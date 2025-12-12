هشدار مدیریت بحران: رانندگان پیش از سفر به گردنههای کوهستانی، وضعیت جادهها را استعلام کنند
ازگشایی کامل محورهای اصلی اصفهان؛ نبرد شبانهروزی راهداری با برف در غرب و جنوب استان
مدیرکل مدیریت بحران اصفهان اعلام کرد که تمامی محورهای اصلی استان باز است و عملیات برفروبی در بیش از هزار کیلومتر از راههای روستایی غرب و جنوب ادامه دارد. گردنههای کلوسه (فریدونشهر) و بیژن (سمیرم) موقتاً مسدود هستند. تیمهای راهداری با ۵۵۰ ماشینآلات فعال بوده و به رانندگان توصیه شده است به دلیل کاهش دما و یخزدگی، با تجهیزات زمستانی تردد کنند.
با تلاش بیوقفه تیمهای راهداری استان اصفهان، در پی بارشهای سنگین برف در مناطق کوهستانی، اکنون تمامی شریانهای اصلی و حیاتی استان کاملاً باز بوده و ترافیک در جریان است. با این حال، عملیات نفسگیر برفروبی در محورهای فرعی و روستایی همچنان ادامه دارد تا دسترسی روستاییان در مناطق غربی و جنوبی که بیشترین تأثیر را از سامانه بارشی اخیر پذیرفتهاند، برقرار شود. همزمان، مدیرکل مدیریت بحران استان جزئیات مسدود بودن دو گردنه مهم را تشریح کرده و هشدارهای جدی را درباره خطر یخزدگی جادهها به رانندگان ارائه کرده است.
تمام راههای اصلی اصفهان باز است؛ تمرکز بر محورهای روستایی برفگیر
منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، امروز با تشریح آخرین وضعیت راههای استان پس از فعالیت سامانه بارشی اخیر، خبر داد که خوشبختانه هیچگونه انسدادی در تمامی راههای اصلی و آزادراههای مهم استان اصفهان مشاهده نمیشود و تردد به صورت روان در جریان است. وی تأکید کرد که در حال حاضر، کلیه توان و ظرفیت تیمهای عملیاتی بر محورهای روستایی و فرعی متمرکز شده است.
عملیات برفروبی و نمکپاشی به صورت شبانهروزی و با جدیت تمام در محورهای روستایی مناطق غرب و جنوب استان ادامه دارد. این مناطق شامل ارتفاعات و جادههای کوهستانی شهرستانهایی چون فریدونشهر، بویین میاندشت، سمیرم، چادگان و فریدن میشوند که به دلیل بارش سنگین برف نیازمند اقدامات ویژه برای بازگشایی مسیرها هستند.
شیشهفروش افزود:
طی فعالیت سامانههای بارشی که عمدتاً از سمت جنوب و غرب استان وارد شدهاند، در طول بیست و چهار ساعت گذشته، عملیات گسترده برفروبی و ایمنسازی توسط بیست و پنج تیم اداره راهداری در مسیری به طول بیش از هزار کیلومتر از راههای ارتباطی استان انجام پذیرفته است.برای تضمین پایداری و ایمنی تردد در فصول سرد، یکصد و سه تیم راهداری زمستانی به همراه پانصد و پنجاه دستگاه ماشینآلات تخصصی راهداری و دویست دستگاه تجهیزات دیگر، در سطح محورهای جادهای برفگیر استان مستقر شده و در حال انجام وظیفه و فعالیت مستمر برای باز نگه داشتن و ایمنسازی مسیرها هستند.
دو گردنه مهم موقتاً مسدود شدند؛ برنامه بازگشایی پس از کولاک
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان همچنین وضعیت دو گردنه کوهستانی حساس را تشریح کرد که به صورت موقت مسدود شدهاند:
-
گردنه کلوسه (فریدونشهر): این گردنه که در بخش موگویی شهرستان فریدونشهر واقع شده، به دلیل حجم بالای برف و کولاک شدید، موقتاً مسدود اعلام شده است. این محور، مسیر دسترسی حیاتی برای هفت روستای منطقه است. آقای شیشهفروش اعلام کرد که دو گروه متخصص برفروبی راهداری در حالت آمادهباش قرار دارند و بلافاصله پس از فروکش کردن کولاک، عملیات بازگشایی محور روستاها و به ویژه گردنه کلوسه را آغاز خواهند کرد تا زندگی عادی در این مناطق از سر گرفته شود.
-
گردنه بیژن (سمیرم): این گردنه که در محور پادنای سمیرم و در منطقه مرزی با سیسخت استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد، با هدف پیشگیری از بروز هرگونه حادثه ترافیکی و به دلیل بارش برف و شرایط سخت آب و هوایی، تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.
هشدار جدی درباره کاهش دما و درخواست استعلام وضعیت راهها
مدیرکل مدیریت بحران در ادامه به رانندگان و مسافران هشدار داد: با توجه به پیشبینی کاهش دما که در برخی مناطق غربی استان تا حدود ۷ درجه سانتیگراد گزارش شده است، شرایط یخزدگی جادههای کوهستانی در مناطق فوقالذکر بسیار محتمل است.
به همین دلیل، اکیداً به رانندگان توصیه میشود که پیش از اقدام به سفر در محورهای جنوبی و غربی استان، حتماً اصول ایمنی را به طور کامل رعایت کرده و خودروهای خود را به طور کامل به امکانات و تجهیزات زمستانی مناسب از جمله زنجیر چرخ مجهز نمایند. برای کسب اطلاع دقیق و بهروز از وضعیت راهها، مسافران باید با تلفن ۱۴۱ مدیریت راهها تماس حاصل فرمایند.
وی همچنین به اقدامات انجام شده در راستای ایمنی و رفاه مسافران در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و افزود که امدادرسانی به بیست و سه دستگاه خودروی در راه مانده انجام شده و همچنین سی نفر از مسافرانی که در جادهها گرفتار شده بودند، در سایتهای اسکان اضطراری پیشبینی شده در مناطق برفگیر غرب استان، اسکان داده شدند.
رئیس پلیس راه استان اصفهان نیز با اشاره به بارندگی شب گذشته و بروز پدیده مهگرفتگی در برخی محورهای مواصلاتی استان گفت: کاهش دید در محورکاشان–اصفهان و همه محورهای نائین گزارش شده است.
سرهنگ علی مولوی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای استان اصفهان اظهار داشت: بارندگیهای شب گذشته باعث بروز مهگرفتگی در برخی محورهای مواصلاتی استان بهویژه در محور کاشان – نائین و بخشهایی از محورهای شرقی شهرستان نائین شده است.
وی با بیان اینکه کاهش دید افقی در این محورها گزارش شده است، افزود: تیمهای پلیس راه از نخستین ساعات صبح در نقاط مهآلود مستقر شده و در حال مدیریت ترافیک و هدایت خودروها هستند.
رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد:
با وجود مهگرفتگی، هیچیک از مسیرهای اصلی و فرعی استان مسدود نیست و تردد در همه جادهها برقرار است؛ با این حال رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی مناسب را رعایت کنند. پلیس راه استان تا بازگشت شرایط جوی به وضعیت پایدار، بهصورت مستمر در محورهای لغزنده و دارای مهگرفتگی حضور خواهد داشت تا رفتوآمد شهروندان با کمترین اختلال انجام شود.
سرهنگ مولوی همچنین از رانندگان خواست ضمن استفاده از چراغهای مهشکن، از سبقتهای ناگهانی در مسیرهای مهآلود خودداری کرده و آخرین وضعیت راهها را پیش از سفر از طریق سامانههای اطلاعرسانی پلیس راه دریافت کنند.