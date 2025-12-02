با تأمین ۱۲۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم توسط بانک گردشگری، عملیات احداث نیروگاه خورشیدی ۳۰۰ مگاواتی رازی اصفهان پس از تجهیز کامل کارگاه آغاز شد. این پروژه با صرفه‌جویی سالانه ۱.۵ میلیون مترمکعب آب و ایجاد ۱۸ هزار فرصت شغلی، یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های توسعه انرژی پاک کشور به‌شمار می‌رود.

پروژه بزرگ نیروگاه تجدیدپذیر «رازی اصفهان» با ظرفیت ۳۰۰ مگاوات و در زمینی به مساحت ۴۵۰ هکتار رسماً وارد فاز اجرا شد. بر اساس اعلام روابط عمومی بانک گردشگری، تمامی مجوزهای لازم اخذ شده و زیرساخت‌های اتصال به شبکه برق کشور در سطح ۲۳۰ کیلوولت آماده است.

این پروژه با ۱۲۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم بانک گردشگری و گروه مالی گردشگری اجرا می‌شود و مطابق برآوردها، علاوه بر تولید برق پایدار، سالانه حدود ۱.۵ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی آب به همراه خواهد داشت.

همچنین این طرح به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم برای ۱۸ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب، اصفهان یکی از مهم‌ترین استان‌های پیشتاز در گذار به انرژی‌های پاک خواهد بود.

بانک گردشگری اعلام کرده است که این پروژه تنها نقطه آغاز یک برنامه ملی است و این بانک سرمایه‌گذاری در ایجاد ۳۰۰۰ مگاوات ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر را در دستور کار دارد؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در رفع ناترازی برق کشور و توسعه زیرساخت‌های پایدار ایفا کند.

بانک گردشگری با ورود به حوزه انرژی‌های نو، خود را در صف پیشتازان تحول سبز و تأمین امنیت انرژی کشور قرار داده و این مسیر راهبردی قرار است با طرح‌های جدید در استان‌های مختلف ادامه پیدا کند.