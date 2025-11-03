شرایط دریافت وام احداث نیروگاه خورشیدی تا ۸۰ درصد

برای دریافت وام احداث نیروگاه خورشیدی تا سقف ۸۰ درصد هزینه کل طرح، متقاضی باید ابتدا مجوز احداث از سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا) دریافت کرده و طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد تأیید بانک را ارائه دهد. داشتن زمین مناسب، انشعاب برق، تضامین بانکی معتبر و اهلیت فنی و مالی از شرایط اصلی دریافت تسهیلات است.

این وام‌ها معمولاً با نرخ سود ترجیحی و دوره بازپرداخت ۵ تا ۱۰ ساله اعطا می‌شوند. بانک پس از بررسی طرح، تا ۸۰ درصد هزینه خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی نیروگاه را پرداخت می‌کند. نیروگاه‌های کوچک مقیاس خانگی و صنعتی هر دو مشمول این طرح بوده و پرداخت اقساط معمولاً پس از شروع بهره‌برداری آغاز می‌شود.

شرایط دریافت تسهیلات احداث نیروگاه خورشیدی تا ۸۰ درصد

نرخ سود تسهیلات نیروگاه‌های خورشیدی معمولاً بین ۸ تا ۱۲ درصد متغیر است و میزان آن بر اساس سهم آورده نقدی متقاضی تعیین می‌شود. پرداخت وام در سه مرحله و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه انجام می‌گیرد. برای این نوع وام، به طور معمول یک سال دوره تنفس، دو سال زمان ساخت و پنج سال بازپرداخت در نظر گرفته می‌شود.

با توجه به مبلغ بالای وام، نیروگاه ساخته‌شده تا پایان دوره بازپرداخت به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار می‌گیرد و پس از اتمام دوره هشت‌ساله آزاد می‌شود. در طرح‌های صنعتی، سرمایه‌گذار باید حداقل ۳۰ درصد از هزینه کل پروژه را نقداً تأمین کند و مبلغ آن را در حسابی به نام خود در یکی از بانک‌های طرف قرارداد (نظیر بانک صنعت و معدن یا ملی) قرار دهد. این اقدام، بخشی از فرآیند اطمینان‌بخشی به بانک و اثبات توجیه اقتصادی طرح است. در نهایت، جزئیات نهایی و نحوه همکاری در جلسه‌ای با سرمایه‌گذار بررسی و نهایی می‌شود.

نکات مهم در دریافت وام احداث نیروگاه خورشیدی صنعتی

● نرخ کارمزد بانکی بین ۸ تا ۱۲ درصد متغیر است و میزان آن با توجه به اندازه و نوع پروژه تعیین می‌شود.

● یک سال دوره تنفس برای آغاز بازپرداخت در نظر گرفته می‌شود.

● مدت زمان اجرای پروژه معمولاً دو سال است و بسته به ظرفیت نیروگاه قابل تغییر است.

● دوره بازپرداخت تسهیلات پنج سال تعیین شده است.

● مبلغ وام در چهار مرحله (۳۰٪، ۳۰٪، ۳۰٪، ۱۰٪) و متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می‌شود.

● پیش از شروع عملیات اجرایی، نخستین بخش معادل ۳۰ درصد وام واریز خواهد شد.

● کل نیروگاه تا پایان تسویه، به عنوان وثیقه در رهن بانک باقی می‌ماند.

● امکان دریافت تسهیلات تا ۸۰ درصد کل هزینه پروژه وجود دارد.

● متقاضی باید سابقه منفی یا بدحسابی بانکی نداشته باشد.

● علاوه بر نیروگاه، ممکن است ارائه وثیقه ملکی متناسب با حجم سرمایه‌گذاری الزامی باشد.

● داشتن حساب فعال و خوش‌حسابی در بانک عامل روند تصویب و پرداخت وام را تسریع می‌کند.

مزایای استفاده از تسهیلات بانکی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر

مزایای استفاده از تسهیلات بانکی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بسیار گسترده است و نقش مهمی در گسترش انرژی پاک در کشور دارد.

از مهم‌ترین مزایا می‌توان به تسهیل سرمایه‌گذاری اولیه اشاره کرد؛ چراکه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی نیازمند هزینه بالای تجهیزات است و وام بانکی تا حد زیادی فشار مالی را کاهش می‌دهد. همچنین این تسهیلات با دوره‌های بازپرداخت بلندمدت و نرخ سود ترجیحی، امکان اجرای پروژه را برای سرمایه‌گذاران بیشتر فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، با بهره‌گیری از این منابع مالی، بخش خصوصی می‌تواند پروژه‌های بزرگ‌تری را اجرا کند، به افزایش تولید برق پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک کرده و در عین حال از درآمد پایدار فروش برق به شبکه سراسری بهره‌مند شود. این روند در نهایت موجب رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار در مناطق مختلف کشور می‌گردد.

وثایق و تضامین مورد نیاز برای وام نیروگاه خورشیدی

وثایق و تضامین مورد نیاز برای دریافت وام احداث نیروگاه خورشیدی با توجه به نوع طرح، مبلغ تسهیلات و بانک عامل متفاوت است، اما معمولاً شامل چند بخش اصلی می‌شود:

در مرحله نخست، خود نیروگاه خورشیدی (زمین، تجهیزات و تأسیسات) به عنوان وثیقه اصلی در رهن بانک قرار می‌گیرد تا پایان بازپرداخت تسهیلات. علاوه بر آن، بانک‌ها معمولاً درخواست وثیقه ملکی معتبر متناسب با میزان وام دارند تا در صورت بروز مشکل در پرداخت، امکان وصول مطالبات فراهم باشد.

از متقاضی همچنین ممکن است ضامن حقیقی یا حقوقی معتبر، سفته یا چک تضمینی و در برخی موارد سپرده نقدی بین ۵ تا ۱۰ درصد مبلغ وام خواسته شود. داشتن سابقه خوش‌حسابی بانکی، گردش حساب مناسب و عدم بدهی معوق نیز از عوامل مهم در تسهیل فرایند تأیید و پرداخت وام محسوب می‌شود.

نکات کلیدی برای تسریع در اخذ وام احداث نیروگاه خورشیدی

برای تسریع در فرآیند دریافت وام احداث نیروگاه خورشیدی، رعایت چند نکته کلیدی بسیار مؤثر است:

در گام اول، باید مدارک و مجوزهای لازم از جمله مجوز احداث از ساتبا، طرح توجیهی فنی و اقتصادی معتبر، استعلام زمین و برآورد هزینه‌ها را به‌صورت کامل و دقیق آماده کنید. کامل بودن مستندات موجب می‌شود بررسی پرونده در بانک بدون تأخیر انجام گیرد.

همچنین داشتن سابقه خوش‌حسابی بانکی، گردش مالی منظم و حساب فعال در بانک عامل، شانس تأیید سریع‌تر را افزایش می‌دهد. انتخاب بانکی که تجربه همکاری با پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر دارد، بسیار مؤثر است. علاوه بر این، ارائه آورده نقدی حداقل ۳۰ درصد هزینه پروژه و همکاری با شرکت‌های معتبر در حوزه طراحی و اجرای نیروگاه، اعتماد بانک را جلب کرده و روند تخصیص وام را به‌طور محسوسی کوتاه‌تر می‌کند.

شرایط و مدارک لازم برای دریافت وام احداث نیروگاه خورشیدی