لیست کامل مدارس دخترانه تیران و کرون با آدرس و شماره تماس
لیست کامل مدارس دخترانه تیران و کرون در مقاطع ابتدایی، دبیرستان و هنرستان را به همراه آدرس، شماره تماس و کدپستی در این مطلب مشاهده کنید.
تحریریه اصفهان: انتخاب مدرسه مناسب برای فرزندان، یکی از مهمترین دغدغههای خانوادههاست. برای سهولت در جستوجو و انجام امور ثبتنام یا پیگیریهای اداری، در این مطلب آدرس و شماره تلفن مدارس ابتدایی، متوسطه و هنرستانهای دخترانه تیران و کرون را به تفکیک آوردهایم.
مدارس دخترانه تیران و کرون
لیست مدارس ابتدایی دخترانه تیران و کرون
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|دبستان دولتی دخترانه نشاط تیران و کرون
|تیران خیابان شهید مطهری منطقه4
|-
|8531656761
|2
|دبستان دولتی دخترانه شهید بهشتی تیران و کرون
|بخش مرکزی شهرتیران منطقه 1جنب پارک آزادگان
|42222013
|8531845589
|3
|دبستان دولتی دخترانه فرشته 1 تیران و کرون
|شهرتیران خیابان امام خمینی روبروی مخابرات
|42222016
|8531845589
|4
|دبستان دولتی دخترانه شهید دادخواه 1 تیران و کرون
|میدان آزادی (شهرداری سابق) روبه روی مجتمع نگین
|42229693
|8531638536
|5
|دبستان دولتی دخترانه ارشاد تیران و کرون
|ورپشت خیابان آریانپور
|3522080 یا 42362080
|8534113654
|6
|دبستان دولتی دخترانه سمیه تیران و کرون
|رضوانشهر منطقه 3
|42522201
|8533114653
|7
|دبستان دولتی دخترانه معرفت میرآباد تیران و کرون
|تیران وکرون بخش کوچه رون میرآباد
|3362213
|8538114793
|8
|دبستان (ابتدایی) دخترانه ساعی تیران و کرون
|خیابان پرستار کوچه شهید مختاری پلاک 9
|
|8531614954
|9
|دبستان (ابتدایی) دخترانه فرزانگان 2 تیران و کرون
|عسگران جاده مرغاب روبروی مسجد جامع پلاک 201
|42752608
|8535146897 یا
|10
|دبستان (ابتدایی) دخترانه سما تیران و کرون
|دانشگاه آزاداسلامی
|42229318
|8531953149
|11
|دبستان (ابتدایی) دخترانه سما تیران و کرون
|تیران دانشگاه آزاد
|-
|8531667361
لیست دبیرستان دخترانه تیران و کرون
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|متوسطه دخترانه خدیجه کبری تیران و کرون
|بخش مرکزی ورپشت
|42362040
|-
|2
|متوسطه دخترانه حاج محمدبهنیا تیران و کرون
|شهرتیران میدان نشاط
|42225202
|8531658867
|3
|متوسطه دخترانه زهرائیه تیران و کرون
|کرون افجان
|3352501
|8538155158
|4
|متوسطه دخترانه حضرت مریم تیران و کرون
|تیران وکرون بخش کرون شهر عسگران
|3342600 یا 42753480
|8535117458
|5
|متوسطه دخترانه اندیشه تیران و کرون
|تیران وکرون بخش کوچه رون عسگران
|3342600
|-
|6
|متوسطه دخترانه سیزده آبان تیران و کرون
|کرون مبارکه
|3352104
|-
|7
|متوسطه دخترانه رحمت تیران و کرون
|بخش مرکزی شهرک رضوانیه
|3622272
|-
|8
|متوسطه دخترانه 8شهریور تیران و کرون
|شهرتیران شهرک منطقه 8
|3222170
|-
|9
|متوسطه دخترانه آزادی تیران و کرون
|شهرتیران خیابان طالقانی شمالی
|-
|-
|10
|متوسطه دخترانه بنت الهدی تیران و کرون
|تیران وکرون بخش مرکزی رضوانشهر
|3622203
|-
|11
|متوسطه دخترانه حضرت زهرا (س) تیران و کرون
|تیران وکرون بخش کوچه رون دولت آباد
|3532203
|-
|12
|متوسطه دخترانه شهدای مکه تیران و کرون
|تیران وکرون بخش کوچه رون سوران
|3632390
|-
|13
|متوسطه دخترانه شهید اسداله مهرابی تیران و کرون
|بخش کرون سه راهی بودان وقاسم آباد
|3452116
|-
|14
|متوسطه دخترانه عرفان تیران و کرون
|بخش مرکزی روستای خرمنان
|3682111
|-
|15
|متوسطه دخترانه مائده تیران و کرون
|تیران وکرون بخش کرون میرآباد
|3362213
|-
|16
|متوسطه دخترانه دختران آفتاب تیران و کرون
|-
|-
|-
|17
|متوسطه دخترانه نخبگان تیران و کرون
|تیران دانشگاه پیام نور ساختمان ابن سینا دبیرستان نخبگان
|42345382
|8531696422
|18
|متوسطه دخترانه کوثر تیران و کرون
|تیران شهرک منطقه 8
|42229110
|8531687314
|19
|متوسطه دخترانه عترت تیران و کرون
|مرکزی شهر تیران منطقه 1 روبروی مسجدالمهدی
|-
|-
لیست هنرستان دخترانه تیران و کرون
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|هنرستان دخترانه دکترحسابی تیران و کرون
|شهرتیران میدان ولایت خیابان قیام
|-
|8531743132
|2
|هنرستان دخترانه حاج رضا مظاهری (کاردانش) تیران و کرون
|تیران بلوار شهید بهشتی شرقی جنب اردوگاه امام خمینی
|42222019
|8531645395
|3
|هنرستان دخترانه حضرت مریم (س) تیران و کرون
|شهرستان تیران وکرون بخش کوچه رون عسگران
|42753481
|8511111111
|4
|هنرستان دخترانه کاردانش زهرائیه تیران و کرون
|شهرستان تیران وکرون بخش کرون افجان
|3352501 یا 42782501
|8538155158
سخن آخر
با توجه به اهمیت انتخاب مدرسه برای رشد و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان، آگاهی از مشخصات دقیق مدارس نقش مهمی در تصمیمگیری والدین دارد. این راهنما بهطور کامل فهرست مدارس دخترانه تیران و کرون را همراه با آدرس، شماره تماس و کدپستی ارائه کرد تا بتوانید سریعتر و دقیقتر به نتیجه برسید.