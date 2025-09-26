نماد طبیعت کهن اصفهان
درخت کهنسال سردار" در نطنز، در فهرست آثار طبیعی ملی ایران ثبت شد؛ گامی در حفاظت از میراث زیستی اصفهان
درخت توت کهنسال معروف به "سردار" در روستای سرآسیاب نطنز، به عنوان یکی از میراثهای طبیعی ارزشمند کشور، به تازگی در فهرست آثار طبیعی ملی ایران ثبت شده است. این اقدام، علاوه بر ارزشهای زیستمحیطی، میتواند به توسعه گردشگری منطقه نیز کمک کند.
حفاظت از گنجینههای طبیعی، به اندازه میراث تاریخی اهمیت دارد. در همین راستا، در یک اقدام مهم، درخت کهنسال و باستانی توت در روستای سرآسیاب شهرستان نطنز، با نام "درخت سردار" به فهرست آثار طبیعی ملی کشور اضافه شد. این درخت، که قدمت آن به سالهای دور باز میگردد، نه تنها یک نمونه طبیعی نادر است، بلکه بخشی از هویت و حافظه جمعی مردم منطقه نیز محسوب میشود.
تأثیر ثبت ملی بر گردشگری
ثبت ملی این اثر طبیعی، میتواند روستای سرآسیاب را به یک مقصد جدید برای طبیعتگردان و علاقهمندان به میراث فرهنگی تبدیل کند. با افزایش توجه به این مکان، فرصتهای جدیدی برای توسعه اقتصادی محلی و ایجاد شغلهای مرتبط با گردشگری پایدار فراهم خواهد شد. این موضوع اهمیت حفاظت از این درخت را دوچندان میکند تا نسلهای آینده نیز بتوانند از این میراث ارزشمند بهرهمند شوند.
ضرورت حفاظت از میراث طبیعی
ثبت ملی این درخت، زنگ خطری است برای توجه بیشتر به دیگر آثار طبیعی استان که در معرض تهدید قرار دارند. حفاظت از گونههای گیاهی کهنسال، نهتنها یک وظیفه ملی، بلکه یک مسئولیت جهانی برای حفظ تنوع زیستی است. این اقدام نشان میدهد که مسئولان استان اصفهان، حفاظت از میراث طبیعی را در کنار میراث تاریخی، جدی گرفتهاند.