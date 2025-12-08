اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار نارنجی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۱۹ و ۲۰ آذر ۱۴۰۴) خبر داد. بارش برف، کولاک، طوفان لحظه‌ای و سیلابی‌شدن مسیل‌ها، مناطق وسیعی از غرب، جنوب و مرکز استان را تهدید می‌کند و لزوم پرهیز از سفرهای غیرضروری را دوچندان کرده است.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان در اطلاعیه‌ای فوری، وضعیت جوی استان را برای روزهای پایانی هفته «نارنجی» اعلام کرد. بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی و تحلیل الگوهای هواشناسی، یک سامانه بارشی قدرتمند که پتانسیل ایجاد خسارت‌های گسترده را دارد، در حال نزدیک شدن به آسمان نصف‌جهان است. این سامانه که فعالیت خود را به شدت از روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه آغاز خواهد کرد، چهره‌ای زمستانی و خشن به استان خواهد بخشید و تا اواخر وقت پنج‌شنبه ۲۰ آذرماه، پهنه وسیعی از شهرستان‌های استان را تحت تأثیر بارش‌های سنگین برف و باران و وزش بادهای شدید قرار خواهد داد. این شرایط جوی خاص، سطحی از مخاطرات را ایجاد می‌کند که نیازمند آمادگی فوری دستگاه‌های اجرایی و هوشیاری شهروندان است.

جزئیات طوفان و مناطق تحت محاصره برف و باران

بر اساس هشدار سطح نارنجی شماره ۷ صادر شده توسط اداره کل هواشناسی استان اصفهان، نوع مخاطرات پیش‌بینی شده در این سامانه بسیار متنوع و گسترده است . کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که استان اصفهان شاهد ترکیبی از بارش برف و باران، وقوع رعد و برق‌های پی‌درپی، مه‌آلودگی شدید و وزش بادهای بسیار شدید خواهد بود . همچنین در نقاط مستعد، احتمال بارش تگرگ و ایجاد طوفان‌های لحظه‌ای وجود دارد که می‌تواند شرایط را در جاده‌ها و معابر شهری پیچیده کند . نوسانات محسوس دما نیز از دیگر ویژگی‌های این سامانه بارشی است .

منطقه اثر این سامانه، بخش‌های وسیعی از مناطق غربی، جنوبی و حتی مرکزی استان را در بر می‌گیرد. بر اساس لیست اعلام شده، شهرستان‌های سمیرم، فریدون‌شهر، اسلام‌آباد موگویی، بوئین میاندشت، باغ‌بهادران، چادگان، خوانسار و فریدن (داران) در خط مقدم این بارش‌ها قرار دارند . همچنین شدت بارش‌ها و ناپایداری‌ها به دهاقان، دهق، لنجان، زرین‌شهر، شاهین‌شهر و میمه، عسگران، کبوترآباد، گلپایگان، مبارکه، مورچه‌خورت، نایین و نجف‌آباد نیز کشیده خواهد شد . نکته قابل توجه، درگیری مستقیم کلان‌شهر اصفهان و فرودگاه شهید بهشتی در این سامانه بارشی است که اهمیت آمادگی‌های شهری را دوچندان می‌کند .

اختلال در ناوگان حمل‌ونقل و خطر سیلابی شدن مسیل‌ها

هشدار مناطق تحت تأثیر برف و کولاک در روزهای چهارشنبه ۱۹ و پنج‌شنبه ۲۰ آذر

اثرات مخاطره‌آمیز این سامانه تنها به بارش معمولی محدود نمی‌شود. هواشناسی اصفهان صراحتاً نسبت به اختلال گسترده در ناوگان حمل‌ونقل عمومی، اعم از زمینی، هوایی و ریلی هشدار داده است . لغزندگی جاده‌ها، به‌ویژه در مناطق برف‌گیر، گردنه‌های کوهستانی و راه‌های روستایی و مناطق سردسیر، سفر در این روزها را با ریسک بسیار بالایی مواجه می‌کند . کاهش دید افقی ناشی از مه و کولاک برف، می‌تواند منجر به حوادث جاده‌ای شود .

علاوه بر مشکلات ترافیکی، خطر سیلابی شدن مسیل‌ها و بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌های فصلی وجود دارد . آب‌گرفتگی معابر عمومی در شهرها، جاری شدن روان‌آب‌ها و احتمال برخورد صاعقه از دیگر خطراتی است که شهروندان باید جدی بگیرند . وزش تندباد و طوفان‌های موقتی نیز پتانسیل ایجاد خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و محصولات کشاورزی را داراست و حتی ممکن است منجر به اختلال در شبکه انتقال انرژی و برق‌رسانی شود .

دستورالعمل‌های حیاتی برای شهروندان و مسئولان

با توجه به سطح هشدار نارنجی که به معنای احتمال خسارت گسترده است ، توصیه اکید کارشناسان پرهیز مطلق از سفرهای غیرضروری در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه است . در صورت اضطرار برای تردد، به همراه داشتن تجهیزات کامل زمستانی از جمله زنجیر چرخ برای خودروها الزامی است .

شهروندان باید از هرگونه توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها جداً خودداری کنند . فعالیت‌های کوهنوردی، جابجایی عشایر، طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی در این بازه زمانی می‌تواند خطرات جانی به همراه داشته باشد و باید متوقف شود .

دستگاه‌های اجرایی و امدادی، شهرداری‌ها و راهداری‌ها موظف به آماده‌باش کامل هستند . پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آبروها برای جلوگیری از آب‌گرفتگی و آمادگی ماشین‌آلات برف‌روبی برای بازگشایی گردنه‌های سردسیر از اقدامات پیشگیرانه ضروری است . همچنین گلخانه‌داران و صاحبان سالن‌های پرورشی باید نسبت به کنترل دما، رطوبت و استحکام سازه‌های خود در برابر باد شدید اقدام کنند .