نبرد رهایی از بحران در هفته ششم لیگ برتر: اصفهان و تقابل اسطورهها
شهرآورد ۷۷: نویدکیا و حدادیفر در نبرد برای نجات سپاهان و ذوبآهن | تقابل با نابرابری بودجه
شهرآورد فوقحساس ۷۷ اصفهان بین سپاهان (رده ۱۲) و ذوبآهن (رده ۱۵) امروز در ورزشگاه نقشجهان برگزار میشود. هر دو تیم برای خروج از بحران و جهش از ردههای پایین جدول، به ۳ امتیاز حیاتی این دیدار نیاز دارند. این مسابقه تقابل فکری دو اسطوره، محرم نویدکیا و قاسم حدادیفر است که هر دو بر حفظ سبک هجومی خود تأکید دارند. رسول کربکندی، پیشکسوت فوتبال، این دیدار را نبردی با نابرابری بودجهای دانست، اما تأکید کرد که کیفیت دربی اصفهان همواره فراتر از سایر دربیهای کشور بوده است.
ورزشگاه باشکوه نقشجهان اصفهان امروز، شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۴، میزبان یکی از مهیجترین و حساسترین دیدارهای فوتبال ایران و هفتاد و هفتمین شهرآورد نصف جهان است. این نبرد نه تنها از منظر رقابتهای سنتی دربی، بلکه از جنبه تعیینکنندگی برای وضعیت هر دو تیم در جدول لیگ برتر، فوقالعاده حیاتی است. در شرایطی که هر دو غول فوتبال اصفهان فصل را با نتایجی ضعیف و دور از انتظار آغاز کردهاند، پیروزی در این مسابقه، میتواند کلید رهایی از بحران، بازیابی اعتماد هواداران و جهش در جدول پرنوسان لیگ باشد. این دیدار، تقابل دو مربی جوان و صاحب سبک از دو مکتب ریشهدار فوتبال اصفهان است؛ محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان، و قاسم حدادیفر، سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن.
فلسفه «حمله همیشگی»: نویدکیا بر عقیده هجومی خود پافشاری میکند
محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان، در نشست خبری پیش از این دیدار، بر دشواری مسابقه و نیاز مبرم هر دو تیم به پیروزی تأکید کرد. مهمترین بخش سخنان او، پافشاری بر سبک بازی هجومی تیمش بود، فلسفهای که در لیگ ایران چندان رایج نیست. او به صراحت اعلام کرد که از عقاید خود عقبنشینی نخواهد کرد.
محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در پاسخ به پرسشی درباره سبک هجومی سپاهان و ذوبآهن خاطر نشان کرد: «کار سختی است. ذوبآهن نیز مثل ما تلاش میکند هجومی بازی کند... من سعی کردهام از عقایدم (سبک هجومی) عقبنشینی نکنم.»
نویدکیا با تمجید از همتای خود در تیم رقیب، قاسم حدادیفر، او را باهوش و توانا در رهبری تیم خواند و تأکید کرد که عملکرد فنی ذوبآهن، حتی در شکستها، شایسته تحسین است. او در مورد عدم ثبات ترکیب تیمش، دلیل آن را مصدومیتها (مانند غیبت سانچز، زکیپور و بردبار) و لزوم برنامهریزی برای جلوگیری از آسیبدیدگی بیشتر بازیکنان اعلام کرد و گفت که با وجود نتایج نامطلوب، تیم مجبور است منطقی عمل کرده و شرایط را بهتر کند.
سخنان جنجالی حدادیفر: هشدار درباره تضییع حق و لزوم «تکثیر امثال نویدکیا»
قاسم حدادیفر، سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان، در نشست خبری این دیدار، با صراحت درباره وضعیت تیمش و فشارهای بیرونی صحبت کرد. او با تواضع از سرمربی سپاهان سخن گفت و او را یک استثنا در فوتبال ایران خواند و جایگاه اخلاقی و فنی او را ستود.
قاسم حدادیفر سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان در واکنش به این سؤال که خیلیها بازی فردا را تقابل دو اسطوره میدانند، گفت: «بارها گفتهام که علاقهای به القاب ندارم، اما نویدکیا از آن جنس آدمهاست که باید در فوتبال ما تکثیر شوند...»
یکی از مهمترین بخشهای نشست خبری، موضعگیری قاطع حدادیفر در قبال اشتباهات داوری در هفتههای اخیر بود که به اعتقاد وی، امتیازات مهمی را از تیمش گرفته است. این اظهارات نشاندهنده فشارهای بیرونی و درون تیمی است که سرمربی جوان ذوبآهن با آن دست و پنجه نرم میکند.
قاسم حدادیفر سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان در نشست خبری مربوط به دربی اصفهان به اشتباهات داوری هم پرداخت و گفت: «دوست ندارم درباره داوری حرف بزنم... اما در این مدت درگیر مسائلی شدیم که به تیممان آسیب زد و همه به من میگویند «اگر سکوت کنی حق تیمت را میخورند».»
حدادیفر همچنین تأکید کرد که تیمش با تکیه بر جوانان، از نظر فنی خیلی پیشرفت کرده، اما باید یاد بگیرد که در نتیجهگیری هم خوب باشد، زیرا در نهایت عملکرد با نتایج قضاوت میشود. او از غیبت بازیکنانی چون عرفان قهرمانی (محروم) و پویا مختاری در این دیدار خبر داد.
تحلیل کارشناسی: نابرابری بودجهای در نبرد اسطورهها
رسول کربکندی، پیشکسوت فوتبال اصفهان، با نگاهی کارشناسانه، به تحلیل شرایط پرداخته و حقیقتی را در مورد نابرابریهای ساختاری و بودجهای میان دو تیم بیان کرده است. او تأکید کرد که با وجود کیفیت بالاتر دربی اصفهان نسبت به دربی تهران در ادوار مختلف، مقایسه دو تیم از نظر کیفیت بازیکنان و بودجه اصلاً منصفانه نیست.
رسول کربکندی پیشکسوت فوتبال اصفهان پیرامون تقابل سپاهان و ذوبآهن در هفته پیش رو گفت: «تقابل این دو تیم اصفهانی همیشه جذابیت و کیفیت بیشتری از دربی تهران داشته است. با این حال تقابل سپاهان و ذوبآهن از نظر کیفیت بازیکنان و بودجه اصلاً منصفانه نیست.»
کربکندی تلاشهای قاسم حدادیفر را با وجود محدودیتهای شدید مالی و تکیه بر بازیکنان جوان، یک ریسک بزرگ و شایسته تحسین دانست و با تأیید کیفیت بازی شاگردان وی، تأکید کرد که دربی پیشرو برای ذوبآهن، با توجه به نیاز هر دو تیم به پیروزی، بسیار دشوار خواهد بود.