منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، از بازگشت آموزش حضوری به مدارس و دانشگاه‌های استان از سه‌شنبه ۱۸ آذر خبر داد. این تصمیم با توجه به پیش‌بینی بارش‌ها و کاهش آلاینده‌ها اتخاذ شده است. با این حال، رعایت پروتکل‌های بهداشتی الزامی است و مدیران مدارس در صورت شیوع آنفلوآنزا اختیار غیرحضوری کردن کلاس‌ها را دارند.

پس از سپری شدن سه روز پرالتهاب که در آن ترکیب سمی آلاینده‌های جوی و موج فراگیر آنفلوآنزا، نفس اصفهان را به شماره انداخته و کلاس‌های درس را به فضای مجازی کشانده بود، سرانجام تصمیم نهایی برای روز سه‌شنبه اتخاذ شد. کارگروه اضطرار آلودگی هوا و سلامت استان اصفهان که طی روزهای گذشته وضعیت قرمز نصف‌جهان را رصد می‌کرد، با تکیه بر نقشه‌های هواشناسی و امید به وزش باد و بارش باران، رأی به بازگشایی مراکز آموزشی داد؛ تصمیمی که البته این بار با یک پیوست مهم بهداشتی و تفویض اختیار به مدیران مدارس همراه شده است تا سلامت دانش‌آموزان در اولویت باقی بماند.

پایان تعطیلات اضطراری؛ بازگشت به کلاس‌های درس با شروط بهداشتی

بر اساس مصوبات آخرین جلسه کارگروه اضطرار که به منظور بررسی همزمان وضعیت شیوع آنفلوآنزا و شاخص‌های آلودگی هوا برگزار شد، مقرر گردید که روند آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌های سراسر استان اصفهان از روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه به حالت حضوری بازگردد.

منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، با اعلام این خبر تأکید کرد که اگرچه آموزش حضوری از سر گرفته می‌شود، اما رعایت الزامات بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری‌ها، به‌ویژه استفاده از ماسک و فاصله‌گذاری فیزیکی، خط قرمز بازگشایی‌هاست. پیش‌ازاین، به منظور قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا و کاهش مواجهه با آلاینده‌های جوی، مدارس اصفهان به مدت سه روز (تا ۱۷ آذر) تعطیل و آموزش‌ها به بستر غیرحضوری منتقل شده بود.

امید به آسمان؛ ورود سامانه بارشی و تغییر معادلات آلودگی

تصمیم‌گیری برای بازگشایی مدارس، وابستگی مستقیمی به تغییرات جوی داشته است. شیشه‌فروش در تشریح دلایل این تصمیم‌گیری به گزارش‌های اداره کل هواشناسی استان اشاره کرد و گفت: «بر اساس پایش‌های انجام‌شده و صدور اطلاعیه سطح زرد هواشناسی، پیش‌بینی می‌شود که از بعدازظهر روز سه‌شنبه هفته جاری، شاهد ورود امواج ناپایدار به استان باشیم.»

این امواج ناپایدار که از مناطق غرب استان وارد می‌شوند، تا پایان هفته جاری و اوایل هفته آینده فعال خواهند بود و انتظار می‌رود بارش‌های جوی مطلوبی را در مناطق غرب، جنوب و مرکز استان رقم بزنند. این تغییرات جوی می‌تواند به عنوان یک تهویه طبیعی عمل کرده و از غلظت آلاینده‌هایی که در روزهای اخیر در سطح ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشتند، بکاهد.

اختیار ویژه به مدیران مدارس برای تعطیلی موردی

نکته بسیار حائز اهمیت در مصوبه جدید، انعطاف‌پذیری در اجرای آموزش حضوری است. مدیرکل مدیریت بحران اصفهان با اشاره به شیوه‌نامه مراقبت و کنترل بیماری‌های تنفسی ابلاغی وزارت بهداشت، اعلام کرد که یک رویکرد محلی و مدرسه‌محور نیز در نظر گرفته شده است.

بر این اساس، مدیران مدارسی که بر اساس پایش و دیده‌وری‌های روزانه، متوجه افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا در واحد آموزشی خود شوند، این اختیار را دارند که با هماهنگی نواحی و مناطق آموزش و پرورش و طرح موضوع در «کمیته سلامت مدرسه»، نسبت به اعمال محدودیت‌های آموزش حضوری اقدام کنند. این بند از مصوبه به مدارس اجازه می‌دهد تا در صورت تبدیل شدن مدرسه به کانون بیماری، مستقل از تصمیم کلی استان، اقدام به غیرحضوری کردن کلاس‌ها نمایند تا زنجیره انتقال در همان نقطه قطع شود.

تداوم محدودیت‌های زیست‌محیطی برای صنایع و خودروها

بازگشایی مدارس به معنای پایان آلودگی هوا نیست. شیشه‌فروش با تأکید بر تداوم شرایط غبارآلود تا پیش از شروع بارش‌ها، از اجرای سخت‌گیرانه محدودیت‌ها برای منابع آلاینده خبر داد. طبق دستورالعمل‌های صادره، فعالیت واحدهای صنعتی، کارگاهی، معادن و به‌ویژه واحدهای تولید آجر که نقش عمده‌ای در آلودگی هوای اصفهان دارند، طبق برنامه زمان‌بندی‌شده محدود و در برخی موارد کاملاً متوقف خواهد شد.

نظارت بر این اقدامات بر عهده اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان است. علاوه بر این، پلیس راهور و پلیس راه مأموریت یافته‌اند تا با قاطعیت از تردد ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر فرسوده و خودروهای دودزا جلوگیری کنند. همچنین هرگونه فعالیت ورزشی در فضای باز برای دانش‌آموزان و شهروندان همچنان ممنوع اعلام شده است تا آسیب‌های ناشی از تنفس هوای آلوده به حداقل برسد.

اصفهان در محاصره دود؛ آمار تکان‌دهنده از وضعیت کلان‌شهر

اهمیت این تصمیمات زمانی مشخص می‌شود که نگاهی به وضعیت کلان زیست‌محیطی اصفهان بیندازیم. گزارش‌های مرکز ملی تغییر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست نشان می‌دهد که اصفهان در میان کلان‌شهرهای ایران (شامل تهران، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، شیراز و اراک) رتبه نخست آلودگی هوا را به خود اختصاص داده است.

این کلان‌شهر با جمعیتی حدود ۲ میلیون نفر و تردد روزانه بیش از ۸۰۰ هزار خودرو، در محاصره صنایع کوچک و بزرگ قرار گرفته است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که ۱۰ درصد از صنایع بزرگ کشور، ۷۰ درصد از تولید آهن و فولاد و بیش از ۵۰ درصد از تولید آجر کشور در این استان متمرکز شده است. تمرکز ۷۰ درصد از صنایع استان در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان، در کنار شرایط خاص اقلیمی و فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، معضلی پیچیده را ایجاد کرده که نیازمند مدیریت دائمی و تصمیمات لحظه‌ای همچون تعطیلی یا بازگشایی مدارس است.