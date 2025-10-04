سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با حضور مقامات کشوری، هنرمندان و بیش از ۱۵۰۰ داور کودک و نوجوان در اصفهان افتتاح شد. مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، این شهر را نقطه آغاز «راه ابریشم سینمای کودک» برای تبادل فرهنگی در جهان خواند و بر لزوم ورود فناوری‌های نوین و ایجاد «آکادمی مجازی سینمای کودکان و نوجوانان» تاکید کرد. حامد جعفری دبیر جشنواره، هویت ایرانی را بزرگ‌ترین مزیت رقابتی جهانی سینمای کودک دانست. این رویداد تا ۱۶ مهر با ۳۷۰ برنامه و کارگاه‌های تخصصی برای پرورش نسل جدید فیلم‌سازان ادامه دارد.

اصفهان، مهد دیرین فرهنگ و هنر ایران، بار دیگر به‌عنوان یک پایگاه جهانی برای سینمای کودک معرفی شد. در آیین افتتاحیه سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان که شامگاه جمعه در سالن اجلاس سران این شهر آغاز به کار کرد، مقامات و هنرمندان بر ظرفیت‌های منحصربه‌فرد اصفهان برای تبدیل شدن به قطب سینمایی کشور و دروازه‌ای به سوی تبادلات فرهنگی بین‌المللی تاکید کردند. این رویداد با حضور پرشور ۱۵۰۰ داور کودک و نوجوان و با تمرکز بر پرورش استعدادهای نسل آینده، فصل جدیدی از سینمای ایران را رقم زد.

چشم‌انداز استاندار: اصفهان، کانون جهانی «راه ابریشم سینمای کودک»

مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، با اشاره به جایگاه این شهر به‌عنوان پایتخت فرهنگی جهان، جشنواره فیلم کودک و نوجوان را فراتر از یک رویداد داخلی دانست. وی رسماً پیشنهاد داد که اصفهان می‌تواند نقطه آغاز «راه ابریشم سینمای کودک» باشد؛ مسیری که در امتداد جاده تاریخی ابریشم، پلی برای تبادل فرهنگ‌ها، ادیان و اقوام در سراسر جهان ایجاد کند. این ایده، سینمای کودک را نه یک سرگرمی، بلکه ابزاری قدرتمند برای انتقال پیام‌های اخلاقی و فرهنگی و ایجاد ارتباط میان ملت‌ها می‌داند.

جمالی‌نژاد بر لزوم تداوم فعالیت‌های جشنواره در طول سال و محدود نشدن آن به چند روز تاکید کرد. او همچنین، پرداختن به دغدغه‌های روز کودکان ایران و موضوعات حیاتی همچون مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی را از اولویت‌های مهم جشنواره دانست؛ مسائلی که همواره از دغدغه‌های اصلی مردم اصفهان و ایران بوده است.

تأکید بر تحول دیجیتال و تولید محتوای مسئولانه

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم همگامی جشنواره با تحولات نوین جهانی تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که ورود فناوری‌هایی نظیر متاورس و پلتفرم‌های تعاملی، می‌تواند بعد جدیدی به این رویداد بین‌المللی ببخشد.

مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت ورود فناوری‌های نوین به جشنواره، خاطرنشان کرد: «برگزاری کارگاه‌های فیلم‌سازی با موبایل و آموزش سواد رسانه‌ای برای کودکان و نوجوانان، زمینه‌ساز تولید محتواهای خلاقانه و مسئولانه در آینده خواهد بود.»

وی همچنین بر اهمیت داوری کودکان و نوجوانان در این رویداد تأکید کرد، زیرا این اقدام آن‌ها را از سنین پایین با مسئولیت‌پذیری و قضاوت هنری آشنا می‌سازد. در راستای پرورش نسل آینده فیلم‌سازان، وی پیشنهاد ایجاد «آکادمی مجازی سینمای کودکان و نوجوانان اصفهان» را ارائه کرد تا به‌عنوان پایگاهی آموزشی، آموزش این نسل را تضمین کند. وی همچنین خواستار مشارکت گسترده‌تر سایر شهرها و استان‌های کشور در این جشنواره شد.

دبیر جشنواره: هویت ایرانی، بزرگ‌ترین مزیت رقابتی در جهان

در این مراسم، حامد جعفری دبیر سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، با اشاره به این که اصفهان خود چون «پرده‌ای عظیم از هنر و تاریخ است»، شعار «رویاهای کودکانه بر پرده نقش‌جهان» را برای معرفی جایگاه این جشنواره برگزید. وی با تائید بر دشواری ساخت سینمای کودک، بر لزوم خلق جهانی سرگرم‌کننده، آموزنده و خیال‌انگیز برای مخاطبان تأکید کرد.

حامد جعفری دبیر سی‌و‌هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اظهار کرد: «سینمای کودک ایران با تکیه بر فرهنگ ایرانی ظرفیت جهانی دارد. مفاهیمی چون تعلق به خانواده، عشق به سرزمین، پایداری و امید، ریشه در فرهنگ ما دارند و برای همه کودکان جهان قابل‌فهم هستند. این ویژگی‌ها، بزرگ‌ترین مزیت رقابتی سینمای کودک ایران در عرصه جهانی است.»

جعفری سینمای کودک ایران را پناهگاهی برای بازآفرینی رویاها و انسانیت در روزگار بمباران تصویری خواند و ابراز امیدواری کرد که جشنواره سی‌وهفتم گامی مؤثر برای اعتلای این سینما باشد. او همچنین از پذیرش ۸ فیلم بلند داستانی، ۱۹ فیلم کوتاه و ۱۱ اثر پویانمایی در بخش ملی و ۱۸ فیلم در بخش بین‌الملل خبر داد.

معاون شهردار: جشنواره، صدای رسای کودکان غزه

کمال حیدری معاون فرهنگی شهردار اصفهان، با اشاره به شعار «هر کودک و نوجوان اصفهانی یک هنرمند»، هدف جشنواره را شکوفایی استعدادهای نسل جدید در حوزه‌های مختلف هنری دانست. وی از برنامه‌ریزی ۳۷۰ برنامه متنوع فرهنگی و هنری در مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان در طول برگزاری جشنواره خبر داد.

کمال حیدری معاون فرهنگی شهردار اصفهان گفت: «هرچند در این جشنواره در کنار کودکان و نوجوانان ایران زمین سرشار از شادی هستیم، اما غم کودکان غزه و همه کودکان مظلوم جهان در دل‌هایمان باقی است. این رویداد هنری فرصت مناسبی برای بازتاب رنج کودکان غزه و مطالبه عدالت برای آنان است.»

ظرفیت‌های عملی: اکران، کارگاه‌ها و قطب سینمایی

سیدعلی حسینی رئیس امور سینمایی بهمن سبز استان اصفهان، اعلام کرد که دو پردیس سینمایی ساحل و چهارباغ با مجموع ۱۷۵۳ صندلی به‌عنوان خانه جشنواره، آماده میزبانی از این رویداد هستند. همچنین سینماهای سیار، امکان نمایش فیلم‌ها را در محلات محروم فراهم می‌کنند.

در بخش عملی، نخستین گردهمایی فیلم‌سازان نوجوان اصفهان همزمان با جشنواره در حال برگزاری است. مریم زمانی مدرس و داور بین‌المللی سینما، با حضور در این گردهمایی بر ظرفیت‌های بی‌نظیر اصفهان در تبدیل شدن به قطب سینمایی ایران تأکید کرد و همدلی مردم اصفهان را یک پتانسیل پنهان برای موفقیت این رویدادها دانست. وی استمرار چنین برنامه‌هایی را برای رشد فرهنگی و شخصیتی نوجوانان ضروری قلمداد کرد.

این جشنواره تا ۱۶ مهر با برنامه‌های ویژه‌ای برای گروه‌های خاص از جمله کودکان کار، اوتیسم و دارای معلولیت ادامه خواهد داشت و بسیاری از این برنامه‌ها به‌صورت رایگان در دسترس خانواده‌ها قرار می‌گیرد.