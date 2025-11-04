سیمان اصفهان؛ صادرکننده نمونه استان اصفهان برای پنجمین سال پیاپی
در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه سال ۱۴۰۳ استان اصفهان که شامگاه شنبه ۱۰ آبان با حضور دکتر امیر روشنبخش قنبری، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران، دکتر مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی در سالن اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، شرکت سیمان اصفهان برای پنجمین سال متوالی عنوان «صادرکننده نمونه استان» را کسب کرد.
این موفقیت بر پایه ارزیابی جامع شرکتها در شاخصهای عملکردی از جمله میزان صادرات، کیفیت خدمات، دستاوردهای فنی و مدیریتی، دریافت گواهینامههای بینالمللی و سوابق درخشان تجاری بهدست آمده است.
در این مراسم، لوح تقدیر و تندیس افتخار توسط عبدالمجید یوسفی، مدیرعامل شرکت سیمان اصفهان دریافت شد.
سیمان اصفهان با استمرار در بهبود کیفیت و اجرای برنامههای توسعه صادرات، جایگاه خود را بهعنوان یکی از صادرکنندگان شاخص استان اصفهان استحکام بخشیده است.