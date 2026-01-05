گزارش تفصیلی از دادههای ۱۷ ایستگاه سنجش آلایندهها؛
وضعیت قرمز در 3 منطقه و هشدار برای گروههای حساس؛ آخرین وضعیت کیفیت هوای اصفهان و شهرستانها
در حالی که میانگین شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان عدد ۹۴ و وضعیت قابلقبول را نشان میدهد، دادههای نقطهای حاکی از بحران در برخی مناطق است. منطقه کردآباد اصفهان و شهرهای قهجاورستان و کاشان در وضعیت قرمز (ناسالم برای عموم) قرار دارند. همزمان، شهرضا پاکترین هوا را تجربه میکند و ۵ ایستگاه دیگر در وضعیت هشدار نارنجی هستند.
بر اساس جدیدترین پایشهای انجام شده توسط مرکز کنترل و پایش محیط زیست، کیفیت هوای استان اصفهان در ساعات ابتدایی صبح امروز تصویری دوگانه و نگرانکننده را به نمایش گذاشته است. اگرچه میانگین شاخص کیفی هوا (AQI) در کلانشهر اصفهان عدد ۹۴ را نشان میدهد که در دامنه قابلقبول قرار دارد، اما تحلیل دقیق دادههای دریافتی از ۱۷ ایستگاه سنجش فعال تا ساعت هفت صبح، گویای واقعیتی متفاوت در نقاط مختلف جغرافیایی استان است. در شرایطی که شهروندان در جنوب استان هوایی پاک را استشمام میکنند، ساکنان مناطق شرقی و شمالی اصفهان و همچنین دو شهر مجاور، با غلظت بالای آلایندهها و شرایط ناسالم برای تمامی گروههای سنی مواجه هستند؛ وضعیتی که لزوم توجه به هشدارهای بهداشتی و بررسی دقیق جدول شاخصها را در کانونهای آلودگی دوچندان میکند.
وضعیت قرمز و خطرناک: کردآباد، قهجاورستان و کاشان در محاصره آلایندهها
تحلیل دادههای ایستگاههای سنجش آلودگی نشان میدهد که بحرانیترین وضعیت تنفسی مربوط به سه نقطه خاص در استان است. در صدر جدول آلودگی، منطقه کردآباد اصفهان قرار دارد که با ثبت شاخص ۱۷۰ (AQI)، آلودهترین نقطه استان شناسایی شده است. این عدد بیانگر وضعیت «ناسالم برای عموم» است و تمامی شهروندان ساکن در این محدوده باید از ترددهای غیرضروری در فضای باز اکیداً خودداری کنند.
پس از کردآباد، شهر قهجاورستان با شاخص ۱۵۷ در رتبه دوم آلودگی قرار گرفته است. همچنین دادههای دریافتی از شهر کاشان نیز نشان میدهد که شاخص کیفی هوا در این شهر صنعتی و کویری به عدد ۱۵۴ رسیده است. قرارگیری شاخص بالای ۱۵۰ به معنای حاکمیت رنگ قرمز بر نقشه آلودگی این مناطق است. در این شرایط، پزشکان و متخصصان بهداشت محیط هشدار میدهند که ورزشکاران، کودکان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی در این سه منطقه در معرض خطرات جدی سلامتی قرار دارند.
هشدار نارنجی: تنفس دشوار برای گروههای حساس در ۵ ایستگاه
علاوه بر مناطق قرمز، بررسیها نشان میدهد که آلودگی هوا در بخشهای مهمی از بافت شهری اصفهان از حد استاندارد فراتر رفته است. پنج ایستگاه سنجش آلودگی اعدادی بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ را ثبت کردهاند که نشاندهنده وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» و رنگ نارنجی است.
ایستگاه فیض با شاخص ۱۴۹ در مرز ورود به وضعیت قرمز قرار دارد که زنگ خطری جدی برای ساکنان این منطقه محسوب میشود. پس از آن، ایستگاه پروین با عدد ۱۲۴ و ایستگاه احمدآباد با شاخص ۱۱۸ در ردههای بعدی آلودگی قرار دارند. همچنین ایستگاه خرازی با عدد ۱۰۷ و منطقه سپاهانشهر با شاخص ۱۰۵ نیز در لیست مناطق آلوده برای گروههای حساس جای گرفتهاند. توصیه اکید به ساکنان این مناطق، بهویژه سالمندان و کودکان، کاهش تردد در ساعات اوج ترافیک و استفاده از ماسکهای فیلتردار در صورت ضرورت خروج از منزل است.
هوای قابلقبول در مرکز و غرب؛ ثبات نسبی در ۱۰ ایستگاه
در سوی دیگر این گزارش، بخش قابلتوجهی از ایستگاههای شهر اصفهان و شهرهای اقماری وضعیت زرد یا «قابلقبول» را گزارش کردهاند. میانگین شاخص ۹۴ برای کلانشهر اصفهان عمدتاً ناشی از وضعیت این ایستگاههاست.
در داخل شهر اصفهان، ایستگاههای متعددی شرایطی نسبتاً پایدار را تجربه میکنند. شاخص کیفی در ایستگاه زینبیه ۸۷، دانشگاه صنعتی ۸۱، رهنان ۷۸ و رودکی ۷۷ ثبت شده است. همچنین مناطق فرشادی (۷۶)، ۲۵ آبان (۷۴)، کاوه (۷۳)، هزار جریب (۷۲)، میرزاطاهر (۷۱)، ولدان (۶۷) و پارک زمزم (۶۶) همگی در محدوده سالم قرار دارند. در شهرستانهای اطراف نیز، ایستگاه علوم پزشکی کاشان، خمینیشهر، زرینشهر، شاهینشهر و مبارکه روزی با هوای قابلقبول را آغاز کردهاند.
جدول جامع شاخص کیفیت هوا به تفکیک ایستگاهها
برای اطلاع دقیق شهروندان از وضعیت منطقه محل سکونت خود، جزئیات شاخص آلودگی (AQI) تمامی ایستگاههای فعال استان در جدول زیر ارائه شده است:
|منطقه
|شهر
|شاخص
|وضعیت سلامت
|کردآباد
|اصفهان
|۱۷۰
|ناسالم برای همه
|قهجاورستان
|قهجاورستان
|۱۵۷
|ناسالم برای همه
|کاشان (مرکز)
|کاشان
|۱۵۴
|ناسالم برای همه
|فیض
|اصفهان
|۱۴۹
|ناسالم گروههای حساس
|پروین
|اصفهان
|۱۲۴
|ناسالم گروههای حساس
|احمدآباد
|اصفهان
|۱۱۸
|ناسالم گروههای حساس
|خرازی
|اصفهان
|۱۰۷
|ناسالم گروههای حساس
|سپاهانشهر
|اصفهان
|۱۰۵
|ناسالم گروههای حساس
|زینبیه
|اصفهان
|۸۷
|قابل قبول
|دانشگاه صنعتی
|اصفهان
|۸۱
|قابل قبول
|رهنان
|اصفهان
|۷۸
|قابل قبول
|رودکی
|اصفهان
|۷۷
|قابل قبول
|فرشادی
|اصفهان
|۷۶
|قابل قبول
|علوم پزشکی
|کاشان
|۷۶
|قابل قبول
|۲۵ آبان
|اصفهان
|۷۴
|قابل قبول
|خمینیشهر
|خمینیشهر
|۷۴
|قابل قبول
|کاوه
|اصفهان
|۷۳
|قابل قبول
|هزار جریب
|اصفهان
|۷۲
|قابل قبول
|میرزاطاهر
|اصفهان
|۷۱
|قابل قبول
|ولدان
|اصفهان
|۶۷
|قابل قبول
|زرینشهر
|زرینشهر
|۶۶
|قابل قبول
|پارک زمزم
|اصفهان
|۶۶
|قابل قبول
|شاهینشهر
|شاهینشهر
|۶۵
|قابل قبول
|مبارکه
|مبارکه
|۶۱
|قابل قبول
|بیمارستان صاحبالزمان
|شهرضا
|۱۷
|پاک
شهرضا؛ تنها نقطه سبز و پاک استان
در میان تمامی آمارهای ارائه شده در جدول فوق، متمایزترین وضعیت مربوط به شهرستان شهرضا است. طبق گزارش ایستگاه بیمارستان صاحبالزمان در این شهر، شاخص کیفی هوا بر روی عدد ۱۷ قرار دارد. این عدد که در بازه ۰ تا ۵۰ قرار میگیرد، نشاندهنده هوای «پاک» و وضعیت سبز است. این تفاوت فاحش میان هوای شهرضا و مناطقی مانند کردآباد (با اختلاف ۱۵۳ واحد شاخص)، تأثیر موقعیت جغرافیایی، ترافیک شهری و منابع انتشار آلاینده را به وضوح نشان میدهد.
راهنمای تفسیر شاخص آلایندهها
برای درک بهتر شهروندان از اعداد اعلام شده، یادآوری این نکته ضروری است که شاخص کیفی هوا (AQI) معیاری برای سنجش روزانه کیفیت هواست. طبق استانداردهای جهانی و ملی:
-
۰ تا ۵۰: هوای پاک (سبز)
-
۵۱ تا ۱۰۰: هوای سالم (زرد)
-
۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی)
-
۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای عموم (قرمز)
-
۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم (بنفش)
-
۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک (قهوهای)