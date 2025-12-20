به دنبال برودت شدید هوا و یخزدگی معابر در مصوبه ستاد مدیریت بحران استانداری اعلام شد؛
تغییر ساعت کاری ادارات و بانکهای اصفهان برای شنبه و یکشنبه / جزئیات غیرحضوری شدن دانشگاهها و مدارس
منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعلام کرد به دلیل بارش برف و کاهش محسوس دما، فعالیت تمامی ادارات، بانکها و دستگاههای اجرایی استان در روزهای شنبه و یکشنبه با یک ساعت تاخیر آغاز میشود. همچنین مدارس و دانشگاهها در روز شنبه غیرحضوری بوده و تیمهای امدادی در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
به دنبال ورود سامانه بارشی قدرتمند به مرکز کشور و تغییر ناگهانی وضعیت جوی که با بارش برف سنگین و کاهش شدید دما همراه بوده است، ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان شامگاه جمعه تشکیل جلسه داد تا تمهیدات لازم برای جلوگیری از حوادث احتمالی و مدیریت ترافیک شهری را اتخاذ کند. بر اساس خروجی این جلسه اضطراری که با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط برگزار شد، تصمیمات ویژهای در خصوص نحوه فعالیت ناوگان حملونقل، وضعیت آموزشی مراکز تحصیلی و همچنین ساعات کاری نهادهای دولتی و خدماترسان در روزهای ابتدایی هفته جاری گرفته شد که هدف اصلی آن حفظ ایمنی شهروندان در برابر خطرات ناشی از یخبندان و لغزندگی معابر است.
جزئیات تغییر ساعت کاری ادارات و بانکها در روزهای ۲۹ و ۳۰ آذر
منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در گفتوجوی اختصاصی با رسانهها، ضمن تشریح آخرین وضعیت جوی حاکم بر استان، از ابلاغ مصوبه جدید این ستاد به تمامی دستگاههای اجرایی خبر داد. بر اساس اظهارات وی، با توجه به گزارشهای واصله از ایستگاههای هواشناسی مبنی بر کاهش شدید دما و شرایط ناپایدار جوی در اکثر مناطق استان، مقرر گردید که شروع فعالیت تمامی ادارات دولتی، نهادهای عمومی، دستگاههای اجرایی، بانکها و شرکتهای بیمه در روزهای شنبه ۲۹ آذر و یکشنبه ۳۰ آذرماه با تغییر زمانی همراه باشد.
شیشهفروش تصریح کرد که طبق این مصوبه، آغاز به کار کارمندان و پرسنل بخشهای مذکور در این دو روز با "یک ساعت تاخیر" صورت خواهد پذیرفت. این تصمیم راهبردی با هدف کاهش بار ترافیکی در ساعات اولیه صبح، که معمولاً با بیشترین میزان یخزدگی سطح آسفالت همراه است، و همچنین تسهیل در عملیات برفروبی و ایمنسازی مسیرها توسط تیمهای خدمات شهری اتخاذ شده است. وی تاکید کرد که مدیران دستگاهها موظف به اطلاعرسانی درونسازمانی جهت جلوگیری از سرگردانی اربابرجوع هستند.
وضعیت آموزشی مدارس و دانشگاههای استان اصفهان
بخش دیگری از مصوبات ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان به وضعیت فعالیت مراکز آموزشی اختصاص داشت. طبق اعلام رسمی مدیریت بحران و گزارشهای تکمیلی، با در نظر گرفتن دشواری تردد و خطرات ناشی از لغزندگی معابر برای دانشآموزان و دانشجویان، فعالیت کلیه مدارس و دانشگاههای سطح استان اصفهان در روز شنبه به صورت «غیرحضوری» خواهد بود. این تصمیم شامل تمامی مقاطع تحصیلی بوده و کلاسها در بستر سامانههای مجازی برگزار میگردد تا از هرگونه تردد غیرضروری در سطح شهر و جادههای برونشهری اجتناب شود.
آمادهباش کامل تیمهای امدادی و راهداری در محورهای مواصلاتی
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در ادامه گزارش خود به وضعیت عملیاتی جادهها اشاره کرد و افزود: هماکنون تیمهای امدادی و عملیاتی شامل نیروهای راهداری، پلیس راه و هلالاحمر در تمامی محورهای مواصلاتی استان، به ویژه در گردنههای برفگیر و مناطق کوهستانی مستقر هستند و عملیات برفروبی و نمکپاشی به صورت مداوم در حال انجام است.
همچنین تیمهای خدمات شهری شهرداریهای سراسر استان با بسیج امکانات و ماشینآلات مکانیزه، در حال یخزدایی و بازگشایی معابر اصلی و فرعی شهرها هستند. شیشهفروش با اشاره به وضعیت خاص جوی، هشدارهای جدی را خطاب به رانندگان صادر کرد و بر ضرورت رعایت اصول ایمنی تاکید ورزید. وی از رانندگان ناوگان حملونقل عمومی، سرویسهای ایاب و ذهاب صنایع و شرکتها درخواست کرد تا با رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه حرکت کنند.
پیشبینی کاهش ۱۲ درجهای دما و الزامات تردد جادهای
بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، اگرچه بارشها به صورت پراکنده ادامه خواهد داشت، اما پدیده غالب در روزهای پیش رو کاهش محسوس دمای هواست که پیشبینی میشود تا ۱۲ درجه سانتیگراد افت دما در برخی نقاط استان رخ دهد. این کاهش دما موجب ماندگاری یخزدگی در سطح جادهها خواهد شد.
در همین راستا، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان اعلام کرد که تردد در تمامی جادههای برونشهری استان به دلیل تداوم بارش برف و کولاک به کندی انجام میشود و سطح جادهها به شدت لغزنده است. وی تاکید کرد که عبور از محورهای کوهستانی و برفگیر تنها با همراه داشتن و استفاده از زنجیر چرخ امکانپذیر است و پلیس راه از تردد خودروهای فاقد تجهیزات زمستانی ممانعت به عمل خواهد آورد. جمعه ۲۸ آذرماه به عنوان یکی از روزهای پربارش در تقویم استان ثبت شد و اکنون مدیریت تبعات پس از بارش در دستور کار مسئولان قرار دارد.