شاخص کیفیت هوای اصفهان با میانگین ۱۴۳ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت. همزمان، ۸ ایستگاه شهری از جمله پروین و میرزاطاهر، وضعیت قرمز (ناسالم برای عموم) را ثبت کردند. پدیده غبار صبحگاهی و وضعیت قرمز در خمینی‌شهر و قهجاورستان تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

آلودگی، این مهمان ناخوانده و کشنده دوباره بر ریه‌های نصف جهان خیمه زده است. در حالی که شهروندان خود را برای شروع یک روز کاری آماده می‌کردند، داده‌های نگران‌کننده سازمان محیط زیست منتشر شد تا زنگ خطر را برای گروه‌های آسیب‌پذیر به صدا درآورد. شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان با میانگین ۱۴۳ AQI در آستانه وضعیت قرمز، ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام شد. اما فاجعه تنها به اصفهان محدود نیست؛ نفس شهرستان‌های اطراف نیز به سختی بالا می‌آید و کار از هشدار برای افراد مسن و کودکان گذشته است. اکنون چه مناطقی از اصفهان در وضعیت «بحرانی» قرار دارند و این بحران تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

بحران آلودگی در قلب اصفهان؛ جزئیات وضعیت «قرمز» ایستگاه‌ها

بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ۹ صبح روز شنبه هفدهم آبان‌ماه، وضعیت کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان به دلیل غلظت بالای آلاینده‌ها، به «ناسالم برای گروه‌های حساس» رسیده است. این وضعیت که با میانگین ۱۴۳ AQI ثبت شده است، مستقیماً سلامت سالمندان، کودکان، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی را تهدید می‌کند.

اما بخش نگران‌کننده‌تر ماجرا، ثبت وضعیت «قرمز» در هشت ایستگاه مهم اصفهان است:

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان)، شاخص هوا در ایستگاه‌های زیر از مرز ۱۵۰ گذشته و وضعیت ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد:

خیابان پروین: ۱۶۲ AQI

میرزا طاهر: ۱۷۸ AQI (بالاترین میزان آلودگی)

کردآباد: ۱۶۸ AQI

ولدان: ۱۶۰ AQI

رهنان: ۱۵۵ AQI

فرشادی: ۱۵۴ AQI

خیابان ۲۵ آبان: ۱۵۳ AQI

دانشگاه صنعتی: ۱۵۳ AQI

نارنجی‌های پایتخت و وضعیت قرمز در اطراف

در سایر نقاط کلان‌شهر، وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس (۱۰۱ تا ۱۵۰ AQI) حاکم است. این مناطق شامل ایستگاه‌هایی چون پارک زمزم (۱۳۱)، سپاهان‌شهر (۱۳۶)، هزار جریب (۱۳۴)، خیابان‌های زینبیه و فیض (۱۳۳)، بزرگراه خرازی (۱۱۱) و بولوار کاوه (۱۱۶) می‌شود.

شهرستان‌های قرمزپوش

وضعیت در شهرستان‌ها نیز به همان اندازه بحرانی است؛ شاخص هوای خمینی‌شهر و قهجاورستان همچنان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه گزارش شده است.

هواشناسی اصفهان: غبار صبحگاهی تا پایان هفته پدیده غالب است

در همین ارتباط، هواشناسی اصفهان اعلام کرده است که پدیده غالب مناطق مرکزی استان تا پایان هفته، غبار صبحگاهی خواهد بود. این پدیده به دلیل سکون و پایداری هوا، سبب انباشت آلاینده‌ها و در نتیجه کاهش مداوم کیفیت هوا در روزهای آتی خواهد شد. شاخص کیفی هوا بر اساس اندازه‌گیری پنج آلاینده اصلی، به خصوص ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون محاسبه می‌شود که در حال حاضر عامل اصلی این آلودگی است.