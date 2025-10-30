رکوردشکنی دوگانه میزبان در مهمترین تورنمنت بزرگسالان کشور
اصفهان کاپ قهرمانی را در خانه نگه داشت: طلاور، پدیده جایزه بزرگ هزار امتیازی تنیس ایران!
تنیسورهای اصفهانی در مهمترین تورنمنت داخلی بزرگسالان، جایزه بزرگ هزار امتیازی، درخشیدند. یونس طلاور موفق شد علاوه بر کسب نایب قهرمانی انفرادی، به همراه کیارش حنیفی قهرمان بخش دوبل شود. تیم حمیدرضا نداف و سامیار الیاسی نیز نایب قهرمانی دوبل را به دست آوردند تا اصفهان ستاره تورنمنت باشد.
در رقابتهای پرتنش و پرهیجان جایزه بزرگ هزار امتیازی تنیس ایران، تنیسورهای میزبان توانستند کارنامه درخشانی را در مقابل ۱۶۷ بازیکن از سراسر کشور رقم بزنند. در حالی که نام پایتختنشینان همیشه در صدر این تورنمنتهای مهم داخلی دیده میشد، این بار این جوانان شایسته اصفهان بودند که توانستند با کسب همزمان قهرمانی و نایب قهرمانی در بخش دوبل و انفرادی، توجهات را به سمت اصفهان و مجموعه تنیس دانشگاه معطوف سازند. تحلیل نتایج این تورنمنت نشاندهنده تغییر قدرت در تنیس بزرگسالان کشور است.
نتایج کامل جایزه بزرگ هزار امتیازی: طلاور ستاره دو بخش تورنمنت شد
رقابتهای جایزه بزرگ هزار امتیازی تنیس ایران، به عنوان مهمترین تورنمنت داخلی تنیس بزرگسالان، در مجموعه تنیس دانشگاه اصفهان با حضور ۱۶۷ بازیکن از سراسر کشور در دو بخش انفرادی و دونفره پیگیری شد. در پایان این مسابقات نفسگیر، تنیسورهای اصفهانی توانستند با عملکردی خیرهکننده، چندین عنوان مهم را از آن خود کنند:
-
در بخش انفرادی:
-
یونس طلاور، تنیسور میزبان، با غلبه بر حریفان متعدد، به عنوان نایب قهرمان روی سکوی دوم ایستاد و جایگاه خود را در سطح اول تنیس بزرگسالان تثبیت کرد.
-
سامیار الیاسی از تهران عنوان قهرمانی را کسب کرد.
-
ارسلان قمی از تهران و کیارش حنیفی از آذربایجان غربی به صورت مشترک سوم شدند.
-
در ادامه و در بخش دوبل (دونفره)، اصفهان قدرت خود را به صورت کامل نشان داد:
-
مقام نخست (قهرمانی): تیم متشکل از یونس طلاور (اصفهان) و کیارش حنیفی با مسابقهای هماهنگ و مقتدرانه به مقام قهرمانی دست یافتند.
-
مقام دوم (نایب قهرمانی): تیم سامیار الیاسی و حمیدرضا نداف از اصفهان نیز به مقام نایب قهرمانی رسیدند.
در مراسم پایانی این رقابتها، ندا مومنزاده رئیس هیأت تنیس استان اصفهان، فرشاد صفتی رئیس کمیته تیمهای ملی فدراسیون و دیگر مسئولان ورزشی کشور حضور داشتند. این موفقیتها، نویدبخش آیندهای روشن برای تنیس استان اصفهان است.