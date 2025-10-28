استاندار اصفهان: نقش زنان فراتر از یک حرکت تجاری است
کسبوکارهای زنان، پاکتر از بقیه؛ رونمایی از نقشه راه جدید و بریکس برای حضور زنان در اقتصاد
مقامات ارشد در همایش بینالمللی «نقش جهان؛ نقش زنان» در اصفهان، بر نقش محوری و حیاتی زنان کارآفرین در توسعه اقتصادی، پایداری اجتماعی و دیپلماسی کشور تأکید کردند. استاندار اصفهان، زنان را «نیروی موثر» دولت و رئیس اتاق بازرگانی، کسبوکارهای بانومحور را «پاکتر» و پایدارتر دانست. در این رویداد، «کنسرسیوم ملی بانوان کارآفرین» رونمایی شد.
اصفهان، مهد فرهنگ و تمدن ایران، این بار نه با شاهکارهای معماری، بلکه با فریادی رسا از نقش بیبدیل زنان در آوردگاه اقتصاد، خبرساز شد. همایش بینالمللی «نقش جهان؛ نقش زنان» تبدیل به تریبونی برای اعلام یک تغییر راهبردی در عالیترین سطح اجرایی کشور شد؛ تغییری که زنان را از حاشیه به متن توسعه آورده و آنها را به مثابه «ستون پایداری» و «قدرت نرم» ایران در جهان میشناسد. در حالی که سالهاست روایت غالب بر نقش زنان در اقتصاد صرفاً حمایتی و معیشتی بوده، مقامات ارشد دولت و بخش خصوصی در اصفهان رسماً اعلام کردند که هیچ تحول عمیقی در جامعه ممکن نیست مگر با محوریت زن. از تأکید وزارت امور خارجه بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی زنان در دوران تحریم تا معرفی کسبوکارهای بانومحور به عنوان الگوی اخلاقی و پایدار، این نشست حکایت از عزم ملی برای بهکارگیری کامل ظرفیت نیمی از جامعه دارد. این رویکرد جدید چه ابعاد و اولویتهایی را شامل میشود؟
تغییر راهبردی دولت: زنان نیروی موثر پیشبرد اهداف کشورند
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، در این همایش، صریحترین موضع را در خصوص جایگاه زنان در دولت جدید اتخاذ کرد. او با رد رویکردهای حمایتی صرف، تأکید کرد که دولت، زنان را بهمثابه نیروهای موثر در پیشبرد اهداف کشور میداند و این راهبرد جزو اولویت برنامههای دولت پزشکیان است. جمالینژاد خاطرنشان کرد که تأکید دولت بر نقش محوری زنان در پایداری تحولات جامعه بر مبنای عدالت جنسیتی شکل گرفته و یک «دعوت مشترک و سازنده» است. وی با بیان این باور محوری که «هیچ تحول پایدار و عمیقی در جامعه نیست، مگر اینکه زن در مرکز آن باشد»، نقشآفرینی بانوان کارآفرین را فراتر از یک حرکت اقتصادی، تجاری و بازرگانی و به مثابه یک جنبش اجتماعی و فرهنگی ارزشمند دانست.
استاندار اصفهان ضمن تأکید بر استمرار برنامهریزی جامع برای فعالیت زنان در عرصههای تجاری، کارگاههای زنان کارآفرین را جلوهای بیبدیل از پویایی، نشاط و امید در جامعه دانست و افزود: «زنان کارآفرین اقتصاد را انسانیتر کردهاند و در فضایی که تنها ارقام و شاخصها حرف میزنند، اعتماد و وفاداری در عهد را به اقتصاد ما بازگرداندند.»
این دیدگاه با حمایت قاطع بخش خصوصی همراه شد. امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، در سخنان خود تأکید کرد که فعالیت اقتصادی، جنسیت نمیشناسد و امروز در جهان پذیرفته شده که زنان و مردان باید فرصت برابر در کسبوکار داشته باشند. وی زنان را ستون پایداری اقتصاد محلی خواند و با اطمینان گفت که کسبوکارهای بانومحور، پاکتر، انسانیتر، اخلاقیتر و پایدارتر از بسیاری از دیگر کسبوکارها هستند. او با اشاره به موفقیت زنان کارآفرین اصفهان، خواهان نگاه ویژه به این کسبوکارها برای رساندن نرخ مشارکت اقتصادی زنان به بالای ۵۰ درصد در چند سال آینده شد و تصریح کرد که رشد اقتصادی مردان نیز از مسیر توانمندسازی زنان عبور میکند.
رونمایی از «قدرت نرم» ایران؛ دیپلماسی اقتصادی زنان در بریکس
در بخش مهمی از این همایش، ظرفیت بینالمللی زنان ایرانی به عنوان یک «قدرت نرم» مطرح شد. زهرا رهایی، رئیس دفتر ایران اتحادیه زنان کارآفرین کشورهای عضو بریکس (WBA)، با اشاره به افتتاح این دفتر در اردیبهشت امسال، مأموریت اصلی آن را مطالبهگری و افزایش سهم زنان در عرصههای اقتصادی، مدیریتی و صنعتی در کشورهای عضو اعلام کرد. او با تأکید بر اینکه عضویت رسمی ایران در بریکس از سال ۲۰۲۵، فرصتهای ارزشمندی برای مشارکت در پروژههای بینالمللی و سرمایهگذاری مشترک ایجاد میکند، گفت:
«این امکان در شرایط تحریم اهمیت دوچندان دارد و نشان میدهد که نقش زنان، حتی در عرصه دیپلماسی و سیاست بینالملل نیز اثرگذار است.»
وی همچنین با اشاره به جایگاه رسمی دفتر بریکس زنان در معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، این سازوکار را نخستین در نوع خود در تاریخ جمهوری اسلامی دانست که توانسته در ساختار دولتی کشور جایگاه پیدا کند.
از سوی دیگر، زهرا ارشادی، دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه، نیز بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی زنان صحه گذاشت. او تصریح کرد که حمایت از زنان در عرصههای مختلف یکی از اولویتهای اصلی وزیر امور خارجه است و وزارت امور خارجه آماده است تسهیلات لازم را برای حضور فعالتر زنان بازرگان و کارآفرین فراهم آورد. ارشادی، نقش زنان در صادرات و بازرگانی را نهتنها کمک به رشد اقتصادی، بلکه مؤثر در گسترش روابط سیاسی و تعاملات بینالمللی ایران دانست و مقاومت زنان کارآفرین در برابر تحریمها را ستودنی و افتخارآفرین توصیف کرد.
گام عملی برای همافزایی ملی: کنسرسیوم ملی بانوان کارآفرین
به منظور ساماندهی و تقویت فعالیتهای بانوان در عرصه اقتصاد، مژگان ایزدی، رئیس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان، از رونمایی طرح «کنسرسیوم ملی بانوان کارآفرین» خبر داد. وی هدف این کنسرسیوم را ایجاد شبکهای منسجم از اندیشه و همافزایی در میان شرکتهای بانومحور و فراهم کردن فرصتهای واقعی برای حضور بانوان در تصمیمسازیهای کلان اقتصادی و مدیریتی دانست. این طرح که با حمایت و تأیید رسمی استاندار و مدیرکل امور بانوان استانداری اصفهان به تصویب رسیده، با الگوبرداری از تلاشهای این شورا در طرحهایی مانند «صعود تا قله» و «گشت آفرین»، به دنبال نمایان کردن چهره واقعی بانوان توانمند ایران در سطح بینالمللی است. ایزدی افزود:
«باور داریم که همافزایی ملی بانوان کارآفرین میتواند به شکلگیری کنسرسیومی هدفمند و هوشمند منجر شود؛ الگویی که از اصفهان برمیخیزد، اما افق آن ایران فرداست.»
این همایش بینالمللی در حالی به کار خود پایان داد که مقامات رسمی، ثبت ۶۴ هزار و ۶۷ درخواست صدور مجوز کسبوکار الکترونیکی در نیمه نخست امسال در استان اصفهان را نشانهای قاطع از پویایی و حضور جدی زنان در عرصه اقتصاد عنوان کردند.