح ملی دانشجویی بود.

رقابت‌ها در مواد مختلف شنا برگزار شد و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) توانستند با کسب اکثریت مقام‌های اول و دوم، قدرت خود را در آب به نمایش بگذارند:

جزئیات نتایج و قهرمانان مسابقات شنای جام شهدای دانشجو

ماده ۵۰ متر آزاد:

رده سنی مقام نام ورزشکار دانشگاه ۱۸ تا ۲۳ سال اول رخشان گودرزی آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) ۱۸ تا ۲۳ سال دوم آلما زندی اصفهانی آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) ۱۸ تا ۲۳ سال سوم ستایش زارعی آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

در رده‌های سنی بالاتر این ماده نیز، ورزشکاران دانشگاه‌های آزاد اسلامی و دانشگاه جامع علمی–کاربردی صیاد نزاجا موفق به کسب عناوین برتر شدند و بدین ترتیب، دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان) تمامی سکوهای رده سنی جوانان را از آن خود کرد.

رشته ۵۰ متر قورباغه:

رده سنی مقام نام ورزشکار دانشگاه ۱۸ تا ۲۳ سال اول پرتو حقیقت دانشگاه آزاد واحد اصفهان ۱۸ تا ۲۳ سال دوم آنیتا قربان اسماعیلی دانشگاه آزاد واحد اصفهان ۱۸ تا ۲۳ سال سوم آیلین صفهی دانشگاه آزاد واحد اصفهان

همانند ماده آزاد، در رده سنی ۱۸ تا ۲۳ سال رشته قورباغه نیز، هر سه جایگاه به دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان رسید. افزون بر این، در رده‌های سنی بالاتر، نام‌های سایه گل محمدی، فرناز نوشیروانی و سیما محمدیان‌نژاد همگی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، به عنوان قهرمانان رده‌های مختلف سنی این رشته، در صدر جدول قرار گرفتند.

ماده ۵۰ متر کرال پشت:

در این ماده، رقابت نزدیکی میان دانشگاه‌ها شکل گرفت و ورزشکاران سه دانشگاه مختلف توانستند جایگاه نخست را کسب کنند:

نگین رهنما از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

مینا کشاورز از دانشگاه صنعتی اصفهان

فاطمه اعرابی از دانشگاه جامع علمی–کاربردی صیاد نزاجا

هر سه ورزشکار فوق، در رده‌های سنی متفاوت موفق به کسب نخستین جایگاه در کرال پشت شدند.

رشته ۵۰ متر پروانه:

در ماده پروانه نیز، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان بار دیگر درخشیدند. رخشان گودرزی که پیش از این قهرمان ۵۰ متر آزاد شده بود و همچنین سایه گل محمدی، هر دو از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، در رده‌های سنی مختلف بر سکوی نخست ایستادند تا کارنامه دانشگاه خود را در این جام پربارتر سازند.

این رقابت‌ها نه تنها عرصه نمایش توانمندی‌های ورزشی دانشجویان دختر بود، بلکه بار دیگر نشان داد که استان اصفهان در کنار توجه به برنامه‌های فرهنگی، جایگاه ویژه‌ای نیز برای ورزش دانشجویی و قهرمانی در سطح دانشگاهی قائل است.