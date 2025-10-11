فرش اصفهان، میراثی ۴۰۰ ساله از زرین‌دوران صفویه، نه یک کالا، بلکه تابلویی زنده از فرهنگ و هنر ایران است. این دست‌بافت نفیس، با حمایت شاه عباس کبیر در اصفهان به اوج رسید و با رج‌شمارهای بالا، گره فارسی ظریف و استفاده از ابریشم و کرک مرغوب، شهرت جهانی یافت. نقوش کلاسیک لچک و ترنج، اسلیمی و ختایی، الهام‌گرفته از معماری مساجد و کاخ‌های اصفهان، آن را به نماد باغ ایرانی و نظم کیهانی تبدیل کرده است. در حالی که اساتیدی چون عیسی بهادری به احیای آن کمک کردند، امروز این هنر-صنعت با چالش‌های رقابتی و تحریم‌ها مواجه است؛ با این حال، با حفظ اصالت و نوآوری، همچنان یکی از ارزشمندترین کالاهای سرمایه‌ای و هنری جهان باقی مانده است.

اگر روزی در موزه‌ای بزرگ در قلب اروپا یا در یک عمارت اشرافی در نیویورک، چشم‌تان به فرشی افتاد که گویی تکه‌ای از آسمان و باغ را به زمین آورده، بافت ظریفش زیر نور می‌درخشد و هر گره‌اش داستانی از هزار و یک شب ایران را نجوا می‌کند، احتمال زیاد شاهکار استادکاران اصفهان است. فرش اصفهان، سفیری بی‌زبان و قدرتمند برای تمدنی است که پایتختش روزگاری "نصف جهان" نامیده می‌شد. این فرش‌ها، یادگار دوران اوج و شکوه صفوی، نه صرفاً یک پوشش برای کف خانه، بلکه میراثی گره در گره هستند که هنر، فلسفه و تاریخ اصفهان را بر دوش کشیده و به چهار گوشه دنیا صادر می‌کنند. برای درک عمق و ارزش این هنر بی‌بدیل، باید به قلب تاریخ سفر کنیم؛ جایی که هر تار و پود، روایتی از نبوغ هنری است که همچنان نفس می‌کشد.

تاریخچه شکوهمند فرش اصفهان: از دربار شاهی تا حیات دوباره

تاریخ قالی‌بافی در اصفهان قدمتی فراتر از چهار قرن دارد، اما دوران صفویه (۹۰۷ تا ۱۱۴۸ ه‍.ق) نقطه عطف و عصر طلایی آن محسوب می‌شود. در این دوره، بافندگی از یک صنعت خانگی به یک هنر درباری تبدیل شد که تحت حمایت مستقیم شاهان، به ویژه شاه عباس کبیر (۹۵۶–۱۰۳۸ ه‍.ق)، به بالاترین درجه از ظرافت و پیچیدگی رسید.

دوران صفویه: عصر طلایی و تولد طرح‌های کلاسیک

شاه عباس اول، با درک عمیق از اهمیت هنر و صنایع دستی در رونق اقتصادی و فرهنگی، اصفهان را به مرکزی برای تولید نفیس‌ترین آثار هنری جهان تبدیل کرد. او با تأسیس کارگاه‌های قالی‌بافی عظیم در مناطقی مانند جلفا، توانست هنرمندان ماهر را زیر نظر خود گرد آورد. این تمرکز کارگاهی، امکان تولید فرش‌هایی با ابعاد بزرگ و طرح‌هایی بسیار پیچیده و منسجم را فراهم آورد که پیش از آن در بافت‌های پراکنده روستایی ناممکن بود.

فرش‌های این دوره که اغلب با استفاده از ابریشم خالص و گاه با تارهای زربافت (نخ‌های طلا و نقره) بافته می‌شدند، شاهکارهایی بودند که برای هدیه به دربار پادشاهان و حاکمان خارجی و همچنین تزئین کاخ‌ها و مساجد عظیم ساخته می‌شدند. از جمله شاخص‌ترین ویژگی‌های این آثار:

نقوش الهام‌گرفته از معماری: طرح‌ها بازتابی مستقیم از کاشی‌کاری‌های لاجوردی و طرح‌های گنبد مساجدی چون مسجد امام (شاه)، مسجد شیخ لطف‌الله و بناهایی چون کاخ چهل ستون بودند. این پیوند هنری، به فرش اصفهان هویتی معمارانه و باشکوه بخشید.

استفاده از رنگ‌های گیاهی طبیعی: طیف رنگی متنوع و ماندگار (شامل لاکی، سرمه‌ای، طلایی و فیروزه‌ای) که از مواد طبیعی استخراج می‌شد، یکی از دلایل دوام و درخشندگی بی‌نظیر فرش‌های صفوی است.

ظرافت بافت بالا: قالی‌های دربار صفوی به دلیل رج‌شمارهای بسیار بالا (حتی تا ۱۰۰ رج در ۶.۵ سانتی‌متر) و استفاده از گره فارسی، شهرت جهانی پیدا کردند و به اوج هنر نساجی رسیدند.

صادرات فرش اصفهان در این دوره به یک تجارت پررونق تبدیل شد و اروپا و آسیای میانه را در نوردید. مجموعه‌های بزرگ فرش‌های صفوی در موزه‌های بزرگی چون موزه ویکتوریا و آلبرت لندن و موزه متروپولیتن نیویورک گواهی بر این شکوه تاریخی هستند.

دوران افول و احیای مجدد: قاجار تا پهلوی

با سقوط صفویه و حملات افغان‌ها، صنعت قالی‌بافی اصفهان دچار رکودی طولانی شد. بسیاری از کارگاه‌ها از بین رفتند و بافندگان مهاجرت کردند. در دوران قاجار (۱۱۶۴ تا ۱۳۴۴ ه‍.ق)، اگرچه اصفهان مرکزیت سیاسی خود را از دست داده بود، اما بافندگی به‌تدریج و در مقیاس کوچک‌تر دوباره احیا شد.

در این دوره، تأثیر سلیقه بازار جهانی و گرایش‌های هنری اروپا سبب شد تا طرح‌ها کمی واقع‌گرایانه‌تر و متنوع‌تر شوند. با وجود این تغییرات، همچنان اصالت طرح‌های لچک و ترنج و نقوش اسلیمی حفظ شد. ظهور طرح‌های شکارگاه با جزئیات دقیق و استفاده از رنگ‌های گرم‌تر و تضادهای قوی‌تر از ویژگی‌های این دوران بود.

دوران پهلوی (۱۳۰۴ تا ۱۳۵۷ ه‍.ش) نقطه عطفی در احیای مدرن فرش اصفهان به شمار می‌رود. با تأسیس کارگاه‌های بزرگ و سازماندهی شده و حمایت دولتی، قالی‌بافی دوباره رونق گرفت. در این دوره، اساتیدی برجسته با نوآوری در طرح‌ها، هنر فرش اصفهان را به سمت بین‌المللی شدن سوق دادند و نام این فرش را بیش از پیش بر سر زبان‌ها انداختند.

نام علیرضا فرشچیان و عیسی بهادری در زمره طراحانی است که در دوران پهلوی با تلفیق هنر سنتی و نوآوری، نقش مهمی در ارتقاء جایگاه جهانی فرش اصفهان ایفا کردند. بهادری با طرح‌هایی چون «فرش بشریت» و «شکار چرخ» که در موزه هنرهای تزئینی اصفهان نگهداری می‌شوند، میراث فرش را توسعه داد.

امروزه، کارگاه‌های بزرگ و کوچک اصفهان، با حفظ سنت‌های بافت نفیس، همچنان به تولید فرش‌هایی ادامه می‌دهند که تلفیقی هنرمندانه از میراث گذشته و ذوق معاصر است.

سبک‌شناسی و ویژگی‌های منحصر به فرد: امضای هنری قالی اصفهان

فرش اصفهان در میان تمام فرش‌های ایرانی، به دلیل ظرافت کم‌نظیر، هماهنگی رنگ‌ها و انضباط در طراحی جایگاهی

ویژه دارد. سبک‌شناسی این فرش بر پایه سه رکن اصلی بنا شده است: نقوش، مواد اولیه و تکنیک بافت.

نقوش و پالت‌های رنگی: روایت بصری از بهشت ایرانی

الف) نقوش برجسته و کلاسیک:

نقوش فرش اصفهان به شدت متأثر از طرح‌های اصیل ایرانی و معماری شهر است. لچک و ترنج (طرحی شامل یک نگاره دایره‌ای یا بیضی در مرکز با چهار ربع دایره مشابه در گوشه‌ها) رایج‌ترین طرح است که نمادی از حوض آب و باغ‌های ایرانی است. مهم‌ترین موتیف‌ها شامل:

اسلیمی و ختایی: نقوش اسلیمی با خطوط منحنی و پیچیده شبیه شاخ و برگ‌های گیاهان که نمادی از حیات و رشد است، و نقوش ختایی (گل‌های فانتزی و ساده‌شده) که معمولاً برای پر کردن فضای زمینه یا حاشیه‌ها استفاده می‌شوند، از ارکان اصلی طراحی هستند. این نقوش به صورت گردان (منحنی و دایره‌ای) بافته می‌شوند و نقوش شکسته (هندسی با زوایای تند) در این سبک کمتر دیده می‌شود.

طرح شاه عباسی: طرح گل‌های ویژه‌ای به نام گل شاه عباسی که با بندهای ختایی در هم تنیده شده‌اند، یکی از امضاهای فرش اصفهان است.

طرح‌های محرابی، سجاده‌ای و شکارگاه: طرح‌های محرابی برای فرش‌های نمازخانه، و طرح‌های شکارگاه که نمایشی از صحنه‌های شکار سلطنتی هستند، تاریخ و فرهنگ دوران صفویه و قاجار را بازتاب می‌دهند.

ب) پالت رنگی و رنگرزی طبیعی:

استفاده از ۱۲ تا ۱۵ رنگ در یک تخته فرش و حفظ توازن و هارمونی در توزیع رنگ‌ها از ویژگی‌های بارز فرش اصفهان است. رنگ‌های اصلی شامل لاکی (قرمز)، سرمه‌ای (آبی تیره)، طلایی، فیروزه‌ای و بژ هستند که همگی از مواد گیاهی و معدنی به دست می‌آیند. این رنگ‌ها نه تنها سازگار با محیط زیست‌اند، بلکه در برابر نور و شستشو نیز مقاومت بالایی دارند و در طول زمان دچار رن

گ‌پریدگی نمی‌شوند.

یکی از نکات فنی در رنگ‌آمیزی فرش اصفهان، انتخاب رنگ حاشیه و ترنج به صورت هم‌خانواده یا کاملاً یکسان است، در حالی که رنگ لچک‌ها برای ایجاد ارتباط و توازن بین زمینه و حاشیه انتخاب می‌شود. این تکنیک، قرینه‌سازی و هماهنگی بصری فرش را تقویت می‌کند.

مواد اولیه و تکنیک بافت: معیار ظرافت

الف) مواد اولیه مرغوب:

پشم مرغوب کرک (پشم لطیف ناحیه شکم و گردن گوسفند) و ابریشم خالص مواد اولیه اصلی در بافت فرش اصفهان هستند. استفاده از ابریشم در تار، پود و حتی پرز برخی از نفیس‌ترین فرش‌ها، لطافت و درخشندگی خاصی به آن‌ها می‌بخشد. پنبه نیز برای تار و پود ضخیم‌تر به کار می‌رود.

ب) مشخصات فنی بافت:

رج‌شمار بالا: تراکم گره در فرش اصفهان معمولاً بین ۵۰ تا ۹۰ رج در هر ۶.۵ سانتی‌متر (که در اصفهان به آن «صدتایی» می‌گویند) متغیر است. این رج‌شمار بالا، ظرافت و دقت در نمایش جزئیات طرح را تضمین می‌کند.

گره فارسی (نامتقارن): در اصفهان از گره فارسی (یا تبریزی) استفاده می‌شود که از نظر استحکام و ظرافت مطلوب است و امکان بافت ریز و دقیق را فراهم می‌آورد.

دار عمودی و ابزار خاص: دار قالی اصفهان از نوع عمودی و ثابت است که با سیستم چله‌کشی فارسی کار می‌کند. همچنین، استفاده از ابزارهایی مانند «پله پیچ» که به کنترل دقیق‌تر نخ‌های چله و ارتفاع پرز کمک می‌کند و قیچی‌های خاص برای کوتاه کردن پرز در حین بافت، به ظرافت نهایی فرش می‌افزاید.

دوپوده: فرش اصفهان اغلب به‌صورت دوپوده (استفاده از یک پود ضخیم و یک پود نازک پس از هر ردیف گره) بافته می‌شود که استحکام و مقاومت فرش را افزایش می‌دهد.

اهمیت فرهنگی و نمادین: فرش به مثابه جهان‌بینی

فرش اصفهان فراتر از یک اثر هنری، نمادی از هویت فرهنگی، تمدن و جهان‌بینی ایرانی است. این فرش‌ها، حامل مفاهیم عمیقی هستند که در بستر تاریخی و فلسفی اصفهان شکل گرفته‌اند.

نمادشناسی طرح‌ها: بهشت زمینی و اتصال کیهانی

باغ ایرانی و مفهوم بهشت: طرح‌های لچک و ترنج و به‌ویژه طرح‌های درختی، بازنمایی بصری از باغ ایرانی و مفهوم بهشت بر روی زمین هستند. در فرهنگ ایرانی، باغ، نماد آرامش، رفاه و نظم کیهانی است. ترنج مرکزی نماد حوض آب و مرکز عالم و چهار لچک نماد چهارفصل یا چهارجهت اصلی هستند که تعادل و کمال را به ذهن متبادر می‌کنند. اسلیمی و ختایی (نقوش گردان): این نقوش نماد جاودانگی، حرکت و حیات دائم هستند. خطوط نرم و پیوسته اسلیمی نشان‌دهنده جریان زندگی و اتصال به عالم معنوی است، در حالی که نقوش ختایی (گل‌های فانتزی)، نمادی از کمال و زیبایی مطلق هستند که در طبیعت ملموس نیستند و ریشه در ذهن هنرمند دارند. طرح‌های جانوری و شکارگاه: این طرح‌ها نه تنها بیانگر تفریحات و قدرت سلطنتی گذشته هستند، بلکه نمادی از نبرد خیر و شر و حیات وحش در نظام هستی نیز محسوب می‌شوند. نقش‌های محرابی: این طرح‌ها به وضوح بعد دینی و معنوی فرش را نشان می‌دهند و جهت قبله را برای نمازگزاران مشخص می‌کنند.

فرش به‌عنوان پرچم دوم اصفهان هویت فرهنگی مردم این منطقه را شکل داده و جریان هنری کهن اصفهان را حفظ و به نسل‌های بعدی منتقل می‌کند.

نقش هنرمندان و طراحان معاصر

حیات فرش اصفهان مدیون تلاش‌های بی‌وقفه هنرمندان و طراحانی است که در دوران معاصر توانستند میراث گذشته را با نوآوری و خلاقیت پیوند زنند.

استاد عیسی بهادری: به عنوان یکی از پیشگامان، با تأسیس هنرستان هنرهای زیبای اصفهان، آموزش آکادمیک و سیستماتیک طراحی فرش را بنیان نهاد. او طرح‌های جدیدی مانند «قالیچه مرغ و خروس» را خلق کرد که هنر اصفهان را به‌روز رسانی کرد.

استاد احمد ارچنگ: طراح مشهور دیگری که با تأکید بر ظرافت نقوش لچک و ترنج و دقت در جزئیات، سبک کلاسیک اصفهان را به کمال رساند.

استاد حسن حکمت‌نژاد (مجنونی): یکی از چهره‌های مهم در قالی‌بافی و طراحی معاصر اصفهان است که با شیدایی و خلوص در این حرفه، آثار ماندگاری را از خود برجای گذاشت.

خاندان صیرفیان: خاندان صیرفیان یکی از تأثیرگذارترین خانواده‌ها در تولید فرش‌های نفیس و باکیفیت اصفهان در دهه‌های گذشته هستند که با تولیداتی با رج‌شمارهای بسیار بالا، جایگاه فرش اصفهان را در بازارهای جهانی تثبیت کردند.

این اساتید و هنرمندان با حفظ ریشه‌های اصیل، اجازه ندادند که فرش اصفهان در هجوم مدرنیته و رقابت‌های تجاری، اصالت خود را از دست بدهد.

جایگاه

جهانی و چالش‌های اقتصادی: از اوج تا نیاز به احیا

فرش اصفهان نه تنها یک محصول فرهنگی، بلکه یک کالای لوکس اقتصادی است که در بازارهای جهانی همواره با استقبال ویژه‌ای روبرو بوده است.

شهرت جهانی و اهمیت تجاری

فرش اصفهان به دلیل کیفیت ساخت بالا (رج‌شمار بالا، استفاده از ابریشم و کرک مرغوب)، دوام و مقاومت استثنایی و طراحی‌های هنری منحصر به فرد، در اروپا، آمریکای شمالی و آسیا جایگاه ویژه‌ای دارد.

کالای سرمایه‌ای: فرش دستباف اصفهان در طول زمان نه تنها ارزش خود را از دست نمی‌دهد، بلکه به دلیل کمیاب شدن بافت‌های بسیار ظریف و افزایش عمر فرش، به عنوان یک کالای سرمایه‌ای شناخته می‌شود که ارزش آن افزایش می‌یابد.

رقابت برند ایران: فرش اصفهان در کنار فرش‌های تبریز، کاشان و کرمان، یکی از برندهای اصلی فرش دستباف ایران در سطح جهانی محسوب می‌شود و نقش مهمی در صادرات غیرنفتی کشور دارد. بر اساس آمار، اصفهان سهم قابل توجهی از تولید سالانه فرش دستباف ایران را به خود اختصاص می‌دهد.

چالش‌های پیش رو در قرن ۲۱

صنعت فرش اصفهان در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه بوده است:

رقبای جدید و کاهش سهم بازار: کشورهایی مانند هند، چین، پاکستان و ترکیه با تولید فرش‌هایی با قیمت پایین‌تر، بخشی از بازار جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. اگرچه فرش‌های آن‌ها از نظر کیفیت و ظرافت به فرش اصیل اصفهان نمی‌رسند، اما در بازار انبوه رقابت جدی ایجاد کرده‌اند. تحریم‌ها و مشکلات صادرات: اعمال تحریم‌های اقتصادی، به ویژه از سوی آمریکا، مسیرهای صادرات و انتقال پول را با مشکل مواجه کرده و دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای اصلی را محدود نموده است. بازاریابی و نیاز به نوآوری: غفلت از «بازاریابی مدرن» و عدم توجه کافی به سلایق نوین جهانی از دیگر چالش‌هاست. در حالی که اصالت باید حفظ شود، تولیدکنندگان برای بقا باید ترکیبی از طرح‌های سنتی و طرح‌های مدرن‌تر را متناسب با معماری و دکوراسیون داخلی روز دنیا ارائه دهند. کاهش نیروی جوان: بافندگی یک کار سخت و زمان‌بر است. کاهش علاقه‌مندی جوانان به این حرفه و کمبود بافندگان ماهر که بتوانند با رج‌شمارهای بالا کار کنند، آینده تولید فرش‌های نفیس را با خطر مواجه ساخته است.

به گفته علیرضا محمدی، کارشناس فرش، اصفهان همچنان به تولید فرش‌های با کیفیت ادامه می‌دهد اما برای مقابله با چالش‌های جدید، نیاز به نوآوری و تغییرات استراتژیک در حوزه بازاریابی و تولید دارد. برخی منابع نیز خاطرنشان کرده‌اند که سهم فرش دستباف ایران از کل صادرات غیرنفتی، از ۱۷.۵ درصد در گذشته، به کمتر از یک درصد رسیده که زنگ خطر بزرگی برای این صنعت است.

جغرافیای بافت و مناطق کارگاهی اصفهان

اصفهان به عنوان مرکز، الگوی اصلی قالی‌بافی در منطقه است، اما مناطق اطراف آن نیز با سبک‌های نزدیک، به این هنر افزوده‌اند.

مراکز اصلی بافندگی

اصفهان (مرکز): تأکید بر ظرافت، رج‌شمار بسیار بالا (۵۰ تا ۹۰)، استفاده از گره فارسی و ابریشم و پشم مرغوب، و طرح‌های کلاسیک لچک و ترنج و شاه عباسی.

نائین: فرش‌های نائین از نظر ظرافت و بافت به فرش اصفهان بسیار نزدیک هستند. این فرش‌ها به دلیل استفاده از پشم و کرک مرغوب شهرت دارند. طرح‌های نائین معمولاً از زمینه روشن (عاجی یا نخودی) با نقوش متراکم آبی یا لاکی بهره می‌برند و به سرعت شهرت جهانی پیدا کردند. ساختار بافت نائین نیز دوپوده و با رج‌شمار بالاست.

سایر مناطق: دیگر نواحی مانند خور و بیابانک، میمه و آباده نیز به عنوان مراکز فرشبافی، سبک‌های مشابه اصفهان را با اندکی تفاوت‌های بومی و عشایری (مانند استفاده از نقوش هندسی در آباده) دنبال می‌کنند که نشان‌دهنده گستردگی هنر قالی‌بافی در این استان است.

نگهداری و حفظ میراث: راهنمای ماندگاری فرش اصفهان

فرش دستباف اصفهان، به دلیل ارزش مادی و معنوی، نیازمند مراقبت دقیق و اصولی است. حفظ این میراث گران‌بها، بخش مهمی از تعهد به نگهداری هنر ایرانی است.

اصول اولیه حفظ و نگهداری

محیط مناسب: فرش باید در محیطی خشک و دور از رطوبت شدید نگهداری شود. رطوبت باعث پوسیدگی تار و پود و ایجاد کپک می‌شود.

نور و گرما: از پهن کردن فرش در زیر نور مستقیم خورشید (که باعث رنگ‌پریدگی می‌شود) و همچنین نزدیکی به منابع گرمای شدید (که باعث خشکی و شکنندگی الیاف می‌شود) باید جداً خودداری کرد.

تمیزکاری روزانه: استفاده منظم از جاروبرقی با مکش مناسب و ملایم به صورت هفتگی برای پاک‌سازی گرد و غبار از عمق پرزها ضروری است.

چرخش منظم: برای جلوگیری از ساییدگی نامتقارن، فرش باید هر چند وقت یک‌بار چرخانده شود تا نور و ترافیک به صورت یکنواخت روی سطح آن پخش گردد.

شستشو و انبارداری تخصصی

شستشوی اصولی: شستشوی فرش دستباف اصفهان (به ویژه ابریشمی) باید هر ۳ تا ۵ سال یک‌بار و صرفاً در قالیشویی‌های معتبر و تخصصی انجام شود. استفاده از مواد شوینده شیمیایی قوی و شستشوی نامناسب خانگی می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به رنگ و بافت فرش وارد کند. خشک‌کردن: خشک‌کردن باید به صورت کامل و یکنواخت انجام شود و از خشک کردن در زیر نور مستقیم و گرمای شدید اجتناب گردد تا از تغییر شکل و پوسیدگی جلوگیری شود. انبارداری طولانی‌مدت: برای نگهداری طولانی‌مدت، فرش باید کاملاً تمیز و خشک باشد و به صورت لول شده (نه تا شده) نگهداری شود. بهتر است دور آن از پارچه کتان یا ملافه نخی استفاده شود و از پیچیدن آن در پلاستیک (که باعث رطوبت و بوی بد می‌شود) خودداری گردد. برای دور نگه داشتن حشرات، استفاده از قرص نفتالین یا تنباکو در فواصل مشخص و با تعویض منظم توصیه می‌شود.

فرش اصفهان، یک اثر هنری جاودانه است که در تار و پود آن، تاریخ پرشکوه صفویه، نبوغ طراحان بزرگ و فرهنگ غنی ایرانی گره خورده است. ظرافت کم‌نظیر، رنگ‌های طبیعی و ماندگار، و نقوش کلاسیک آن، این فرش را به یکی از محبوب‌ترین و ارزشمندترین کالاهای هنری در سطح جهان تبدیل کرده است. با وجود چالش‌های اقتصادی و رقابتی امروز، حفظ اصالت، نوآوری در طرح‌ها و استفاده از روش‌های بازاریابی مدرن، کلید تضمین بقا و درخشش دوباره این هنر-صنعت در بازارهای جهانی است. فرش اصفهان نه تنها یک کالای لوکس، بلکه نمادی از توانایی هنرمندان ایرانی در خلق زیبایی و انتقال مفاهیم عمیق فرهنگی و فلسفی به نسل‌های آینده است. توجه ویژه به آموزش بافندگان جوان و حمایت از کارگاه‌های سنتی، تضمین خواهد کرد که این میراث گران‌بها همچنان الهام‌بخش هنردوستان و تداوم‌بخش هویت هنری اصفهان باشد.