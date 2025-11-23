در دیدار سفیر کره جنوبی با استاندار اصفهان، طرفین بر لزوم احیای روابط تجاری و گردشگری تأکید کردند. کیم جون پیو از اشتیاق سئول برای توسعه تعاملات اقتصادی خبر داد و مهدی جمالی‌نژاد پیشنهاد برگزاری «هفته اصفهان» در کره جنوبی و اعزام توراپراتورها برای زنده‌سازی جاده ابریشم نوین را مطرح کرد.

اصفهان، شهر گنبدهای فیروزه‌ای و قلب تپنده تاریخ ایران، این بار میزبان عالی‌رتبه‌ترین مقام دیپلماتیک کره جنوبی در ایران بود تا سنگ بنای فصل تازه‌ای از روابط دو کشور گذاشته شود. «کیم جون پیو»، سفیر کره جنوبی که دیدار از اصفهان را آرزوی دیرینه خود می‌دانست، در نشستی راهبردی با مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، نه تنها بر احیای روابط سنتی و تجاری گذشته تأکید کرد، بلکه گردشگری را کلید طلایی قفل تعاملات اقتصادی دانست. در این دیدار که در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری اصفهان برگزار شد، پیشنهادهای جسورانه‌ای همچون برگزاری «هفته فرهنگی اصفهان» در کره جنوبی و احیای جاده ابریشم مطرح گردید که می‌تواند معادلات تجاری و فرهنگی دو کشور را در آینده نزدیک دگرگون کند.

نقشه راه سئول برای بازگشت به بازار ایران

کیم جون پیو، سفیر کره جنوبی در ایران، در این دیدار دیپلماتیک با اشاره به پیشینه غنی روابط دو کشور، احیای تبادلات گردشگری و تجاری را ضروری دانست و اظهار کرد: بازگشت به سطح روابط دیرینه میان ایران و کره جنوبی هدفی است که ما با جدیت آن را دنبال می‌کنیم و از هرگونه گشایش در این مسیر استقبال خواهیم کرد.

وی با اشاره به رایزنی‌های خود با بخش خصوصی اصفهان افزود: پیش از این دیدار، گفت‌وگوهای مفصلی با فعالان اقتصادی و بازرگانان اصفهانی داشتم و در جریان این مذاکرات دریافتم که بستر و پتانسیل‌های نهفته برای جهش تعاملات میان کره جنوبی و اکوسیستم اقتصادی اصفهان بسیار فراتر از تصور است. من تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا روابط دوستانه و همکاری‌های دوجانبه با اصفهان افزایش یابد و در این مسیر انتظار حمایت ویژه از سوی مدیریت ارشد استان را داریم.

سفیر کره جنوبی، حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری اصفهان را فرصتی مغتنم شمرد و تصریح کرد: حضور ما در این رویداد بین‌المللی با هدف شبکه‌سازی و آشنایی عمیق‌تر با صنعتگران، هنرمندان و فعالان اقتصادی اصفهان صورت گرفته است تا بتوانیم مسیرهای جدیدی برای همکاری مشترک ترسیم کنیم.

دیپلماسی عمومی؛ از دانشگاه اصفهان تا محبوبیت تکواندو

کیم جون پیو در بخش دیگری از سخنان خود به نقش «قدرت نرم» و اشتراکات فرهنگی اشاره کرد و گفت: ما به شدت علاقه‌مند به توسعه تبادلات فرهنگی بر مبنای مؤلفه‌های مشترک هستیم. جالب است بدانید که در دانشگاه اصفهان، بخشی تخصصی برای معرفی فرهنگ کره دایر شده و حتی سه دانشجوی کره‌ای با هدف یادگیری زبان فارسی و شناخت فرهنگ غنی اصفهان در این شهر حضور داشته‌اند که نشان‌دهنده عمق روابط علمی است.

وی ورزش را یکی دیگر از پل‌های ارتباطی میان دو ملت خواند و افزود: ورزش می‌تواند بستر فوق‌العاده‌ای برای نزدیکی ملت‌ها باشد؛ همان‌طور که علاقه فراگیر و شورانگیز ایرانیان به «تکواندو» به عنوان ورزش ملی و سنتی کره، گواه روشنی بر این پیوند قلبی است.

سفیر کره جنوبی همچنین با ابراز خرسندی از حضور در پایتخت فرهنگی ایران گفت: سفر به اصفهان یکی از آرزوهای دیرینه من بود که خوشبختانه امروز محقق شد و همین سفر، انگیزه ما را برای تقویت پیوندها از طریق گردشگری دوچندان کرد. وی جاده ابریشم را نماد تاریخی این پیوند دانست و ابراز امیدواری کرد که روابط خواهرخواندگی و تعاملات شهرهای کره جنوبی با اصفهان با قدرت بیشتری تداوم یابد.

پیشنهاد استاندار: برگزاری «هفته اصفهان» در قلب کره جنوبی

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان نیز در این نشست، با استقبال از رویکرد تعاملی سفیر کره، بسته‌های پیشنهادی عملیاتی را روی میز گذاشت. وی گردشگری را لوکوموتیو حرکت سایر بخش‌های اقتصادی دانست و گفت: برای توسعه ارتباطات پایدار، ما رسماً از توراپراتورهای مطرح کره جنوبی دعوت می‌کنیم تا با سفر به اصفهان (فم‌تور)، از نزدیک با زیرساخت‌ها، جاذبه‌های بی‌نظیر و آداب و رسوم این خطه آشنا شوند و آمادگی میزبانی تمام‌عیار از آن‌ها را داریم.

جمالی‌نژاد پیشنهاد ویژه‌ای را نیز مطرح کرد و افزود: ما آمادگی کامل داریم تا با اعزام گروه‌های هنری، صنعتگران صنایع‌دستی و فعالان گردشگری خود به کره جنوبی، رویداد بزرگ «هفته فرهنگی اصفهان» را در آن کشور برگزار کنیم. این اقدام می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای قدرتمند برای پروژه‌های بزرگ‌تر عمل کند.

استاندار اصفهان با اشاره به نفوذ فرهنگ کره در ایران گفت: مردم ما از طریق سریال‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی با لایه‌های فرهنگی و اجتماعی کره جنوبی آشنایی دارند و نوع دغدغه‌های فرهنگی دو ملت بسیار به هم نزدیک است. این قرابت فرهنگی سرمایه‌ای عظیم است که باید در مناسبات گردشگری و اقتصادی نقد شود.

اصفهان؛ دروازه جاده ابریشم نوین و قطب صنعتی منطقه

استاندار اصفهان در ادامه به تشریح ظرفیت‌های استراتژیک استان پرداخت و گفت: اصفهان در طول تاریخ، نگین درخشان جاده ابریشم بوده و همواره ارتباطات منسجمی در حوزه‌های بازرگانی و فرهنگی با کشورهای این مسیر کهن داشته است. ما امروز هم مصمم هستیم تا با همکاری شرکایی همچون کره جنوبی، جاده ابریشم را احیا و زنده کنیم، چرا که معتقدیم تجارت، مقدمه و پیش‌نیاز گفت‌وگوی تمدن‌هاست.

جمالی‌نژاد با ارائه آماری خیره‌کننده از توانمندی‌های اصفهان بیان کرد:

میراث تاریخی: وجود بیش از ۲۲ هزار اثر تاریخی و پایتختی ایران در سه دوره طلایی آل‌بویه، سلجوقیه و صفویه که آثار آن در جای‌جای شهر ملموس است.

تنوع اقلیمی: اصفهان مجموعه‌ای کامل از جاذبه‌هاست؛ از کویرهای مسحورکننده تا «بام ایران»، پونه‌زارها و جنگل‌های سرسبز شمال استان.

قدرت صنعتی: استقرار بیش از ۱۲ درصد صنایع کل کشور، وجود ۸۵ شهرک صنعتی، میزبانی از صنایع مادر و بزرگ فولادی و پتروشیمی.

علم و فناوری: شهرت جهانی صنعتگران اصفهانی و فعالیت شهرک علمی و تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان و های‌تک (High-tech).

وی در پایان خاطرنشان کرد: طیف اشتراکات میان اصفهان و کره جنوبی بسیار وسیع است و تنها نیازمند جست‌وجو و اتصال این نقاط به یکدیگر هستیم. حضور سفیران باانگیزه می‌تواند کاتالیزور این فرآیند باشد و ما آماده انعقاد تفاهم‌نامه‌های عملیاتی در تمام این حوزه‌ها هستیم.