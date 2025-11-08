نمایشگاه انفرادی سعید آقایی در خانه صفوی اصفهان برگزار میشود
هر ایرانی، پری از بال سیمرغ؛ دعوت به تماشای «نامههای پرواز»
نمایشگاه «نامههای پرواز» آثار سعید آقایی، هنرمند چندرسانهای هنر اسلامی، از ۱۶ تا ۲۱ آبان ماه در خانه تاریخی صفوی اصفهان برگزار میشود.
این نمایشگاه، با محوریت اسطوره سیمرغ، به بازخوانی نمادین مفاهیم زندگی، هنر، عشق و ایثار در بستر فرهنگ ایرانی-اسلامی میپردازد. آثار ارائهشده تلفیقی از هنرهای تجسمی (کلاژهای سیقطعهای به صورت نقش برجسته) و ادبیات (شامل نامههای شاعرانه، هایکو، اشعار خاقانی و جملاتی از حضرت عیسی علیهالسلام) است که در کنار یکدیگر معنایی چندلایه و ژرف میآفرینند.
سعید آقایی در این نمایشگاه با نگاهی میانرشتهای و با تأکید بر «وحدت در کثرت»، پرسشهای بنیادین هستی را در قالبی هنری و پژوهشی به تماشا میگذارد. «نامههای پرواز» چهاردهمین نمایشگاه انفرادی اوست که حاصل بیش از دو دهه فعالیت در عرصههای تجسمی، ادبی و روزنامهنگاری فرهنگی است.
این رویداد هنری همچنین با نگاهی به مفهوم «مرگ و تولد دوباره» و نقش انسانهای گمنام در شکلدهی به حافظه جمعی، ادای دینی است به همه آنان که سیمرغ فرهنگ ایران را به پرواز درآوردهاند.
مشخصات نمایشگاه:
- عنوان: نامههای پرواز
- هنرمند: سعید آقایی
- مکان: اصفهان، خیابان خاقانی، خانه صفوی
- تاریخ: ۱۶ تا ۲۱ آبان
-ساعت بازدید: 16 تا 20
- همکاران: عفت محمدی، مریم بحرینی