اصفهان نخستین مقصد تاکسی هوایی کشور؛ پرواز آزمایشی اطلس ایر انجام شد

اصفهان، نخستین مقصد رسمی تاکسی هوایی کشور شد

اصفهان امروز – ۷ آبان ۱۴۰۴: آسمان ایران شاهد فصلی تازه در خدمات نوین است. نخستین پرواز تاکسی هوایی اطلس ایر در مسیر تهران–اصفهان و برگشت با موفقیت انجام شد؛ گامی تاریخی که پس از دهه‌ها، مفهوم «ایرتاکسی» را دوباره به آسمان کشور بازگرداند. این پرواز آزمایشی با همکاری فرودگاه مهرآباد، مرکز کنترل ترافیک هوایی و سازمان هواپیمایی کشوری انجام شد و آغازگر نسل جدیدی از پروازهای سبک و منطقه‌ای در کشور است.

از دهه ۳۰ تا امروز؛ رویای قدیمی پروازهای سبک

ایران نخستین تجربه تاکسی هوایی خود را در دهه ۱۳۳۰ آغاز کرد. شرکت‌هایی چون «ایرتاکسی»، «ایرسرویس» و «پارس‌ایر» با هواپیماهای سبک، خدمات پروازهای کوتاه و دربستی ارائه می‌دادند. اما در سال ۱۳۵۹، با ادغام چند ایرلاین کوچک در قالب هواپیمایی آسمان، مسیر توسعه هوانوردی عمومی متوقف شد. تا چند دهه پس از انقلاب، ایرتاکسی در ایران تنها نامی تاریخی بود.

در دهه ۱۳۹۰ تلاش‌هایی برای احیای این مدل سفر انجام شد؛ از طرح‌های آزمایشی در منطقه آزاد ارس تا پروژه‌های کوچک در فرودگاه‌های شمال کشور. اما نبود زیرساخت‌های کافی و قوانین مشخص، مانع تداوم آنها شد. اکنون، اطلس ایر با مجوز رسمی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، این حلقه‌ی گمشده را دوباره به صنعت هوایی ایران بازگردانده است.

اصفهان؛ انتخابی هوشمند برای نخستین مقصد

انتخاب اصفهان به‌عنوان نخستین مقصد ایرتاکسی اطلس ایر، یک انتخاب جغرافیایی هوشمندانه است. این شهر با موقعیت مرکزی در نقشه ایران، دروازه‌ای میان شمال و جنوب کشور است و از نظر گردشگری، اقتصادی و صنعتی، ظرفیت بالایی برای پذیرش پروازهای سبک دارد.

کاهش زمان سفر تهران–اصفهان به کمتر از یک ساعت

دسترسی آسان مدیران و کارآفرینان به پایتخت و بالعکس

رشد گردشگری هوایی و بازآفرینی نقش اصفهان به‌عنوان قطب نوآوری و تجارت

بر اساس اطلاعات اولیه راه‌اندازی ایرتاکسی در اصفهان می‌تواند به‌مرور شهرهای دیگری چون قزوین، رامسر، رشت، نوشهر، ساری، گرگان، زنجان، تبریز ،ارومیه، اردبیل، یزد، کیش، قشم، بندرعباس، بوشهر، عسلویه ، ماهشهر، اراک، مشهد، شیراز و بالعکس را نیز به شبکه پروازهای خرد متصل کند. این تحول، نقطه آغازی برای دوران جدیدی از جابه‌جایی هوایی هوشمند در ایران است.



اطلس ایر؛ پیشگام هوانوردی عمومی در ایران

شرکت اطلس ایر (Atlas Air) نخستین اپراتور خصوصی دارای سرویس تاکسی هوایی کشور است که با دریافت مجوز رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری بوده که وارد فاز عملیاتی شده است. ناوگان سبک این شرکت، شامل هواپیماهای دو تا ده‌نفره، برای مسیرهای کوتاه‌برد طراحی شده است. اطلس ایر با ایجاد زیرساخت‌های اختصاصی در فرودگاه‌های کم‌ترافیک، از جمله فرودگاه پیام، پروازهای خود را به‌صورت منعطف و بدون وابستگی به جدول پروازهای تجاری انجام می‌دهد.

در این مدل، فرایندهای زمان‌بر فرودگاهی حذف شده و مسافران می‌توانند سفر رفت‌وبرگشت در یک روز را تجربه کنند — مزیتی که به‌ویژه برای مدیران، پزشکان، تیم‌های حرفه‌ای و خانواده‌ها اهمیت دارد.



ایران دوباره در مسیر هوانوردی عمومی

راه‌اندازی ایرتاکسی اطلس ایر بازگشت ایران به مسیر هوانوردی عمومی (General Aviation) است. این بخش از صنعت، در بسیاری کشورها موتور محرک توسعه منطقه‌ای محسوب می‌شود. ایران نیز با بیش از ۵۰ فرودگاه کم‌ترافیک، ظرفیت عظیمی برای بهره‌گیری از این الگو دارد.

با اجرای موفق پرواز تهران–اصفهان، انتظار می‌رود در گام‌های بعد، پروازهای مشابهی میان شهرهای صنعتی و گردشگری کشور برقرار شود. این اقدام نه‌تنها زمان سفرهای داخلی را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند به رشد اشتغال، رونق فرودگاه‌های محلی و توسعه متوازن مناطق کمک کند.



افق آینده؛ اصفهان در قلب نوآوری هوایی ایران

در افق پیش‌رو، اصفهان می‌تواند به هاب تاکسی هوایی ایران تبدیل شود؛ شهری که علاوه بر پیشینه تاریخی و فرهنگی، اکنون دروازه ورود فناوری‌های نو در حمل‌ونقل هوایی کشور است. پرواز تهران–اصفهان اطلس نقطه عطفی در اتصال دوباره صنعت، فناوری و جغرافیای ایران بود.

آسمان ایران دوباره به روی پروازهای کوچک تجاری گشوده شد و این‌بار، پرواز از مهرآباد تا اصفهان، آغاز فصلی تازه در تجربه سفر است.

ناوگان تاکسی هوایی اطلس ایر؛ از سسنا تا پایپر

ناوگان فعلی تاکسی هوایی اطلس ایر ترکیبی از هواپیماهای سبک آمریکایی Cessna و Piper است که برای پروازهای کوتاه‌برد و اختصاصی طراحی شده‌اند. در رده‌ی جت‌های سبک، مدل Cessna Citation 550 (II) با ظرفیت ۷+۱ نفر و رجیستری EP-STD قلب ناوگان محسوب می‌شود. در کنار آن، چندین مدل از خانواده پایپر از جمله Piper Chieftain 350 (EP-SAO)، Piper Mojave P-31 (EP-STC) و Piper Cheyenne T-31 (EP-STE) پروازهای منطقه‌ای را پوشش می‌دهند. همچنین هواپیماهای Seneca III و V با رجیستری‌های EP-SAA، EP-SAB و EP-SAE برای مسیرهای کوتاه‌تر و پروازهای آموزشی به‌کار گرفته می‌شوند. دو فروند Cessna 185 با رجیستری‌های EP-STA و EP-STB نیز در دسته‌ی پروازهای فوق‌سبک قرار دارند.

این ترکیب متنوع از هواپیماها به اطلس ایر امکان می‌دهد متناسب با نوع مأموریت — از پروازهای اجرایی و تجاری تا سفرهای خانوادگی و شخصی — خدماتی منعطف و شخصی‌سازی‌شده ارائه دهد و در عمل، چابک‌ترین شبکه‌ی پرواز سبک کشور را در اختیار داشته باشد.



افق آینده؛ مسیر منطقی توسعه ایرتاکسی در ایران

کارشناسان حوزه هوانوردی می‌گویند پرواز تهران–اصفهان می‌تواند نقطه‌ آغاز بازتعریف هوانوردی عمومی در کشور باشد. توسعه‌ ایرتاکسی در ایران، بیش از هر چیز به پایداری اقتصادی، دسترسی زیرساختی و سیاست‌های حمایتی منسجم وابسته است. اگر مسیرهایی میان شهرهای متوسط و گردشگرپذیر به شبکه اضافه شود، این خدمات می‌تواند در عمل به تکمیل‌کننده سیستم حمل‌ونقل زمینی بدل شود، نه رقیب آن. در چنین شرایطی، ایرتاکسی می‌تواند نقش موثری در افزایش بهره‌وری سفرهای کاری و منطقه‌ای داشته باشد و گامی آرام اما واقعی در جهت مدرن‌سازی شبکه جابه‌جایی هوایی کشور باشد.

دعوت به مشارکت

شما هم دیدگاه خود را با اصفهان امروز با ما به اشتراک بگذارید. گفت‌وگو درباره اصفهان و توسعه آینده آن مسیر رشد را هموار می‌کند.