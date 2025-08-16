در این مطلب، به بررسی زندگی حرفه‌ای و شخصی علیرضا آرا، بازیگر و کارگردان شناخته‌شده ایرانی، و همسرش شبنم مقدمی، بازیگر مطرح سینما و تلویزیون، می‌پردازیم. از کودکی و تحصیلات این هنرمندان گرفته تا آثار برجسته‌شان در تئاتر، سینما و تلویزیون، همچنین اطلاعاتی درباره خانواده، سن، قد و وزن، حضور در اینستاگرام و عکس‌های خانوادگی آن‌ها را برایتان گردآوری کرده‌ایم.

مشخصات علیرضا آرا

مشخصات فردی

نام کامل: علیرضا محمدی مشهور به علیرضا آرا

تاریخ تولد: ۱۳ دی ۱۳۵۴

محل تولد: تهران

شغل: بازیگر و کارگردان

نماد ماه تولد: جدی

مشخصات فیزیکی

قد: 18.3 سانتی متر

وزن: حدودا 85 کیلو

رنگ چشم: قهوه ای

رنگ مو: مشکی

چپ دست یا راست دست: راست دست

مشخصات خانوادگی

نام خواهران: مرجان

نام همسر: شبنم مقدمی

تاریخ ازدواج: 1384

شغل همسر: بازیگر

مشخصات تحصیلی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

مدرک: کارشناسی

علیرضا آرا در سریال افرا

بیوگرافی کامل علیرضا آرا

کودکی و اوایل زندگی

علیرضا محمدی با اسم هنری علیرضا آرا در روز شنبه 13 دی 1354 مصادف با 3 ژانویه سال 1976 میلادیدر تهران به دنیا آمد و هم اکنون 49 سال سن دارد.

عکس از کودکی علیرضا آرا

عکس علیرضا آرا و خواهرش

خانواده

خانواده علیرضا آرا کم جمعیت است.وی فرزند دوم خانواده است و یک خواهر بزگتر از خود به نام مرجان دارد.پدرش در بهمن 1399 به علت بیماری در گذشت.

علیرضا آرا و پدرش

تحصیلات

علیرضا آرا در رشته مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل کرده و مدرک کارشناسی خود را دریافت کرده است. همچنین و دوره بازیگری را در حوزه هنری گذراند.

شروع فعالیت

شروع فعالیت علیرضا آرا در دنیای هنر با تئاتر آغاز شد تا این که در سال 1377 با سریال گمشده تجربه بازی مقابل قاب دوربین تلویزیون را به دست آورد و از سال 1394 با بازی در نقش عبد در مجموعه تلویزیونی« پشت بام تهران» در تلویزیون شناخته شد.وی به غیر کارگردانی و بازیگری بعنوان طراح صحنه و دستیاری کارگردان نیز در سینما و تئاتر فعال بوده و گویندگی نیز انجام داده و مدتی یکی از گویندگان برنامه رادیو هفت شبکه آموزش بود.

علیرضا آرا و همسرش و فرزندش

علیرضا آرا در سال ۱۳۸۳ با شبنم مقدمی، بازیگر سینما و تلویزیون ازدواج کرده است. شبنم مقدمی متولد ٣ فروردین ۱۳۵۱ در تهران است.درباره فرزند شبنم مقدمی و علیرضا آرا اطلاعات موثقی در دست نیست و تنها یک عکس منتسب به دختر این زوج وجود دارد که تابحال تاییدی از سوی این زوج هنرمند برای صحت این موضوع صورت نگرفته است.

عکسهای علیرضا ارا و همسرش

اینستاگرام علیرضا آرا

اینستاگرام علیرضا آرا به آدرس alirezaaraa است که 629 هزار فالور دارد، 415 صفحه را دنبال می کند و تاکنون 394 پست بارگذاری کرده است.وی در فوریه 2013 صفحه شخصی خود در اینستاگرام را ایجاد کرد و در سپتامبر 2013 صفحه وی تیک آبی دریافت کرد.

صفحه اینستاگرام علیرضا آرا

سریال های علیرضا آرا

پشت بام تهران

پشت بام تهران، نام سریال تلویزیونی به کارگردانی بهرنگ توفیقی است که علیرضا آرا با ایفای نقش عبد به شهرت رسید.

علیرضا آرا در سریال پشت بام تهران

زیر پای مادر

زیر پای مادر، دومین همکاری علیرضا آرا با بهرنگ توفیقی به عنوان کارگردان است که نقش صدرا رنگرز را به عهده دارد. و بازیگرانی چون کامبیز دیرباز، بهناز جعفری، پریوش نظریه، مهدی سلطانی، بهزاد فراهانی، حمیدرضا هدایتی، مریم بوبانی و...نیز در آن به ایفای نقش پرداخته اند.

علیرضا آرا در سریال زیر پای مادر

علیرضا آرا در سریال دلدار

علیرضا آرا در سریال دلدار نقش بهرامی را به کارگردانی جمشید محمودی و نوید محمودی به عهده داشت و محمدرضا غفاری، الناز حبیبی، سوگل خلیق، بهزاد فراهانی، پریوش نظریه و..نیز در این سریال حضور داشتند.

عکس علیرضا آرا در سریال دلدار

علیرضا آرا در سریال از سرنوشت

علیرضا آرا در سریال از سرنوشت، نقش اسماعیل را به کارگردانی علیرضا بذرافشان ایفا کرد و با دارا حیایی ،کیسان دیباج، فاطیما بهارمست و..هم بازی شد.

علیرضا آرا در سریال از سرنوشت

افرا افرا، چهارمین همکاری علیرضا آرا را بهرنگ توفیقی به عنوان کارگردان است که نقش دکتر مجد را به عهده داشت. عکس علیرضا آرا در سریال افرا آثار تلویزیونی علیرضا آرا نام سال توضیحات گمشده ۱۳۷۷ کارگردان: مسعود نوابی کوی دامون 1378 کارگردان: عباس رنجبر روزهای مهتابی 1379 کارگردان: سپهر محمدی معجزه ازدواج 1379 کارگردان: علیرضا خمسه خانه آرزوها 1380 کارگردان: حسین سهیلی‌زاده باران عشق 1380 کارگردان: احمد امینی باغچه مینو 1382 کارگردان: رضا صفدری پشت بام تهران 1394 نقش عبد کارگردان: بهرنگ توفیقی زیر پای مادر 1396 نقش صدرا رنگرز کارگردان: بهرنگ توفیقی عقیق 1396 نقش احد شیرو کارگردان: بهرنگ توفیقی دلدار 1398 نقش بهرامی کارگردان: نوید محمودی، جمشید محمودی از سرنوشت ۲ 1398 نقش اسماعیل کارگردان: علیرضا بذرافشان دوپینگ 1399 نقش بهرام کارگردان: رضا مقصودی زمین گرم 1399 نقش آصف کارگردان: سعید نعمت الله ازسرنوشت ۳ 1399 کارگردان: سیدمحمدرضا خردمندان افرا 1400 نقش دکتر مجد کارگردان: بهرنگ توفیقی خودخواسته 1400 نقش افشین خلیق کارگردان: علیرضا بذرافشان سریال شهباز ۱۴۰۲ کارگردان: حمیدرضا لوافی فیلمهای علیرضا آرا مردن در آب مطهر مردن در آب مطهر یک فیلم سینمایی در ژانر درام به کارگردانی و نویسندگی نوید محمودی محصول سال 1398 است که علیرضا آرا نقش نادر را بازی کرد. زنبور کارگر زنبور کارگر فیلمی به کارگردانی و تهیه‌کنندگی افشین صادقی و نویسندگی سعید نعمت‌الله محصول سال 1399 است که علیرضا آرا بازیگر نقش رجب با حمید فرخ‌نژاد، شبنم مقدمی، سعید آقاخانی، حسین مهری هم بازی شد. علیرضا آرا در زنبور کارگر

سینما نام سال توضیحات ۳۶۰ درجه ۱۳۹۳ نقش چکمه پوش کارگردان: سام قریبیان یک روز طولانی ۱۳۹۴ کارگردان: بابک بهرام‌بیگی مردن در آب مطهر 1398 نقش نادر کارگردان: نوید محمودی زنبور کارگر 1398 نقش رجب کارگردان: افشین صادقی دو روى پاییز 1402 کارگردان: روناک طاهر باغ کیانوش 1402 کارگردان: رضا کشاورز حداد نوروز 1402 کارگردان: سهیل موفق عکس علیرضا آرا

علیرضا آرا و مادرش

عکس های علیرضا آرا بازیگر

عکس نوجوانی علیرضا آرا

عکس اینستاگرام علیرضا آرا

علیرضا آرا و شهرام حقیقت دوست

