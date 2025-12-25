در نخستین سفر استانی وزیر امور خارجه دولت چهاردهم رقم خورد؛
دیپلماسی اقتصادی در میدان اصفهان؛ از رونمایی «گذر تجار» تا رایزنیهای امنیتی و سبز عراقچی
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در نخستین سفر استانی خود وارد اصفهان شد. وی پس از استقبال رسمی و افتتاح «گذر تجار»، برنامههای فشردهای شامل نشست با فعالان اقتصادی، حضور در شورای تأمین، بازدید از سالن اجلاس و افتتاح نمایشگاه فناوریهای سبز را در دستور کار دارد و در مراسم بزرگداشت استاد پرورش سخنرانی خواهد کرد.
صبح امروز فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان شاهد فرود هواپیمای حامل سکاندار دستگاه دیپلماسی کشور بود تا نخستین سفر استانی وزیر امور خارجه دولت چهاردهم به مقصد «اصفهان» رسماً کلید بخورد. سید عباس عراقچی در حالی وارد این کلانشهر صنعتی و تاریخی شد که برخلاف سفرهای معمول دیپلماتیک، این بازدید ماهیتی کاملاً اجرایی، اقتصادی و زیرساختی دارد. استقبال رسمی مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان و مقامات ارشد استانی در پای پلکان هواپیما، سرآغازی بر یک روز پرکار بود که هدف غایی آن، ایجاد هماهنگی میان سیاستهای کلان وزارت خارجه با ظرفیتهای عظیم اقتصادی و صنعتی استان اصفهان اعلام شده است؛ سفری که با رونمایی نمادین از یک گذر تاریخی آغاز شد و با رایزنیهای سطح بالا ادامه مییابد.
استقبال رسمی و ترسیم نقشه راه تعاملات استانی
سفر سید عباس عراقچی به اصفهان که صبح امروز آغاز شد، نشانگر رویکرد جدید دستگاه سیاست خارجی در تعامل مستقیم با قطبهای اقتصادی داخل کشور است. در بدو ورود، استاندار اصفهان به همراه جمعی از معاونین و فرماندهان انتظامی و نظامی استان به استقبال وزیر امور خارجه رفتند. طبق اعلام اداره کل روابطعمومی و امور بینالملل استانداری اصفهان، این سفر صرفاً تشریفاتی نبوده و با هدف «هماهنگی و رایزنی با بدنه اجرایی و اقتصادی استان» طراحی شده است. حضور عراقچی در اصفهان فرصتی است تا چالشهای بینالمللی صنایع استان و موانع صادراتی در سطح کلان دولت مورد بررسی قرار گیرد.
افتتاح «گذر تجار»؛ پیوند هویت تاریخی با دیپلماسی مدرن
یکی از نخستین برنامههای عملیاتی وزیر امور خارجه در این سفر یکروزه، حضور در مقابل ساختمان پارلمان بخش خصوصی استان بود. سید عباس عراقچی با همراهی مهدی جمالینژاد و رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، در آیینی ویژه از پروژه «گذر تجار اصفهان» رونمایی کرد. این پروژه که در مجاورت اتاق بازرگانی واقع شده است، نمادی از هویت دیرینه تجارت در این شهر و ارج نهادن به مقام بازرگانانی است که در طول تاریخ، اصفهان را به قطب مبادلات تجاری منطقه تبدیل کرده بودند. حضور عالیترین مقام دیپلماتیک کشور در این مراسم، سیگنالی مثبت به بخش خصوصی برای حمایت از تعاملات تجاری خارجی ارزیابی میشود.
رایزنی با پارلمان بخش خصوصی و کارآفرینان
محوریت اصلی برنامههای وزیر امور خارجه در اصفهان بر پایه اقتصاد استوار است. بر اساس جدول برنامهریزی شده، عراقچی در نشست تخصصی با فعالان اقتصادی استان در محل اتاق بازرگانی حضور مییابد. شنیدن دغدغههای صادرکنندگان، بررسی موانع ارزی و گمرکی در سایه تحریمها و ارائه راهکارهای دیپلماتیک برای تسهیل تجارت با کشورهای همسایه، از محورهای اصلی این نشست است. علاوه بر این، برگزاری جلسه اختصاصی با «مجمع کارآفرینان» استان نیز در دستور کار قرار دارد که نشاندهنده عزم دولت برای استفاده از ظرفیت دیپلماسی در جهت گرهگشایی از مشکلات تولیدکنندگان بزرگ کشور است.
از شورای تأمین تا فناوریهای سبز و انرژیهای پاک
ابعاد سفر وزیر امور خارجه محدود به اقتصاد نیست و جنبههای امنیتی و فناوری را نیز در بر میگیرد. شرکت در جلسه شورای تأمین استان اصفهان، فرصتی برای بررسی آخرین وضعیت امنیتی و اجتماعی این استان استراتژیک با حضور وزیر است. در سوی دیگر، توجه به ناترازیهای انرژی و محیطزیست، پای عراقچی را به «نمایشگاه تخصصی فناوریهای سبز و انرژیهای پاک اصفهان» باز خواهد کرد. افتتاح این رویداد نمایشگاهی توسط وزیر امور خارجه، پیامی روشن در خصوص اولویتهای دیپلماسی انرژی و زیستمحیطی کشور دارد. همچنین بازدید از «سالن اجلاس سران» به منظور ارزیابی ظرفیتهای اصفهان برای میزبانی از رویدادهای بینالمللی در آینده، بخش دیگری از برنامههای اجرایی این سفر است.
ادای احترام به مفاخر انقلاب در پایان سفر
پایانبخش برنامههای فشرده سید عباس عراقچی در اصفهان، رنگ و بوی فرهنگی و سیاسی دارد. وزیر امور خارجه قرار است پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، با حضور در حسینیه بنیفاطمه، در مراسم بزرگداشت مرحوم «استاد سید علیاکبر پرورش» شرکت کند. سخنرانی در وصف شخصیت انقلابی و تربیتی این چهره ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی، حسن ختام نخستین سفر استانی وزیر امور خارجه دولت چهاردهم خواهد بود.