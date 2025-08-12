لیست کامل مدارس دخترانه تیران و کرون با آدرس و شماره تماس

لیست کامل مدارس دخترانه تیران و کرون در مقاطع ابتدایی، دبیرستان و هنرستان را به همراه آدرس، شماره تماس و کدپستی در این مطلب مشاهده کنید.

تحریریه اصفهان: انتخاب مدرسه مناسب برای فرزندان، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌هاست. برای سهولت در جست‌وجو و انجام امور ثبت‌نام یا پیگیری‌های اداری، در این مطلب آدرس و شماره تلفن مدارس ابتدایی، متوسطه و هنرستان‌های دخترانه تیران و کرون را به تفکیک آورده‌ایم.

مدارس دخترانه تیران و کرون

لیست مدارس ابتدایی دخترانه تیران و کرون

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 دبستان دولتی دخترانه نشاط تیران و کرون تیران خیابان شهید مطهری منطقه4 - 8531656761 2 دبستان دولتی دخترانه شهید بهشتی تیران و کرون بخش مرکزی شهرتیران منطقه 1جنب پارک آزادگان 42222013 8531845589 3 دبستان دولتی دخترانه فرشته 1 تیران و کرون شهرتیران خیابان امام خمینی روبروی مخابرات 42222016 8531845589 4 دبستان دولتی دخترانه شهید دادخواه 1 تیران و کرون میدان آزادی (شهرداری سابق) روبه روی مجتمع نگین 42229693 8531638536 5 دبستان دولتی دخترانه ارشاد تیران و کرون ورپشت خیابان آریانپور 3522080 یا 42362080 8534113654 6 دبستان دولتی دخترانه سمیه تیران و کرون رضوانشهر منطقه 3 42522201 8533114653 7 دبستان دولتی دخترانه معرفت میرآباد تیران و کرون تیران وکرون بخش کوچه رون میرآباد 3362213 8538114793 8 دبستان (ابتدایی) دخترانه ساعی تیران و کرون خیابان پرستار کوچه شهید مختاری پلاک 9 8531614954 9 دبستان (ابتدایی) دخترانه فرزانگان 2 تیران و کرون عسگران جاده مرغاب روبروی مسجد جامع پلاک 201 42752608 8535146897 یا 10 دبستان (ابتدایی) دخترانه سما تیران و کرون دانشگاه آزاداسلامی 42229318 8531953149 11 دبستان (ابتدایی) دخترانه سما تیران و کرون تیران دانشگاه آزاد - 8531667361

لیست دبیرستان دخترانه تیران و کرون

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 متوسطه دخترانه خدیجه کبری تیران و کرون بخش مرکزی ورپشت 42362040 - 2 متوسطه دخترانه حاج محمدبهنیا تیران و کرون شهرتیران میدان نشاط 42225202 8531658867 3 متوسطه دخترانه زهرائیه تیران و کرون کرون افجان 3352501 8538155158 4 متوسطه دخترانه حضرت مریم تیران و کرون تیران وکرون بخش کرون شهر عسگران 3342600 یا 42753480 8535117458 5 متوسطه دخترانه اندیشه تیران و کرون تیران وکرون بخش کوچه رون عسگران 3342600 - 6 متوسطه دخترانه سیزده آبان تیران و کرون کرون مبارکه 3352104 - 7 متوسطه دخترانه رحمت تیران و کرون بخش مرکزی شهرک رضوانیه 3622272 - 8 متوسطه دخترانه 8شهریور تیران و کرون شهرتیران شهرک منطقه 8 3222170 - 9 متوسطه دخترانه آزادی تیران و کرون شهرتیران خیابان طالقانی شمالی - - 10 متوسطه دخترانه بنت الهدی تیران و کرون تیران وکرون بخش مرکزی رضوانشهر 3622203 - 11 متوسطه دخترانه حضرت زهرا (س) تیران و کرون تیران وکرون بخش کوچه رون دولت آباد 3532203 - 12 متوسطه دخترانه شهدای مکه تیران و کرون تیران وکرون بخش کوچه رون سوران 3632390 - 13 متوسطه دخترانه شهید اسداله مهرابی تیران و کرون بخش کرون سه راهی بودان وقاسم آباد 3452116 - 14 متوسطه دخترانه عرفان تیران و کرون بخش مرکزی روستای خرمنان 3682111 - 15 متوسطه دخترانه مائده تیران و کرون تیران وکرون بخش کرون میرآباد 3362213 - 16 متوسطه دخترانه دختران آفتاب تیران و کرون - - - 17 متوسطه دخترانه نخبگان تیران و کرون تیران دانشگاه پیام نور ساختمان ابن سینا دبیرستان نخبگان 42345382 8531696422 18 متوسطه دخترانه کوثر تیران و کرون تیران شهرک منطقه 8 42229110 8531687314 19 متوسطه دخترانه عترت تیران و کرون مرکزی شهر تیران منطقه 1 روبروی مسجدالمهدی - -

لیست هنرستان دخترانه تیران و کرون

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 هنرستان دخترانه دکترحسابی تیران و کرون شهرتیران میدان ولایت خیابان قیام - 8531743132 2 هنرستان دخترانه حاج رضا مظاهری (کاردانش) تیران و کرون تیران بلوار شهید بهشتی شرقی جنب اردوگاه امام خمینی 42222019 8531645395 3 هنرستان دخترانه حضرت مریم (س) تیران و کرون شهرستان تیران وکرون بخش کوچه رون عسگران 42753481 8511111111 4 هنرستان دخترانه کاردانش زهرائیه تیران و کرون شهرستان تیران وکرون بخش کرون افجان 3352501 یا 42782501 8538155158

سخن آخر

با توجه به اهمیت انتخاب مدرسه برای رشد و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، آگاهی از مشخصات دقیق مدارس نقش مهمی در تصمیم‌گیری والدین دارد. این راهنما به‌طور کامل فهرست مدارس دخترانه تیران و کرون را همراه با آدرس، شماره تماس و کدپستی ارائه کرد تا بتوانید سریع‌تر و دقیق‌تر به نتیجه برسید.