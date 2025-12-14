گزارش وضعیت جوی و پایش آلایندهها در صبح یکشنبه
تنفس راحت در نصفجهان زیر سایه مهدود؛ هوای اصفهان و ۵ شهر مجاور در وضعیت «قابل قبول» ثبت شد
میانگین شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان و شهرهای همجوار صبح یکشنبه ۲۳ آذر عدد ۵۹ و وضعیت قابل قبول را نشان میدهد. با این حال، علیرغم میانگین مطلوب، غلظت آلایندهها در ایستگاههای زینبیه و کردآباد شرایط را برای عموم و گروههای حساس ناسالم کرده است. پدیده غالب جوی امروز مهدود گزارش شده است.
صبح امروز، یکشنبه ۲۳ آذرماه، شهروندان اصفهانی در حالی روز خود را آغاز کردند که دادههای آماری ایستگاههای سنجش آلودگی، تصویری دوگانه از وضعیت تنفسی شهر ارائه میدهند. بر اساس جدیدترین گزارشهای دریافتی از سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست منطقه اصفهان، میانگین شاخص کیفی هوای این کلانشهر تا ساعت ۸ صبح، عدد ۵۹ (AQI) را نشان میدهد که بیانگر وضعیت «قابل قبول» است. با این وجود، پدیده غالب جوی در آسمان شهر «مهدود» گزارش شده و تابش آفتاب با پردهای از غبار رقیق همراه است که هوای سرد پاییزی را تحتالشعاع قرار داده است. در حالی که میانگین کلی عدد مطلوبی را نشان میدهد، بررسی دقیقتر نقشههای پایشگر حاکی از تفاوت معنادار کیفیت هوا در مناطق مرکزی و حاشیهای شهر است.
جزئیات آماری از ۱۵ ایستگاه سنجش کیفیت هوا
به گزارش خبرنگار مهر و بر اساس دادههای استخراج شده از ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در سطح کلانشهر اصفهان، توزیع آلایندهها نشاندهنده شرایط نسبتاً پایدار در اکثر نقاط شهر است. نکته قابل توجه در گزارش امروز، ثبت وضعیت «پاک» (رنگ سبز) در ۹ ایستگاه مهم شهری است که خبری امیدوارکننده برای گروههای آسیبپذیر محسوب میشود.
ایستگاه میرزا طاهر با ثبت عدد ۱۷ پاکترین هوا را در میان ایستگاههای سنجش به خود اختصاص داده است. پس از آن، ایستگاههای خیابان ۲۵ آبان با شاخص ۴۷، خیابان انقلاب با ۳۰، دانشگاه صنعتی با ۳۹، رودکی با ۳۴ و سپاهانشهر با ۳۵ در محدوده هوای پاک قرار دارند. همچنین خیابانهای فرشادی و ولدان با شاخص ۴۲، فیض با ۴۹ و هزار جریب با ۲۷ AQI، صبحی عاری از آلودگی محسوس را تجربه میکنند.
نکته تحلیلی:
«تفاوت فاحش میان شاخص ۱۷ در میرزا طاهر و ۱۶۵ در زینبیه، نشاندهنده تأثیر مستقیم ترافیک محلی، تراکم جمعیت و منابع آلاینده ساکن در توزیع نامتوازن آلودگی در سطح شهر اصفهان است.»
جدول تفکیکی وضعیت ایستگاههای شهر اصفهان
برای درک بهتر وضعیت پراکندگی آلایندهها در نقاط مختلف شهر، جدول زیر بر اساس آخرین دادههای ساعت ۸ صبح تنظیم شده است:
|نام ایستگاه
|شاخص (AQI)
|وضعیت کیفی
|میرزا طاهر
|۱۷
|پاک (سبز)
|هزار جریب
|۲۷
|پاک (سبز)
|خیابان انقلاب
|۳۰
|پاک (سبز)
|سپاهانشهر
|۳۵
|پاک (سبز)
|دانشگاه صنعتی
|۳۹
|پاک (سبز)
|خیابان فرشادی / ولدان
|۴۲
|پاک (سبز)
|خیابان ۲۵ آبان
|۴۷
|پاک (سبز)
|خیابان فیض
|۴۹
|پاک (سبز)
|پارک زمزم
|۵۴
|قابل قبول (زرد)
|رهنان
|۵۶
|قابل قبول (زرد)
|بزرگراه خرازی
|۶۲
|قابل قبول (زرد)
|خیابان کاوه
|۱۰۰
|قابل قبول (زرد)
|کردآباد
|۱۲۷
|ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی)
|خیابان پروین اعتصامی
|۱۳۰
|ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی)
|زینبیه
|۱۶۵
|ناسالم برای عموم (قرمز)
وضعیت قرمز و نارنجی در مناطق حاشیهای و پرترافیک
علیرغم میانگین قابل قبول در کل شهر، برخی نقاط اصفهان همچنان با غلظت بالای آلایندهها دست و پنجه نرم میکنند. دادهها نشان میدهد که هوای منطقه زینبیه با شاخص ۱۶۵ در وضعیت «ناسالم برای عموم» (قرمز) قرار گرفته است. این شرایط هشداری جدی برای ساکنان این منطقه است تا از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
علاوه بر این، ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۳۰ و ایستگاه کردآباد با عدد ۱۲۷، وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» را نشان میدهند. سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار در این مناطق باید احتیاط بیشتری به خرج دهند. در سایر نقاط نظیر پارک زمزم (۵۴)، بزرگراه خرازی (۶۲)، رهنان (۵۶) و کاوه (۱۰۰)، وضعیت هوا در شرایط قابل قبول و در مرز تغییر وضعیت قرار دارد.
هوای شهرستانها و پدیدههای جوی غالب
بررسی وضعیت شهرهای مجاور اصفهان نیز حاکی از شرایطی مشابه است. طبق گزارشهای دریافتی، شاخص کیفیت هوا در شهرهای خمینیشهر، زرینشهر، شاهینشهر، مبارکه و کاشان در محدوده «قابل قبول» قرار دارد. با این حال، منطقه «قهجاورستان» شرایط متفاوتی را تجربه میکند و هوای این منطقه برای گروههای حساس ناسالم گزارش شده است.
از نظر جوی، هوای اصفهان در ساعت انتشار این گزارش آفتابی و سرد توصیف شده است، اما به دلیل پدیده اینورژن و شرایط فصلی، «مهدود» و غبار محلی پدیده غالب است که دید افقی را اندکی کاهش داده و حس بصری آلودگی را به شهروندان منتقل میکند.
راهنمای تفسیر شاخصهای آلودگی (AQI)
شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری استاندارد برای تبدیل غلظت ترکیبات مختلف آلاینده به یک عدد قابل فهم است. این شاخص پنج آلاینده اصلی شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O3)، دیاکسید نیتروژن (NO2)، دیاکسید گوگرد (SO2) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM2.5) و زیر ۱۰ میکرون را اندازهگیری میکند.
-
۰ تا ۵۰: هوای پاک (سبز)
-
۵۱ تا ۱۰۰: هوای سالم و قابل قبول (زرد)
-
۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی)
-
۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای عموم (قرمز)
-
۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم (بنفش)
-
۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک (قهوهای)
این اندازهگیریها به صورت روزانه و برخط در ایستگاههای پایش هوا ثبت شده و مبنای تصمیمگیریهای مدیریتی و هشدارهای بهداشتی قرار میگیرند.
سوالات متداول درباره وضعیت هوای امروز اصفهان
۱. وضعیت کلی هوای اصفهان در روز یکشنبه ۲۳ آذر چگونه است؟
میانگین شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان عدد ۵۹ را نشان میدهد که بیانگر وضعیت «قابل قبول» است، اما آسمان شهر غبارآلود و همراه با مهدود است.
۲. کدام مناطق اصفهان آلودهترین هوا را دارند؟
ایستگاه زینبیه با شاخص ۱۶۵ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد. همچنین خیابانهای پروین و منطقه کردآباد برای گروههای حساس ناسالم هستند.
۳. وضعیت هوای شهرهای اطراف اصفهان چطور گزارش شده است؟
شهرهای خمینیشهر، زرینشهر، شاهینشهر، مبارکه و کاشان هوای قابل قبول دارند، اما هوای قهجاورستان برای گروههای حساس ناسالم است.
نظر شما چیست؟
آیا تفاوت کیفیت هوا را در محله خود احساس میکنید؟ مشاهدات عینی خود از وضعیت مهدود و غبار امروز اصفهان را با ما و سایر خوانندگان به اشتراک بگذارید.