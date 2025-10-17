وزیر کار ایران همزمان با برگزاری بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت در اصفهان، طرح‌های تحولی خود را اعلام کرد. تمرکز این طرح‌ها بر حمایت مالی و تسهیل اشتغال نخبگان مهارتی در بودجه ۱۴۰۴ است. همچنین، سازمان فنی و حرفه‌ای از ایجاد «فدراسیون‌های مهارت» با مشارکت بخش خصوصی برای ساماندهی زیست‌بوم مهارت کشور و افزایش بهره‌وری اقتصادی خبر داد.

در بحبوحه نیاز روزافزون اقتصاد کشور به نیروی کار ماهر و توانمند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاست‌های محوری خود را برای حمایت از سرمایه‌های انسانی در حوزه مهارت‌آموزی کلید زد. این برنامه‌ها که با برگزاری باشکوه مسابقات ملی مهارت در اصفهان همراه است، نویدبخش تغییر جدی در نحوه نگرش و پشتیبانی از متخصصان فنی و مهارتی است. این طرح‌ها شامل تسهیلات ویژه برای اشتغال و کارآفرینی نخبگان و همچنین ایجاد ساختارهای نوین برای توسعه زیست‌بوم مهارت در ایران است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاست‌های ویژه‌ای را برای شناسایی نخبگان مهارتی و تسهیل فرایند اشتغال و کارآفرینی آنان در دستور کار قرار داده است. این اقدام همزمان با برگزاری بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت در اصفهان که روز گذشته با حضور رئیس جمهور آغاز شد، صورت می‌گیرد.

تسهیل اشتغال و کارآفرینی برای نخبگان مهارتی

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست خبری مسابقات ملی مهارت در اصفهان، بر اهمیت جایگاه نیروی ماهر در اقتصاد تأکید کرد. وی اعلام داشت که شناسایی نخبگان مهارتی و هموارسازی مسیر اشتغال آن‌ها جزو اولویت‌های اصلی این وزارتخانه است.

به گفته وی، در راستای این حمایت‌ها، حکمی در بودجه سال ۱۴۰۴ برای ارائه تسهیلات ویژه به برگزیدگان این مسابقات پیش‌بینی شده است تا فرایند اشتغال و کارآفرینی برای این افراد تسهیل یابد. برگزیدگان برتر این رقابت‌ها به‌عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران به مسابقات جهانی مهارت اعزام خواهند شد.

لزوم تغییر نگاه عمومی به ارزش مهارت

میدری در تشریح مزایای مهارت‌آموزی، این نکته را خاطرنشان کرد که افراد دارای مهارت برخلاف تصور عمومی بیکار نیستند و از درآمد مطلوبی برخوردارند. او فرهنگ مهارت‌آموزی را عامل اصلی رونق اقتصادی و افزایش بهره‌وری دانست و با اشاره به اینکه تقاضا برای نیروی ماهر در کشور در سطح بالایی قرار دارد، تصریح کرد: «تا زمانی که نگاه به مهارت‌آموزی تغییر نکند، ارزش کار تکنسین‌های ماهر در باور عمومی نهادینه نمی‌شود.» وزیر کار همچنین به حمایت نوین سازمان تأمین اجتماعی از قشر معلول اشاره کرد و اجرای کامل این طرح را مورد تأیید قرار داد.

تأسیس فدراسیون‌های مهارت با مشارکت بخش خصوصی

در همین نشست خبری، غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، با تأکید بر لزوم توسعه ساختارهای پشتیبان، از تشکیل قریب‌الوقوع «فدراسیون‌های مهارت» در کشور خبر داد. او افزود که این فدراسیون‌ها با سازوکاری هیئت‌امنایی و با مشارکت گسترده بخش خصوصی، شامل آموزشگاه‌های آزاد، شرکت‌های بزرگ داخلی و مجموعه‌های بازرگانی تشکیل و اداره خواهند شد.

چشم‌انداز زیست‌بوم مهارت‌های نوین

محمدی اجرای هدفمند مسابقات ملی مهارت را به‌عنوان نقطه آغازین شکل‌گیری زیست‌بوم‌های مرتبط با حوزه مهارت در کشور تلقی کرد و ابراز اطمینان نمود که این رقابت‌ها آینده‌ای درخشان را برای آموزش مهارت‌های نوین رقم خواهد زد.