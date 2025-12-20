نایبرئیس مجلس در آیین آغاز عملیات اجرایی منطقه ویژه فناوری زرینشهر اعلام کرد؛
تغییر ریل اقتصاد ایران به سوی «هوش مصنوعی»؛ اصفهان با سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیون دلاری قطب دیجیتال کشور میشود
علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس، در سفر به اصفهان عملیات احداث منطقه ویژه هوش مصنوعی زرینشهر را در زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار آغاز کرد. وی با اعلام تغییر استراتژی کشور از صنایع آببر به سمت اقتصاد دیجیتال و هایتک، از سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیون دلاری بخش خصوصی و پذیرش شرکتهای فناور در این قطب جدید دیتای کشور خبر داد.
شامگاه جمعه، استان اصفهان به عنوان صنعتیترین کانون کشور شاهد یک چرخش استراتژیک تاریخی در مدل توسعهای خود بود؛ گذار از دودکشهای بلند و صنایع آببر به سوی تراشههای سیلیکونی و اقتصاد مبتنی بر الگوریتم. علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی که به منظور افتتاح پروژههای کلان به شهرستان لنجان سفر کرده بود، کلنگ احداث یکی از بزرگترین زیرساختهای فناوری نوین کشور را بر زمین زد تا رسماً تغییر ریل سرمایهگذاری ایران به سمت طرحهای دانشبنیان و هوش مصنوعی را اعلام کند. این رویداد که با حضور گسترده مدیران ارشد استانی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، نویدبخش تولد سومین منطقه ویژه آیتی کشور در قلب فلات مرکزی ایران است تا اصفهان را به پیشران اصلی صنایع «هایتک» و «کربنصفر» تبدیل کند.
استراتژی جدید صنعتی: خداحافظی با صنایع آلاینده و حرکت به سوی اقتصاد دیجیتال
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه آیین آغاز عملیات اجرایی منطقه ویژه هوش مصنوعی و فناوری زرینشهر، با ترسیم نقشه راه جدید اقتصادی کشور تاکید کرد که دوران تمرکز صرف بر صنایع سنگین و سنتی به سر آمده است. علی نیکزاد با اشاره به ظرفیتهای عظیم نهفته در اقتصاد دیجیتال اظهار داشت که ریلگذاری سرمایهگذاری در کشور تغییر جهت داده و اکنون اولویت اصلی با طرحهای دانشبنیان است.
به گفته وی، این تغییر رویکرد نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای تضمین اشتغال پایدار، خلق ثروت و توسعه صادرات غیرنفتی است. نیکزاد تصریح کرد که مجلس شورای اسلامی با درک این ضرورت، پیش از این با تصویب قوانین مترقی در حمایت از جهش تولید دانشبنیان و توسعه هوش مصنوعی، بستر قانونی لازم را برای فعالیت کارآفرینان و نخبگان این حوزه فراهم آورده است تا اقتصاد ملی از وابستگی به نفت و منابع طبیعی فاصله گرفته و بر مدار دانش و فناوریهای نوین حرکت کند.
جزئیات مگاپروژه فناوری در لنجان: ۳۰۰ هکتار زمین و ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه
پروژهای که عملیات اجرایی آن در لنجان آغاز شد، ابعادی ملی و فراملی دارد. منطقه ویژه اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) زرینشهر در زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار احداث میشود که نشاندهنده عزم جدی برای ایجاد یک اکوسیستم کامل فناوری است. طبق اطلاعات منتشر شده، این پروژه با سرمایهگذاری اولیه ۱۰۰ میلیون دلاری بخش خصوصی کلید خورده است که خود نشانگر اعتماد بازار به آینده اقتصاد دیجیتال در اصفهان است.
این منطقه قرار است در سه محور کلیدی فعالیت کند: ایجاد «قطب داده» (Data Hub) برای مدیریت و پردازش اطلاعات حیاتی کشور، تاسیس «پارک فناوری» برای استقرار شرکتهای نوآور و در نهایت شکلگیری یک «منطقه ویژه اقتصادی آیتی» که مشوقهای گمرکی و مالیاتی ویژهای را به فعالان این حوزه ارائه میدهد. این مجموعه به همراه پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات فولادشهر، اصفهان را صاحب سومین منطقه ویژه آیتی در کل کشور میکند.
همافزایی فولادشهر و زرینشهر؛ کریدور فناوری اصفهان شکل میگیرد
علاوه بر زرینشهر، منطقه ویژه اقتصادی سایبری فولادشهر نیز به عنوان بازوی دیگر این تحول بزرگ معرفی شد. نیکزاد در توضیحات خود به ظرفیت ۲۳۰ هکتاری این منطقه اشاره کرد و از پذیرش پنج شرکت دانشبنیان جدید در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات فولادشهر خبر داد. وی تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی در تعامل نزدیک با مدیریت ارشد استان اصفهان، تمام تلاش خود را برای تصویب نهایی و تسهیل امور این مناطق در هیئت وزیران به کار خواهد بست.
این همافزایی میان زرینشهر و فولادشهر، شهرستان لنجان را که پیشازاین به واسطه کارخانه ذوبآهن و صنایع فولادی شناخته میشد، به کانون تحولات تکنولوژیک بدل میکند. قرارگیری این شهرستان در ۳۵ کیلومتری جنوب غربی مرکز استان و دسترسی به زیرساختهای حملونقل، موقعیت استراتژیکی را برای استقرار شرکتهای بزرگ فناوری فراهم کرده است.
اصفهان؛ پیشگام در گذار به صنایع «کربنصفر» و «آبصفر»
استان اصفهان با دارا بودن بیش از ۹ هزار واحد تولیدی، ۸۴۰ معدن فعال و ۸۰ شهرک صنعتی مصوب، همواره به عنوان صنعتیترین استان کشور شناخته شده است. اما چالشهای زیستمحیطی و بحران آب، لزوم بازنگری در این ساختار را اجتنابناپذیر کرده است. پروژههای جدید هوش مصنوعی در راستای سند آمایش استان و با هدف عبور از صنایع آببر و آلاینده طراحی شدهاند.
مسئولان بر این باورند که توسعه صنایعی با ویژگی «هایتک» (High-Tech)، «کربنصفر» و «آبصفر» تنها راه نجات اقتصاد و محیطزیست اصفهان است. مشارکت فعال بخش خصوصی در ایجاد زیرساختهای IT و ICT نشان میدهد که بخش غیردولتی نیز پیام تغییر را دریافت کرده و آماده است تا صادرات استان را از محصولات سنتی به خدمات فنی و مهندسی و محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی تغییر دهد.
پیگیری مطالبات کارگری در حاشیه سفر صنعتی
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سفر یکروزه خود به غرب استان اصفهان، با حضور در مجتمع عظیم ذوبآهن اصفهان، از نزدیک در جریان چالشهای تولید و دغدغههای نیروی انسانی این صنعت مادر قرار گرفت. نیکزاد پس از شنیدن نظرات نمایندگان کارگران و مدیران، وعده داد که مطالبات و چالشهای موجود را مستقیماً به وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) منتقل کند تا راهکارهای اجرایی برای رفع موانع تولید و بهبود معیشت کارگران این مجموعه اتخاذ شود. بازدید از سایر پروژههای عمرانی و صنعتی شهرستان لنجان نیز بخش پایانی برنامه فشرده نایبرئیس مجلس در روز جمعه بود.