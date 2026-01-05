در جلسه اضطراری با حضور مدیران کل و نماینده مجلس مطرح شد؛
اولتیماتوم استاندار اصفهان برای پایان بلاتکلیفی متقاضیان؛ بسیج تمام دستگاههای اجرایی برای تکمیل پروژه ۹۲۰ واحدی شاهینشهر
استاندار اصفهان در نشست ویژه بررسی مشکلات پروژه ۹۲۰ واحدی مسکن شاهینشهر، ضمن دیدار با نمایندگان متقاضیان و مدیران کل استان، دستور ورود جدی و هماهنگ تمامی دستگاههای اجرایی را صادر کرد. مهدی جمالینژاد با تاکید بر رفع موانع زیرساختی، خواستار تسریع در عملیات اجرایی و پایان دادن به انتظار مردم شد.
شامگاه یکشنبه، ساختمان استانداری اصفهان میزبان نشستی حیاتی برای تعیین تکلیف یکی از مهمترین پروژههای عمرانی و اجتماعی شهرستان شاهینشهر بود. مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، در جلسهای که با هدف گرهگشایی از مشکلات پروژه ۹۲۰ واحدی مسکن این شهرستان برگزار شد، صراحتاً اعلام کرد که تعلل در تکمیل این پروژه دیگر پذیرفتنی نیست. وی با صدور دستورات ویژه خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی و خدماتی استان، بر لزوم همافزایی همهجانبه برای عبور از موانع فعلی تأکید کرد و از متولیان امر خواست تا با اولویتبندی دقیق و مدیریت زمان، روند تکمیل و تحویل این واحدها را شتاب بخشند؛ دستوری که نویدبخش پایان انتظار طولانیمدت متقاضیان این طرح مسکونی است.
ورود حاکمیتی به پرونده مسکن شاهینشهر
جلسه ویژه بررسی وضعیت پروژه ۹۲۰ واحدی شاهینشهر که با حضور حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مردم شهرستانهای شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل دستگاههای اجرایی استان و جمعی از نمایندگان متقاضیان برگزار شد، خروجیهای اجرایی مشخصی داشت. مهدی جمالینژاد در این نشست با اشاره به اهمیت تأمین سرپناه به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهروندان، تصریح کرد که این پروژه فراتر از یک عملیات عمرانی ساده، ابعادی اجتماعی داشته و تأخیر در آن مستقیماً بر اعتماد عمومی و معیشت خانوارها تأثیرگذار است.
استاندار اصفهان با لحنی قاطع، تمامی دستگاههای اجرایی ذیربط اعم از متولیان زیرساختهای آب، برق، گاز و همچنین نهادهای نظارتی و عمرانی را موظف کرد تا با کنار گذاشتن بروکراسیهای معمول اداری، "حداکثر توان" فنی و اجرایی خود را برای پیشبرد این پروژه به کار گیرند. وی تأکید کرد که هرگونه ناهماهنگی میاندستگاهی که منجر به کندی روند کار شود، باید در کوتاهترین زمان ممکن مرتفع گردد.
ریشهیابی مشکلات و پاسخ به مطالبات مردمی
برگزاری این جلسه در سطح عالی مدیریت استان، واکنشی مستقیم به مطالبات انباشتهشده مردمی بود. پیش از این و در جریان ملاقاتهای مردمی پایان آذرماه، جمعی از متقاضیان این پروژه با حضور در استانداری، گلایههای شدید خود را نسبت به کندی پیشرفت فیزیکی و ابهامات موجود در زمان تحویل واحدها ابراز کرده بودند. این درخواستها با پیگیریهای حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مردم در مجلس، در دستور کار فوری مدیریت ارشد استان قرار گرفت.
در این نشست، نمایندگان متقاضیان فرصت یافتند تا دغدغههای خود را بهصورت مستقیم و بیواسطه با عالیترین مقام اجرایی استان در میان بگذارند. استاندار اصفهان نیز پس از شنیدن گزارشهای میدانی، دستور داد تا کارگروهی ویژه برای پایش مستمر پیشرفت پروژه تشکیل شود تا مصوبات این جلسه تنها روی کاغذ باقی نماند.
تعهد مدیران برای رفع موانع زیرساختی و اجرایی
بخش دیگری از این جلسه به ارائه گزارش عملکرد توسط مدیران کل استان اختصاص داشت. مدیران دستگاههای خدماترسان و متولیان مسکن، ضمن تشریح اقدامات فنی انجام شده تاکنون، برنامههای عملیاتی خود را برای فازهای باقیمانده ارائه کردند. بر اساس گزارشهای ارائه شده، چالشهای موجود عمدتاً در حوزههای تأمین مالی، انشعابات و زیرساختهای خدماتی و همچنین برخی مسائل فنی در پیمانکاری بوده است.
در پایان این نشست، مدیران حاضر متعهد شدند که با جدول زمانبندی جدید و فشرده، نسبت به جبران تأخیرهای گذشته اقدام کنند. قول مساعد برای تأمین اعتبارات لازم و تسریع در نصب انشعابات، از جمله خروجیهای مثبت این جلسه بود که میتواند روند تکمیل پروژه ۹۲۰ واحدی را در ماههای آینده متحول کند.