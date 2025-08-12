لیست کامل مدارس دخترانه تیران و کرون با آدرس و شماره تماس

لیست کامل مدارس دخترانه تیران و کرون در مقاطع ابتدایی، دبیرستان و هنرستان را به همراه آدرس، شماره تماس و کدپستی در این مطلب مشاهده کنید.

تحریریه اصفهانانتخاب مدرسه مناسب برای فرزندان، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌هاست. برای سهولت در جست‌وجو و انجام امور ثبت‌نام یا پیگیری‌های اداری، در این مطلب آدرس و شماره تلفن مدارس ابتدایی، متوسطه و هنرستان‌های دخترانه تیران و کرون را به تفکیک آورده‌ایم.

مدارس دخترانه تیران و کرون

لیست مدارس ابتدایی دخترانه تیران و کرون

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1 دبستان دولتی دخترانه نشاط تیران و کرون تیران خیابان شهید مطهری منطقه4 - 8531656761
2 دبستان دولتی دخترانه شهید بهشتی تیران و کرون بخش مرکزی شهرتیران منطقه 1جنب پارک آزادگان 42222013 8531845589
3 دبستان دولتی دخترانه فرشته 1 تیران و کرون شهرتیران خیابان امام خمینی روبروی مخابرات 42222016 8531845589
4 دبستان دولتی دخترانه شهید دادخواه 1 تیران و کرون میدان آزادی (شهرداری سابق) روبه روی مجتمع نگین 42229693 8531638536
5 دبستان دولتی دخترانه ارشاد تیران و کرون ورپشت خیابان آریانپور 3522080 یا 42362080 8534113654
6 دبستان دولتی دخترانه سمیه تیران و کرون رضوانشهر منطقه 3 42522201 8533114653
7 دبستان دولتی دخترانه معرفت میرآباد تیران و کرون تیران وکرون بخش کوچه رون میرآباد 3362213 8538114793
8 دبستان (ابتدایی) دخترانه ساعی تیران و کرون خیابان پرستار کوچه شهید مختاری پلاک 9

 

 8531614954
9 دبستان (ابتدایی) دخترانه فرزانگان 2 تیران و کرون عسگران جاده مرغاب روبروی مسجد جامع پلاک 201 42752608 8535146897 یا
10 دبستان (ابتدایی) دخترانه سما تیران و کرون دانشگاه آزاداسلامی 42229318 8531953149
11 دبستان (ابتدایی) دخترانه سما تیران و کرون تیران دانشگاه آزاد - 8531667361

لیست دبیرستان دخترانه تیران و کرون

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1 متوسطه دخترانه خدیجه کبری تیران و کرون بخش مرکزی ورپشت 42362040 -
2 متوسطه دخترانه حاج محمدبهنیا تیران و کرون شهرتیران میدان نشاط 42225202 8531658867 
3 متوسطه دخترانه زهرائیه تیران و کرون کرون افجان  3352501 8538155158 
4 متوسطه دخترانه حضرت مریم تیران و کرون تیران وکرون بخش کرون شهر عسگران  3342600 یا 42753480 8535117458 
5 متوسطه دخترانه اندیشه تیران و کرون  تیران وکرون بخش کوچه رون عسگران  3342600 -
6 متوسطه دخترانه سیزده آبان تیران و کرون  کرون مبارکه  3352104 -
7 متوسطه دخترانه رحمت تیران و کرون  بخش مرکزی شهرک رضوانیه  3622272 -
8 متوسطه دخترانه 8شهریور تیران و کرون  شهرتیران شهرک منطقه 8  3222170 -
9 متوسطه دخترانه آزادی تیران و کرون شهرتیران خیابان طالقانی شمالی  - -
10 متوسطه دخترانه بنت الهدی تیران و کرون تیران وکرون بخش مرکزی رضوانشهر  3622203 -
11 متوسطه دخترانه حضرت زهرا (س) تیران و کرون تیران وکرون بخش کوچه رون دولت آباد   3532203 -
12 متوسطه دخترانه شهدای مکه تیران و کرون  تیران وکرون بخش کوچه رون سوران  3632390 -
13 متوسطه دخترانه شهید اسداله مهرابی تیران و کرون بخش کرون سه راهی بودان وقاسم آباد 3452116 -
14 متوسطه دخترانه عرفان تیران و کرون بخش مرکزی روستای خرمنان  3682111 -
15 متوسطه دخترانه مائده تیران و کرون  تیران وکرون بخش کرون میرآباد 3362213 -
16 متوسطه دخترانه دختران آفتاب تیران و کرون  - - -
17 متوسطه دخترانه نخبگان تیران و کرون تیران دانشگاه پیام نور ساختمان ابن سینا دبیرستان نخبگان 42345382  8531696422 
18 متوسطه دخترانه کوثر تیران و کرون  تیران شهرک منطقه 8 42229110  8531687314 
19 متوسطه دخترانه عترت تیران و کرون مرکزی شهر تیران منطقه 1 روبروی مسجدالمهدی - -

لیست هنرستان دخترانه تیران و کرون

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1 هنرستان دخترانه دکترحسابی تیران و کرون شهرتیران میدان ولایت خیابان قیام - 8531743132
2 هنرستان دخترانه حاج رضا مظاهری (کاردانش) تیران و کرون تیران بلوار شهید بهشتی شرقی جنب اردوگاه امام خمینی 42222019 8531645395
3 هنرستان دخترانه حضرت مریم (س) تیران و کرون شهرستان تیران وکرون بخش کوچه رون عسگران 42753481 8511111111
4 هنرستان دخترانه کاردانش زهرائیه تیران و کرون شهرستان تیران وکرون بخش کرون افجان 3352501 یا 42782501 8538155158

سخن آخر

با توجه به اهمیت انتخاب مدرسه برای رشد و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، آگاهی از مشخصات دقیق مدارس نقش مهمی در تصمیم‌گیری والدین دارد. این راهنما به‌طور کامل فهرست مدارس دخترانه تیران و کرون را همراه با آدرس، شماره تماس و کدپستی ارائه کرد تا بتوانید سریع‌تر و دقیق‌تر به نتیجه برسید.

