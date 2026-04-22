ذخیره سد زاینده رود به ۳۷۴ میلیون متر مکعب رسید
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: ۳۷۴ میلیون متر مکعب آب در مخزن سد ذخیره شده است.
منصور شیشهفروش با اشاره به وضعیت ورودی و خروجی سد زایندهرود اظهار داشت: هماکنون ورودی سد ۱۷۵ متر مکعب بر ثانیه و خروجی آن ۱۶ متر مکعب بر ثانیه است.
وی افزود: بر اساس آخرین ارزیابیها، میزان پرشدگی سد ۲۹ درصد بوده و حدود ۳۷۴ میلیون متر مکعب آب در مخزن سد ذخیره شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در ادامه با اشاره به پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان گفت: طبق تحلیل نقشههای جوی، از امروز تا فردا به دلیل استقرار یک سامانه ناپایدار فاقد رطوبت در اصفهان، در بخشهای شرقی و شمالی و همچنین مناطق مستعد، وقوع گرد و غبار مورد انتظار است.
شیشهفروش تأکید کرد: این شرایط ممکن است کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی را در برخی مناطق به دنبال داشته باشد.
وی با بیان اینکه هشدارهای لازم به دستگاهها و بهرهبرداران داده شده است، افزود: به شهرداریها، دهیاریها و دستگاههای خدماترسان توصیه شده نسبت به تثبیت و ایمنسازی سازههای موقت، تابلوها، داربستها و تجهیزات شهری اقدام کنند، همچنین واحدهای کشاورزی، دام و طیور نیز باید مراقبتهای لازم را برای حفاظت از تأسیسات، ادوات و پوششهای گلخانهای بهعمل آورند و از قرارگیری دامها و تجهیزات سبک در فضای باز خودداری کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: بهرهبرداران جادهای و حملونقل نیز لازم است با توجه به احتمال کاهش دید، تمهیدات لازم را برای افزایش ایمنی سفر و کنترل تردد در محورهای تحت تأثیر اعمال کنند، بیماران تنفسی، سالمندان و گروههای حساس نیز در ساعات اوج گرد و غبار از تردد غیرضروری در فضای باز پرهیز کنند.
شیشهفروش تأکید کرد: تمامی دستگاههای اجرایی و مدیریت بحران شهرستانها در حالت آمادهباش قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه مخاطره ناشی از ناپایداری جوی، اقدامات لازم را انجام دهند.