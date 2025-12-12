افتتاح سرای مدرن زرگرباشی در قلب بافت تاریخی اصفهان

سرای مدرن زرگرباشی، نخستین مرکز تخصصی و مجهز عرضه طلا و جواهر در بافت تاریخی اصفهان، با حضور استاندار و جمعی از فعالان صنعت طلا و جواهر افتتاح شد؛ مجموعه‌ای که در کنار حفظ اصالت معماری منطقه مسجد جامع، استانداردهای امنیتی، خدماتی و طراحی مدرن را نیز در خود جای داده است.

سرای مدرن زرگرباشی، نخستین مرکز تخصصی و مجهز عرضه طلا و جواهر در بافت تاریخی اصفهان، با حضور استاندار و جمعی از فعالان صنعت طلا و جواهر افتتاح شد؛ مجموعه‌ای که در کنار حفظ اصالت معماری منطقه مسجد جامع، استانداردهای امنیتی، خدماتی و طراحی مدرن را نیز در خود جای داده است. این مجموعه، که نتیجه ۹ سال تلاش و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، اکنون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های احیای اقتصادی در مرکز تاریخی اصفهان شناخته می‌شود.

اصفهان؛ قطب صنعتی و طلا و جواهر ایران

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در مراسم افتتاح سرای زرگرباشی، با اشاره به جایگاه تاریخی اصفهان در علم، هنر و صنعت گفت: اصفهان همواره یکی از قطب‌های صنعتی کشور بوده و امروز نیز بیش از ۱۲ درصد صنایع مهم ایران در این استان فعالیت می‌کنند. او با تأکید بر اهمیت صنعت طلا و جواهر در اقتصاد اصفهان، سرای زرگرباشی را مرکزی مهم برای ساماندهی، عرضه و معرفی ظرفیت‌های این صنعت در سطح ملی دانست و گفت این مجموعه ۸۹ دهنه فروشگاهی دارد و می‌تواند در معرفی برند اصفهان در حوزه طلا نقش‌آفرینی کند. جمالی‌نژاد همچنین ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌ها، «میز طلا» که اخیراً به تهران منتقل شده، دوباره به اصفهان بازگردد تا تولیدکنندگان بتوانند با شرایط بهتر فعالیت کنند.

تلفیق معماری اصیل و امکانات مدرن

علیرضا نعمت‌بخش، ایده‌پرداز، سازنده و سرمایه‌گذار پروژه، درباره طراحی مجموعه گفت: در مجاورت مسجد جامع و میان بافت قدیمی شهر، بنایی ساختیم که هم‌راستا با معماری تاریخی باشد اما امکانات مدرن را نیز در خود داشته باشد. این مجموعه ۶ طبقه شامل سه طبقه تجاری و سه طبقه پارکینگ اختصاصی است و واحدهای آن با میانگین ۲۵ مترمربع ویژه طلا، جواهر، ساعت، نقره و صنایع وابسته طراحی شده‌اند.

وی در خصوص امنیت مجموعه توضیح داد: تمام ورودی‌ها مجهز به شیشه‌های ضدتهاجم، پارکینگ دارای دو گیت کنترل و متصل به دوربین‌های پلاک‌خوان است، همه فضای مجموعه زیر نظارت دوربین‌ها قرار دارد و نیروی انتظامی نیز به‌صورت ۲۴ ساعته در محل مستقر است. او همچنین از ایجاد فضای عکاسی داخلی و مانیتورهای تبلیغاتی خبر داد.

طراحی داخلی با الهام از هنر اصفهان

لیلا رجالی، طراح مجموعه، در خصوص طراحی داخلی و نمای پروژه گفت: هدف ما این بود که مجموعه بیگانه با بافت سنتی نباشد. مصالحی مانند مس، آجر دست‌ساز و گچ‌بری‌های سنتی استفاده شده و یک گنبد شاخص نیز با الهام از گنبدهای اصفهان طراحی شده است. رجالی همچنین از راه‌اندازی «موزه تخصصی طلا و جواهر» در این مجموعه خبر داد تا بخشی از فضا به نمایش ابزارهای قدیمی، مصنوعات تاریخی و تاریخچه طلا اختصاص یابد. او افزود: مجموعه مانند یک گاوصندوق طراحی شده و امنیت کامل طلا و جواهرات تضمین شده است.

مزایای فنی و اقتصادی سرای زرگرباشی

مهدی طباطبایی، مدیر مجموعه، توضیح داد: سرای زرگرباشی روی زمینی ۱۲۰۰ مترمربعی و با زیربنای ۷۵۰۰ مترمربع ساخته شده و شامل ۸۹ واحد تجاری است. پروژه طی ۹ سال اجرا شده و دو واحد تعمیرات برای نیازهای فوری طلاسازان در نظر گرفته شده است. سیستم اعتبارسنجی خرید طلا، امکان صدور شناسنامه برای مصنوعات و زیرساخت‌های مدرن شامل آب، فاضلاب و فیبر نوری از جمله ویژگی‌های این مجموعه است.

حجت شفایی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان جواهر، گفت: صنعت طلا با قدمت ۷ هزار ساله هنوز زنده است و ایجاد چنین مجموعه‌هایی می‌تواند هنر و فرهنگ خرید مصنوعات را دوباره در جامعه احیا کند.

ابراهیم حبیب‌اللهی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان نیز بر اهمیت اقتصادی سرای زرگرباشی تأکید کرد: هر واحد فروش مصنوعات، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم حامی حدود پنج کارگاه طلاسازی است و ایجاد مراکز عرضه تخصصی به اشتغال و رونق اقتصادی کمک می‌کند. وی از آغاز پروژه‌های بزرگ جدید طی شش ماه آینده خبر داد و افزود: می‌تواند ۳ تا ۵ درصد تولید مصنوعات استان را افزایش دهد و گفت: هدف نهایی راه‌اندازی شهرک طلا در مکانی مناسب است تا کارگاه‌ها به‌صورت متمرکز فعالیت کنند.

افتتاح سرای زرگرباشی، نه تنها یک پروژه تجاری جدید، بلکه احیای یک هویت تاریخی و تلاش برای ترکیب معماری اصیل با نیازهای صنعت مدرن طلا و جواهر در اصفهان است. این مجموعه می‌تواند الگویی برای توسعه مراکز تخصصی مشابه در سایر شهرهای کشور باشد و به تقویت اقتصاد، گردشگری و فرهنگ خرید مصنوعات در قلب بافت تاریخی اصفهان کمک کند.