اصفهان، کانون ۵.۶ درصد ارزش افزوده کشور؛ عزم دولت برای رونق اقتصادی کاشان و آران و بیدگل
خبر خوش وزیر صمت در کاشان: «صندوق صنایع پیشرفته» کلید حل مشکل تأمین سرمایه
سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، در سفر به کاشان از تأسیس «صندوق صنایع پیشرفته» با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری خبر داد. این صندوق وظیفه حمایت مالی از طرحهای دانشبنیان دارای قابلیت اجرایی در صنعت را بر عهده دارد. اتابک بر نقش اصفهان در تولید ۵.۶ درصد ارزش افزوده کشور تأکید و ابراز امیدواری کرد سرمایهگذاریها به سرعت عملیاتی شوند.
در راستای سیاستهای دولت برای تقویت بنیه علمی و فناورانه اقتصاد کشور و در پاسخ به نیاز مبرم شرکتهای نوپا به منابع مالی، وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز با خبری مهم به فعالان اقتصادی استان اصفهان وارد کاشان شد. سیدمحمد اتابک، ضمن تأکید بر جایگاه ویژه اصفهان به عنوان یکی از مهمترین مراکز تولید ارزش افزوده در ایران، از راهکار جدیدی پرده برداشت که قرار است سد بزرگ تأمین سرمایه را از مقابل طرحهای دانشبنیان بردارد. این تدبیر مالی جدید، امیدها را برای تبدیل سریع ایدههای فناورانه به محصولات صنعتی در این قطب اقتصادی زنده کرده است.
راهاندازی نهاد مالی جدید با هدف تزریق سرمایه به پروژههای صنعتی-دانشبنیان
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز (پنجشنبه ۲۰ آذر ماه) در حاشیه سفر خود به شهرستان کاشان، که یکی از مهمترین قطبهای صنعتی استان اصفهان محسوب میشود، جزئیات مهمی را در خصوص تسهیلات حمایتی از شرکتهای خلاق و دانشمحور اعلام کرد. ایشان رسماً خبر تأسیس صندوق صنایع پیشرفته را منتشر ساخت و اعلام کرد که این صندوق به صورت مشترک با همکاری و مشارکت نزدیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت راهاندازی و عملیاتی شده است.
وزیر صمت تصریح کرد که مأموریت اصلی و محوری این نهاد مالی جدید، حمایت همهجانبه و هدفمند از طرحهای دانشبنیان است که از لحاظ فنی دارای قابلیت اجرایی شدن و پیادهسازی مؤثر در بدنه صنعت و تولید کشور هستند. این اقدام در پاسخ به نیاز جدی مشاهده شده در مراکز فناور انجام شده است.
اتابک، که در جریان بازدید از نمایشگاه بینالمللی شرکتهای دانشبنیان در کاشان قرار داشت، بیان کرد: "بسیاری از شرکتهای فناور پروژههای بسیار ارزشمندی را ارائه کردهاند، اما گلوگاه اصلی آنها، مشکل تأمین سرمایهگذاری مورد نیاز برای تبدیل ایده به محصول تجاری است." وی ابراز امیدواری کرد که با پشتیبانی و تسهیلات اعطایی از طریق صندوق صنایع پیشرفته، طرحهای دانشبنیان منطقه کاشان هرچه سریعتر از مرحله ایده و پژوهش عبور کرده و به مرحله اجرا و تولید صنعتی برسند.
اصفهان و کاشان؛ موتور محرک بخش صنعت و اقتصاد ملی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنان خود بر اهمیت ویژه استان اصفهان در ساختار اقتصادی کشور تأکید نمود. وی با اشاره به جایگاه منحصربهفرد این استان، اعلام کرد: "استان اصفهان به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین مناطق صنعتی و اقتصادی کشور شناخته میشود." ایشان با ارائه آماری دقیق، افزود که حدود ۵.۶ دهم درصد از کل ارزش افزوده تولید شده در کشور، مرهون فعالیتهای صنعتی و اقتصادی در این استان است و شهرستان کاشان نیز به عنوان یک قطب اصلی و کلیدی صنعتی، نقش بیبدیلی در رشد اقتصادی منطقه ایفا میکند.
این مقام ارشد دولتی همچنین تأکید کرد که توسعه صنعتی و ارائه حمایتهای لازم از طرحهای سرمایهگذاری جدید در دستور کار اصلی وزارت صمت قرار گرفته و معاونان وزارتخانه نیز هماهنگی لازم را برای بهرهمندی طرحهایی که قابلیت اجرایی دارند از منابع مالی این صندوق ایجاد کردهاند.
برنامه عملیاتی فشرده و نشست با فعالان اقتصادی
برنامه سفر سیدمحمد اتابک به کاشان، یک برنامه عملیاتی فشرده بود. سفر با یک مراسم معنوی آغاز شد؛ ایشان در بدو ورود به کاشان، با حضور در گلزار شهدای گمنام در منطقه راوند، به مقام شامخ شهدای گرانقدر ادای احترام کرد. سپس، برنامه بازدید از نمایشگاه بینالمللی شرکتهای دانشبنیان انجام شد. وزیر صمت در ادامه از چند واحد صنعتی کلیدی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل بازدید کرد تا از نزدیک با توانمندیها و مشکلات موجود در این مجموعهها آشنا شود.
پایانبخش این سفر یک روزه، برگزاری یک نشست مهم و تخصصی در عصر امروز در اتاق بازرگانی کاشان است. در این نشست، وزیر با فعالان اقتصادی و صنعتگران دو شهرستان دیدار و گفتگو خواهد کرد تا با دریافت نظرات و مشکلات آنها، اقدامات مؤثر و تسهیلات ویژه برای رونق هر چه بیشتر صنعت این منطقه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.