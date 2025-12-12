جزئیات دقیق و علل اصلی سانحه در گردنه ایلاندره؛ خوابآلودگی راننده عامل رقم خوردن حادثه
فاجعه جادهای در محور سمیرم؛ واژگونی مرگبار اتوبوس تهران-یاسوج با 3 قربانی و 15 زخمی
صبح امروز یک دستگاه اتوبوس مسافربری از مبدأ تهران به مقصد یاسوج در جاده تنگ خشک سمیرم به دلیل سرعت بالا و خوابآلودگی راننده واژگون شد. این سانحه مرگبار در گردنه پشته، سه کشته شامل دو مرد و یک زن و پانزده مصدوم بر جای گذاشت. دوازده تیم امدادی عملیات رهاسازی و انتقال مصدومان را انجام دادند.
بامداد امروز، جادههای کشور شاهد یکی از تلخترین حوادث ترافیکی ماههای اخیر بود. یک اتوبوس مسافربری حامل ۱۸ سرنشین که از پایتخت عازم استان کهگیلویه و بویراحمد بود، در محدوده بحرانی و کوهستانی سمیرم از مسیر اصلی منحرف و واژگون شد. این فاجعه جادهای، که در لحظات آغازین صبح رقم خورد، متأسفانه به جان باختن سه نفر از هموطنانمان انجامید و ۱۵ نفر دیگر را راهی بیمارستان کرد. در پی وقوع این حادثه تلخ، تمامی نیروهای امدادی، اورژانس و مدیریت بحران استان اصفهان در آمادهباش کامل قرار گرفتند.
اعلام رسمی آمار فوتیها و مصدومان توسط مقامات استانی
منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، در گفتوگو با رسانهها، جزئیات دقیقی از زمان و مکان این سانحه را ارائه کرد. او تأکید کرد که واژگونی اتوبوس مذکور در ساعت ۵ و ۴۵ دقیقه صبح امروز در بخش جنوبی استان، یعنی در جاده تنگ خشک واقع در منطقه ایلاندره و مشخصاً در محدوده گردنه پشته سمیرم به وقوع پیوست. این اتوبوس پس از خروج از مسیر اصلی، به متأسفانه به عمق دره سقوط کرده است.
شیشهفروش ضمن تأیید آمار قربانیان، اعلام کرد که متأسفانه دو مرد و یک زن در این حادثه تلخ جان خود را از دست دادند. در پی این فاجعه، پانزده نفر از مسافران نیز دچار آسیبدیدگیهای مختلف شدند. گستردگی ابعاد حادثه سبب شد تا دوازده تیم تخصصی امداد و نجات، از جمله نیروهای اورژانس پیشبیمارستانی، جمعیت هلالاحمر، پلیسراه و راهداری، به سرعت به محل اعزام شوند. بر اساس گزارشهای اولیه پلیسراه، عامل اصلی وقوع این سانحه، ترکیبی از سرعت غیرمجاز و خوابآلودگی راننده اتوبوس تشخیص داده شده است.
عملیات پیچیده امدادرسانی که شامل رهاسازی مجروحان از میان آهنپارههای اتوبوس واژگون شده بود، بلافاصله آغاز شد. مدیریت بحران استان اصفهان اعلام کرد که یازده نفر از مصدومان جهت تکمیل مراحل درمانی خود به بیمارستان سیدالشهدای سمیرم منتقل شدند و چهار نفر دیگر نیز به بیمارستان شهرضا اعزام گردیدند. همچنین خوشبختانه دو نفر از مسافران به صورت سرپایی در محل درمان شدند و وضعیت عمومی سایر مصدومان مطلوب گزارش شده است. بیمارستان سمیرم از همان لحظات نخست با ظرفیت کامل ۱۹ تخت اورژانس، آماده پذیرش و رسیدگی به مجروحان بود. فرماندار سمیرم نیز با تشکیل فوری جلسه مدیریت بحران، هماهنگیهای لازم را جهت مدیریت بحران و تسریع در روند کمکرسانی انجام داد.