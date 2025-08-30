عصر چهارشنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۴، سالن فیروزه در گذر سعدی اصفهان، شاهد یکی از متفاوت‌ترین رویدادهای ادبی سال بود؛ آیین رونمایی و امضای دو کتاب تازه محمدحسن مردانی، نویسنده و پژوهشگر ادبی معاصر. این مراسم به همت حوزه هنری اصفهان برگزار شد

اصفهان امروز_شهرزاد فلاح:عصر چهارشنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۴، سالن فیروزه در گذر سعدی اصفهان، شاهد یکی از متفاوت‌ترین رویدادهای ادبی سال بود؛ آیین رونمایی و امضای دو کتاب تازه محمدحسن مردانی، نویسنده و پژوهشگر ادبی معاصر. این مراسم به همت حوزه هنری اصفهان، با اجرای گرم و مسلط مجری توانمند آقای میثم احمدی، و با حضور دکتر پرشور علاقه‌مندان ادبیات، نویسندگان، ناشران و رسانه‌های فرهنگی در نشستی صمیمانه برگزار شد.

در بخش علمی برنامه نیز دکتر مسعود مهدویان فر مؤلف، متخصص سیاست‌گذاری اجتماعی و مدیرکل پیشین دفتر امور اجتماعی استانداری به تحلیل آثار مردانی از منظر اجتماعی و فرهنگی پرداخت.

نخستین اثر رونمایی شده، «تب برف» بود؛ مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه که در جشنواره‌های ادبی موردتوجه قرار گرفته‌اند. این داستان‌ها بر پایه تجربه‌های واقعی و معاصر شکل‌گرفته‌اند؛ از روزهای دشوار کرونا و اضطراب‌های جمعی گرفته تا روایت‌های سفر اربعین، کربلا و اردوهای جهادی.

مردانی در این کتاب کوشیده است تا نه فقط قصه‌هایی شخصی، بلکه بخشی از حافظه جمعی جامعه ایرانی را بازآفرینی کند. برخی از داستان‌های این مجموعه نیز در قالب پادکست منتشر و از طریق «ایران صدا» به گوش مخاطبان رسیده‌اند.

«مثل کف دست»؛ آیینه‌ای برای تماشای زندگی

کتاب دوم، «مثل کف دست»، مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه است که حول مفهوم «آیینه» شکل‌گرفته است؛ شیئی دیرینه در فرهنگ ایرانی و اسلامی که هم در معماری و آیین‌های سنتی حضور داشته و هم در زندگی روزمره.

مردانی در این اثر، آیینه را استعاره‌ای از جامعه می‌داند:

گاهی چهره‌ها را زیبا می‌کند، گاهی تصویری وارونه یا دروغین نشان می‌دهد، و گاه حقیقتی تلخ را بی‌پرده مقابل چشم قرار می‌دهد.

این نگاه، داستان‌های «مثل کف دست» را به آیینه‌ای از روابط انسانی، تضادهای فرهنگی و ارزش‌های پنهان زندگی روزمره بدل کرده است.

نگاهی به فرآیند خلاقیت نویسنده

مردانی در بخش گفت‌وگو با مخاطبان، از روند خلق داستان‌ها سخن گفت. او تأکید کرد که بسیاری از ایده‌ها ناگهانی در ذهنش جرقه می‌زنند؛ مانند داستان «خانه زرگرباشی» که ابتدا در خواب‌دیده و فردای آن روز به متن داستانی تبدیل کرده است. به گفته او، گردآوری مجموعه «مثل کف دست» حدود هشت ماه زمان برده است.

تحلیل اجتماعی دکتر مهدویان فر؛ ادبیات به‌مثابه پیشگیری

در ادامه، دکتر مسعود مهدویان فر با نگاهی تحلیلی به آثار مردانی، داستان کوتاه را ابزاری مؤثر در حوزه پیشگیری اجتماعی دانست. او به چهار نسل پیشگیری در جهان اشاره کرد:

مدرسه‌محور، خانواده‌محور،

جامعه‌محور، رسانه‌محور

وی توضیح داد که در عصر رسانه‌محور، ادبیات و داستان کوتاه می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در افزایش آگاهی، تقویت مهارت‌های زندگی، مدیریت هیجان و کنترل عواطف ایفا کنند.

به باور او، کار مردانی در قالب داستان کوتاه، بستری تازه برای آموزش غیرمستقیم، تولید آثار فرهنگی جانبی همچون فیلم و پادکست، و ارتقای فرهنگ خودمراقبتی در جامعه است.

ادبیات؛ پلی میان فرد و جامعه

بخش پایانی مراسم به خوانش گزیده‌ای از داستان‌ها توسط نویسنده و پرسش‌وپاسخ با مخاطبان اختصاص داشت. در پایان، دو کتاب تازه مردانی با امضای او مزین شدند و به طور رسمی توسط نشر حدیث راه عشق راهی بازار کتاب شدند.

این آیین، بیش از یک رونمایی ساده بود؛ فرصتی بود برای تأمل درباره نقش ادبیات در بازتاب تجربه‌های فردی و دغدغه‌های اجتماعی. «تب برف» و «مثل کف دست» نشان دادند که داستان کوتاه همچنان می‌تواند پلی میان زندگی شخصی و جهان اجتماعی باشد؛ پلی که خواننده را از روایت‌های ساده به تأملی ژرف درباره خود، جامعه و آینده سوق می‌دهد.