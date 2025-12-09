حسین مجیدی، قهرمان پرآوازه آران و بیدگلی، در مسابقات جهانی WRPF 2025 مسکو با ثبت رکورد ۴۴۲.۵ کیلوگرم در پرس سینه مجهز، بار دیگر بر بام جهان ایستاد. این «اورال» قدرتمند، علاوه بر ارتقای رکورد جهانی، کلکسیونی از افتخارات شامل رکوردهای ۴۵۰ کیلوگرمی و قهرمانی‌های متعدد در ترکیه و روسیه را در کارنامه دارد.

مسکو بار دیگر در برابر قدرت‌نمایی فرزند کویر ایران سر تعظیم فرود آورد. در جریان یازدهمین دوره مسابقات جهانی پاورلیفتینگ فدراسیون WRPF، حسین مجیدی بیدگلی، ستاره بی‌چون‌وهوای سنگین‌وزن ایران، کاری کرد کارستان. او در حالی که چشم هزاران تماشاگر و ورزشکار از ۲۸ کشور جهان به تخته مسابقات دوخته شده بود، با مهار وزنه سرسام‌آور ۴۴۲.۵ کیلوگرم در حرکت پرس سینه، نه تنها مدال طلای دسته مثبت ۱۴۰ کیلوگرم را به گردن آویخت، بلکه رکورد جهان را که پیش از این نیز در اختیار داشت، با ارتقای ۷.۵ کیلوگرمی جابه‌جا کرد. این قهرمانی، تنها یک مدال دیگر برای کلکسیون افتخارات او نیست؛ بلکه مهر تاییدی است بر یک دهه سلطه بلامنازع این ورزشکار اصفهانی بر دنیای وزنه‌های فولادی؛ مردی که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵، نام خود را به عنوان ماشین رکوردشکن در تاریخ این ورزش حک کرده است.

نبرد گلادیاتور ایرانی با نیم تُن آهن در مسکو ۲۰۲۵

حسین مجیدی در تازه‌ترین هنرنمایی خود در مسابقات ۲۰۲۵ مسکو، نشان داد که دود از کنده بلند می‌شود. او در بخش پرس سینه با لوازم (Equipped) و با استفاده از تجهیزات چندلایه (Multi-ply)، به جنگ وزنه‌ای رفت که تصور مهار آن برای بسیاری ناممکن است. ثبت رکورد ۴۴۲.۵ کیلوگرم در دسته فوق سنگین (+140kg)، نتیجه سال‌ها ممارست و تمرینات سنگین است. این وزنه که باعث طنین‌انداز شدن سرود جمهوری اسلامی ایران در سالن مسابقات شد، بار دیگر فاصله معنادار مجیدی با رقبای بین‌المللی‌اش را به رخ کشید. نکته حائز اهمیت در این مسابقه، ارتقای رکورد شخصی و جهانی او بود. مجیدی که پیش‌تر رکوردهای ۴۳۵ کیلوگرمی را به نام خود سند زده بود، این بار با افزایش ۷.۵ کیلوگرمی، استانداردهای جدیدی را برای دسته فوق‌سنگین تعریف کرد. کارشناسان حاضر در مسابقات WRPF، عملکرد او را یکی از فنی‌ترین و قدرتمندترین اجراهای تاریخ این فدراسیون دانستند.

مرور یک دهه افتخار؛ از «پرسِ رام» تا رکوردهای ۴۵۰ کیلوگرمی

اما داستان حسین مجیدی تنها به این مدال طلا ختم نمی‌شود. نگاهی به کارنامه ورزشی او، تصویری از یک اسطوره تمام‌عیار را ترسیم می‌کند. او مردی برای تمام فصول پاورلیفتینگ است؛ چه با تجهیزات و چه بدون آن. یکی از درخشان‌ترین نقاط کارنامه او، ثبت رکورد ۴۵۰ کیلوگرم در یکی از ادوار مسابقات جهانی است؛ جهشی ۱۵ کیلوگرمی نسبت به رکورد ۴۳۷ کیلوگرمی پیشینش که در زمان خود، زلزله‌ای در رسانه‌های ورزشی به پا کرد. علاوه بر این، مجیدی در بخش‌های تخصصی‌تر نیز صاحب سبک است. قهرمانی جهان در پرس «رام» سه‌لایه با مهار وزنه ۳۲۰ کیلوگرم، نشان از تسلط او بر زوایای مختلف این رشته دارد. شاید جالب‌ترین بخش کارنامه او برای علاقه‌مندان به ورزش پاک، قهرمانی سال ۲۰۱۶ در مسابقات کاپ آزاد جهانی مسکو باشد. جایی که او بدون استفاده از پیراهن‌های مخصوص و کمکی (Raw)، با مهار وزنه ۲۵۰ کیلوگرم در رقابت با صدها ورزشکار، مدال طلا را از آن خود کرد و ثابت کرد قدرت او ذاتی است، نه وابسته به تجهیزات.

پدیده «آورال»؛ فراتر از سنگین‌وزن

در ادبیات بدنسازی و پاورلیفتینگ، عنوان «آورال» (Overall) به قهرمان قهرمانان اطلاق می‌شود؛ کسی که با محاسبه نسبت وزن بدن به وزنه زده شده، بهترین عملکرد را در کل مسابقات داشته است. حسین مجیدی بارها در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های کشور با ثبت رکوردهایی نظیر ۴۴۲.۵ کیلوگرم (با کش سه‌لایه)، نه تنها طلای دسته خود، بلکه عنوان اورالی کل مسابقات را نیز تصاحب کرده است. این تداوم در قهرمانی، از مسابقات بین‌المللی پاورلیفتینگ و ددلیفت ترکیه در دهه گذشته آغاز شد و تا امروز که او به عنوان کاپیتان و ستاره تیم‌های اعزامی به روسیه شناخته می‌شود، ادامه داشته است. در بسیاری از اعزام‌ها، او نه تنها یک مدال، بلکه گاهی تا ۴ مدال طلا در رده‌های سنی بزرگسالان و پیشکسوتان (مستر) دشت کرده است که نشان‌دهنده آمادگی بدنی خارق‌العاده او در سنین مختلف قهرمانی است.

افتخاری برای ایران، نگینی برای آران و بیدگل

موفقیت‌های پی‌درپی حسین مجیدی بیدگلی، او را به نماد ورزش شهرستان آران و بیدگل و استان اصفهان تبدیل کرده است. رسانه‌های محلی همواره با عناوینی حماسی از جهش‌های تاریخی رکوردهای او یاد می‌کنند. حضور مستمر او به عنوان سنگین‌وزن‌ترین نماینده ایران در میادین جهانی، وزنِ تیم ملی را بالا برده و ایران را به یکی از مدعیان اصلی سکوی جهانی در دسته +۱۴۰ کیلوگرم تبدیل کرده است. امروز، حسین مجیدی تنها یک ورزشکار نیست؛ او یک برند معتبر در دنیای پاورلیفتینگ مجهز است. کسی که مرزهای توانایی بشر را در پرس سینه جابه‌جا کرده و با تلفیقی از تجربه مسابقات ترکیه و روسیه، اکنون بر قله جهان ایستاده است. انتظار می‌رود با بازگشت این قهرمان ملی، تجلیلی در خور شأن رکوردهای تاریخ‌ساز او صورت گیرد تا انگیزه برای نسل جدیدی از پهلوانان در مهد تمدن ایران، بیش از پیش تقویت شود.