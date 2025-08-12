انجمنی برای رونق گردشگری

با تشکیل رسمی «انجمن صنعت گردشگری استان اصفهان» به‌عنوان سی‌وچهارمین تشکل اقتصادی ذیل اتاق بازرگانی اصفهان، افق‌های تازه‌ای پیش‌روی فعالان بخش خصوصی این صنعت گشوده شده است. این انجمن با مشارکت گسترده فعالان حوزه‌های مختلف گردشگری از جمله هتل‌داران، دفاتر خدمات مسافرتی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سایر بخش‌های مرتبط با هدف ایجاد انسجام، تقویت مطالبه‌گری صنفی، حفظ منافع فعالان اقتصادی و تعامل سازنده با نهادهای دولتی، فعالیت خود را آغاز کرده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، این انجمن که نتیجه ماه‌ها رایزنی و همفکری بین فعالان گردشگری استان است، با انتخاب اعضای هیئت مدیره و تأکید بر توازن میان زیرشاخه‌های مختلف صنعت گردشگری، به‌طور رسمی آغاز به کار کرد. هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف، مطالبه‌گری در چارچوب قانون، حذف قوانین زائد و حرکت به سوی اقتصاد مردمی از مهم‌ترین رویکردهای مطرح‌شده در این مراسم بود؛ رویکردی که تأکید می‌کند دولت باید از تصدی‌گری فاصله گرفته و صرفاً در نقش سیاست‌گذار ظاهر شود.

صنعت گردشگری نجات‌دهنده اقتصاد اصفهان

کریم بیگی، فعال اقتصادی حوزه گردشگری و عضو اتاق اصفهان نیز در خصوص تأسیس این نهاد بیان کرد: انجمن صنعت گردشگری استان اصفهان، مدتی بود که بحث تأسیس آن در حوزه صنعت گردشگری استان مطرح بود. جلسات متعددی برگزار شد و خوشبختانه اکنون انتخابات آن زیر نظر اتاق بازرگانی انجام شده است که طبیعتاً از جایگاه قانونی و اعتبار بالاتری برخوردار است.

وی در ادامه به اهداف کلان این انجمن اشاره کرد و افزود: امیدواریم با این اتفاق، تمام سرمایه‌گذاران و فعالان بخش گردشگری دست در دست یکدیگر نهاده و تمام توان، تجربیات و اعتبار خود را با اتحاد و همدلی به کار گیرند و خدای ناکرده بحث منیت‌ها مطرح نباشد. امید داریم همه ما به نفع این صنعت فعالیت کنیم.

بیگی، صنعت گردشگری را نجات‌دهنده اقتصاد اصفهان دانست و گفت: در این شهر که سال‌هاست مورد بی‌مهری گردشگری قرار گرفته، باید بتوانیم دیدگاه مردم و مسئولین استان را تغییر دهیم. گردشگری می‌تواند نجات‌دهنده استان اصفهان باشد. مشکلات زیادی در بخش کشاورزی به‌دلیل کم‌آبی و در بخش صنعت به دلیل آلودگی‌های زیست‌محیطی وجود دارد. اصفهان با این توانمندی، استعداد، فرهنگ غنی و تاریخ پربار خود، می‌تواند در درآمدزایی گردشگری بسیار مؤثر باشد. حتی مردم و بخش‌های مختلف صنایع دستی استان که منبع و هنر ارزنده‌ای هستند، با وجود گردشگری می‌توانند زنده بمانند. اگر به همین روش قبل پیش برویم، تمام این هنرمندان از دست می‌روند و نسل‌های بعدی نیز کار خود را ادامه نمی‌دهند، زیرا بازاری برای فروش ندارند.

رئیس جامع هتل داران استان اصفهان، بر مشارکت همه‌جانبه در این انجمن تأکید کرد و توضیح داد: طبیعی است که پیشرفت در اثر اتحاد حاصل می‌شود و اگر تمام توانایی‌های بخش‌های مختلف را یکپارچه کنیم و از آن بهره ببریم، نتایج بسیار بیشتری به دست خواهد آمد. بخش گردشگری اصفهان شامل هتل‌ها، آژانس‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، سنتی و هتل آپارتمان‌ها است. وقتی همه این‌ها با هم باشند و مطالبه‌گری به‌صورت عمده انجام شود، طبیعتاً به اهداف بسیار خوبی خواهیم رسید و امیدوارم بتوانیم توسعه‌ای پایدار برای شهرمان ایجاد کنیم.

بیگی در پایان صحبت‌های خود، به چالش‌های پیش‌روی صنعت گردشگری نیز اشاره کرد و ادامه داد: امیدواریم اتفاقات خوبی با کمک اتاق بازرگانی و دیدگاه مثبتی که اکنون اتاق بازرگانی و مقامات استان نسبت به گردشگری دارند، رخ دهد تا شرایط تنش‌های بین‌المللی کاهش یابد و به روزهای آرامش بازگردیم، چرا که گردشگری تنها در آرامش رونق می‌یابد و متأسفانه بیشترین ضربه را در تنش‌ها و اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی متحمل می‌شود و آخرین صنعتی است که ترمیم می‌گردد. امیدواریم آینده‌ای خوب و روشنی برای گردشگری در استان اصفهان داشته باشیم.

مؤثر بودن ترکیب هتل‌داران و آژانس‌داران برای صنعت

سید رضا صفوی، مدیر امور کمیسیون‌ها و تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان، در تشریح اهداف این انجمن بیان کرد: امروز شاهد تشکیل سی‌وچهارمین تشکل اقتصادی ذیل اتاق بازرگانی با نام انجمن صنعت گردشگری استان اصفهان هستیم. انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی رسالت مطالبه‌گری و حفظ منافع بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را بر عهده دارند. همکاری با دستگاه‌های دولتی برای اجرای درست قوانین و مقررات و پیشنهاد اصلاح قوانین مضر، رشد و توانمندی اعضا و بازارسازی برای اعضای خود را پیگیری می‌کنند. اتاق بازرگانی دوره دهم آماده است تا برای همه فعالان اقتصادی در رشته‌های تخصصی، انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی را به همین منظور تشکیل دهد.

صفوی در خصوص فرایند تشکیل این انجمن افزود: در دبیرخانه تشکل‌های اقتصادی، با پیگیری مستمری که داشتیم، تمام فعالان اقتصادی با موضوع گردشگری را دعوت کردیم که در اتاق بازرگانی حضور پیدا کنند و برای تشکیل این انجمن رایزنی کردیم. تمام فعالانی که در این حوزه فعال هستند، حاضر شدند و دیدگاه‌های خود را طی یک ماه گذشته بیان کردند و ما توانستیم به یک نقطه نظر مشترک برای ایجاد یک انجمن قوی، توانمند و کارآمد برسیم.

وی به ترکیب هیئت مدیره منتخب اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه این انجمن، انجمن صنعت گردشگری استان است، در مجمع مؤسسین بین اعضا بحث شد و میان فعالان بخش هتلداری و بوم‌گردی و اقامتگاه‌ها و دفاتر گردشگری هماهنگی شد که برای کرسی هیئت مدیره، سه نفر از فعالان بخش هتلداری و چهار نفر از آژانس‌های مسافرتی حضور داشته باشند؛ یعنی ترکیب هتل‌داران و آژانس‌داران به نحو عالی می‌تواند برای صنعت گردشگری کارآمد و مؤثر باشد. این ترکیب هم‌افزایی قابل توجهی بین بخش‌های مختلف صنعت گردشگری، از جمله آژانس‌های مسافرتی و هتل‌داران، ایجاد می‌کند.

مدیر امور کمیسیون‌ها و تشکل‌های اقتصادی در پایان، با انتقاد از برخی موانع، بر نقش اساسی بخش خصوصی و لزوم حمایت دولت از آن تأکید کرد: بنده به‌عنوان مدیر کمیسیون و تشکل‌های اقتصادی، از بعضی از دستگاههای دولتی که طی یک ماه گذشته قصد داشتند مانع از ایجاد یک انجمن مطالبه‌گر باشند، گلایه دارم. هرچند امروز بخش خصوصی نشان داد که با پیگیری مستمر، در جهت احقاق حق خود است. انجمن‌های تخصصی در جهت منافع اعضا حرکت می‌کنند، مطالبه‌گری می‌کنند، قوانین اضافه و زائد را حذف می‌کنند و به دستگاه‌های دولتی کمک می‌کنند. دستگاه‌های دولتی باید از تصدی‌گری خارج شوند. دستگاه‌های دولتی باید اقتصاد را به مردم واگذار کنند. پیام انجمن این است که دولت باید کار سیاست‌گذاری انجام دهد و کار تصدی‌گری و اقتصاد را رها کند.

در این جلسه پس از تصویب اساسنامه، اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان با رأی‌گیری مشخص شدند. بر این اساس کریم بیگی، امیرمسعود لوافان و شهرام آقاجانی از گروه هتلداران و مجید شریفی، داود شریفیان، سید محسن روناسی و کوروش ترابی‌نیا از گروه دفاتر گردشگری به عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. همچنین امیر نادری‌فر و عاطفه پورحقانی نیز به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره انتخاب شدند. سید نورالدین بحرینی نیز به عنوان بازرس و سید مرتضی حسینی به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.