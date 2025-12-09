سرهنگ علی مولوی، رئیس پلیس راه استان اصفهان، نسبت به لغزندگی فوق‌العاده جاده‌ها هم‌زمان با آغاز اولین بارش‌ها هشدار داد. وی با تشریح پدیده ترکیب روغن و دوده با آب باران که سطح آسفالت را صابونی می‌کند، از رانندگان خواست با کاهش سرعت و رعایت فاصله طولی، از وقوع تصادفات زنجیره‌ای جلوگیری کنند.

آسمان اصفهان پس از ماه‌ها خشکی و گرما، سرانجام درهای رحمت خود را گشود، اما این نعمت الهی در ساعات اولیه می‌تواند به یک تهدید جدی برای مسافران جاده‌ای تبدیل شود. رئیس پلیس راه استان اصفهان دقایقی پیش با صدور یک هشدار آنی، وضعیت محورهای مواصلاتی استان را «بسیار لغزنده» و «پرخطر» توصیف کرد. سرهنگ علی مولوی با تاکید بر اینکه خطرناک‌ترین زمان برای رانندگی، دقایق و ساعات اولیه شروع بارش است، از پدیده‌ای فیزیکی و شیمیایی در سطح آسفالت پرده برداشت که اصطکاک لاستیک با جاده را به نزدیک صفر می‌رساند و کنترل خودرو را از دست راننده خارج می‌کند. این هشدار جدی در حالی صادر می‌شود که آمارها نشان می‌دهد بیشترین حجم تصادفات واژگونی و برخورد‌های زنجیره‌ای، دقیقاً در همین بازه زمانی طلاییِ شروع بارش‌ها رخ می‌دهد.

شناخت یک خطر؛ چرا جاده‌ها «لیز» می‌شوند؟

شاید برای بسیاری از رانندگان سوال باشد که چرا پلیس همواره بر واژه "نخستین بارش" تاکید دارد و آن را خطرناک‌تر از بارش‌های سیل‌آسا در اواسط زمستان می‌داند. سرهنگ مولوی در تشریح این وضعیت اظهار داشت: موضوع تنها خیس شدن سطح زمین نیست. در طول ماه‌های گرم و خشک سال، لایه‌ای از آلاینده‌ها شامل دوده اگزوز خودروها، ذرات میکروسکوپی لاستیک، روغن‌های نشت‌کرده از موتور ماشین‌های سنگین و گرد و غبار محیطی، منافذ آسفالت را پر می‌کنند. وی افزود: زمانی که اولین قطرات باران بر سطح جاده می‌بارد، این مواد روغنی و شیمیایی با آب حل نمی‌شوند، بلکه به دلیل چگالی کمتر روی آب شناور شده و یک امولسیون (مخلوط) بسیار لغزنده و صابونی‌شکل ایجاد می‌کنند. این لایه نازک و نامرئی بین تایر خودرو و سطح زبر آسفالت قرار می‌گیرد و عملاً چسبندگی خودرو به جاده را از بین می‌برد. در این شرایط، حتی مجهزترین خودروها با سیستم‌های ترمز پیشرفته نیز در برابر قوانین فیزیک تسلیم شده و با کوچک‌ترین ترمز یا تغییر مسیر ناگهانی، دچار لغزش و انحراف می‌شوند.

فرمان ایست به سرعت؛ فرمول‌های نجات در باران

رئیس پلیس راه استان اصفهان با بیان اینکه در چنین شرایطی «سرعت مطمئنه» تنها کلید نجات است، تصریح کرد:

منظور از سرعت مطمئنه، سرعت مجاز تابلوها نیست؛ بلکه سرعتی است که راننده در آن قادر باشد خودرو را پیش از برخورد با مانع متوقف کند. در شرایط لغزندگی، مسافت توقف خودرو (خط ترمز) گاهی تا سه برابر شرایط عادی افزایش می‌یابد.

سرهنگ مولوی هشدارهای عملیاتی خود را این‌گونه ادامه داد:

رانندگان باید فاصله طولی خود را با خودروی جلویی به شدت افزایش دهند. قاعده «دو ثانیه» فاصله در هوای خشک، در هوای بارانی باید به «چهار تا پنج ثانیه» افزایش یابد. همچنین هرگونه تغییر مسیر ناگهانی (لایی کشیدن)، ترمزهای میخکوب‌کننده و حرکات شتاب‌زده، حکم بازی با جان خود و دیگران را دارد. در جاده‌های لغزنده، پدال گاز و ترمز باید با ملایمت تمام فشرده شوند تا تعادل دینامیکی خودرو برهم نخورد.

دید کم و خطر تصادفات زنجیره‌ای

بخش دیگری از هشدارهای پلیس راه به موضوع «دید افقی» اختصاص داشت. بارش باران علاوه بر لغزندگی، اغلب با مه‌گرفتگی و کاهش دید همراه است. کدر شدن شیشه‌ها و بخار گرفتگی داخل کابین نیز این مشکل را دوچندان می‌کند. مقام ارشد انتظامی راهور استان در این باره توصیه کرد:

اطمینان از سلامت برف‌پاک‌کن‌ها پیش از سفر یک امر حیاتی است. تیغه‌های فرسوده برف‌پاک‌کن در لحظات حساس بارندگی شدید، شیشه را مات کرده و دید راننده را کور می‌کنند. همچنین روشن کردن چراغ‌های مه‌شکن و نور پایین در طول روز، نه برای دیدن جاده، بلکه برای «دیده شدن» توسط سایر رانندگان الزامی است. سرهنگ مولوی در پایان با درخواست از شهروندان برای پرهیز از سفرهای غیرضروری در زمان ناپایداری‌های جوی، خاطرنشان کرد: صبر و حوصله در رانندگی و پرهیز از عجله، ساده‌ترین و در عین حال موثرترین راهکار برای پیشگیری از سوانح تلخ و تصادفات زنجیره‌ای در روزهای بارانی است. پلیس راه با تمام توان در محورها حضور دارد، اما ایمنی نهایی در گرو رفتار مسئولانه رانندگان است.