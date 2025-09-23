مرحله دوم رویداد هنری «عشق سرزمینی» در اصفهان با هدف ترویج همدلی و معرفی آثار هنری معاصر آغاز شد. این جشنواره به بررسی آثار نقاشی، تصویرسازی و چاپ با محوریت فرهنگ و آداب بومی ایران می‌پردازد.

اصفهان امروز – سعید آقایی: نخستین مرحله داوری رویداد هنری «عشق سرزمینی» با استقبال چشمگیر هنرمندان از سراسر کشور برگزار شد. در این مرحله، ۱۳۲ هنرمند نزدیک به ۵۰۰ اثر خود را به دبیرخانه ارسال کردند که از میان آن‌ها، ۴۵۵ اثر به داوری اولیه راه یافت. بر اساس اعلام حسین تحویلیان، مدیر گالری «آرین هنر معاصر» و یکی از برگزارکنندگان، هیئت داوران پس از بررسی‌ها، ۱۶۸ اثر را برای حضور در مرحله دوم انتخاب کرده‌اند.



داوری مرحله دوم

مرحله دوم داوری این رویداد روز جمعه، چهارم مهرماه از ساعت ۹ صبح در نگارخانه آرین برگزار خواهد شد. این رویداد با محوریت همدلی و همراهی اقوام ایرانی و بازتاب این مفاهیم در هنرهای تجسمی شکل گرفته و رشته‌های نقاشی، تصویرسازی و چاپ را دربر می‌گیرد.

اهداف و چشم‌انداز

هدف اصلی این جشنواره، ایجاد بستر همکاری مشترک میان هنرمندان استان‌های مرکزی ایران، معرفی استعدادهای معاصر و تشویق به استفاده از نقش‌مایه‌های سنتی و بومی در خلق آثار نوآورانه است. موضوعات پذیرفته‌شده در این دوره شامل «همدلی و هم‌نوع‌دوستی»، «بازتاب آداب و رسوم سنتی»، «نقش‌مایه‌های بومی در هنر معاصر» و «موضوعات آزاد» بوده است.

نمایشگاه‌های پایانی

نمایشگاه آثار برگزیده این رویداد به‌زودی در نگارخانه آرین هنر معاصر اصفهان، فرهنگسرای بزرگ شهرکرد و نگارخانه جریان یزد برگزار خواهد شد تا علاقه‌مندان از نزدیک با جلوه‌های هنری همدلی اقوام ایرانی آشنا شوند.